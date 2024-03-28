Yine Solingen Yine Yangın Faciası: 2’si Çocuk 4 Türk Yangında Hayatını Kaybetti
Yine Solingen Yine Yangın Faciası: 2’si Çocuk 4 Türk Yangında Hayatını Kaybetti
Almanya’nın Solingen kentinde dört katlı bir binada çıkan yangında, 2’si çocuk 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti. Kundaklama sebebiyle çıkan yangında, akıllara Neo-Nazi tarafından yine Solingen’de 29 Mayıs 1993 yılında yapılan katliamı getirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, olayların bir an önce aydınlatılması için açıklamada bulundu.
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29 Mayıs 1993’te, Neo-Nazi grup, bir evi kundaklamış ve 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.
31 yıl sonra yine Solingen’de yaşanan yangında Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Höhscheid semtindeki eski binada kundaklama sebebiyle çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kaynaklar; "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk'ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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