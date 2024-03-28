Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yine Solingen Yine Yangın Faciası: 2’si Çocuk 4 Türk Yangında Hayatını Kaybetti

Yine Solingen Yine Yangın Faciası: 2’si Çocuk 4 Türk Yangında Hayatını Kaybetti

Almanya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.03.2024 - 15:25

Almanya’nın Solingen kentinde dört katlı bir binada çıkan yangında, 2’si çocuk 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti. Kundaklama sebebiyle çıkan yangında, akıllara Neo-Nazi tarafından yine Solingen’de 29 Mayıs 1993 yılında yapılan katliamı getirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, olayların bir an önce aydınlatılması için açıklamada bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

29 Mayıs 1993’te, Neo-Nazi grup, bir evi kundaklamış ve 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

29 Mayıs 1993’te, Neo-Nazi grup, bir evi kundaklamış ve 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Detaylar 👇

31 yıl sonra yine Solingen’de yaşanan yangında Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti.

31 yıl sonra yine Solingen’de yaşanan yangında Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Höhscheid semtindeki eski binada kundaklama sebebiyle çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Polisten yapılan açıklamada, Höhscheid semtindeki eski binada kundaklama sebebiyle çıkan yangında, aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

4 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kaynaklar; "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk'ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı kaynaklar; "Solingen faciasından 31 yıl sonra yaşanan hadisenin (4 Türk'ün öldüğü yangın) aydınlatılmasını ve şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
6
5
5
3
3
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?