Yine Solingen Yine Yangın Faciası: 2’si Çocuk 4 Türk Yangında Hayatını Kaybetti

Almanya’nın Solingen kentinde dört katlı bir binada çıkan yangında, 2’si çocuk 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti. Kundaklama sebebiyle çıkan yangında, akıllara Neo-Nazi tarafından yine Solingen’de 29 Mayıs 1993 yılında yapılan katliamı getirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, olayların bir an önce aydınlatılması için açıklamada bulundu.