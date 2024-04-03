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Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Büyük Yangın: Gökyüzü Dumanla Kaplandı

Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Büyük Yangın: Gökyüzü Dumanla Kaplandı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 16:16 Son Güncelleme: 03.04.2024 - 16:42

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde atıl durumdaki lastiklerin bulunduğu alanda yangın çıktı.

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Ankara'da bugün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'deki Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

Ankara'da bugün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'deki Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.

Büyük yangın sonucu, gökyüzünü Ankara'nın birçok noktasından görülen kara duman kapladı.

Büyük yangın sonucu, gökyüzünü Ankara'nın birçok noktasından görülen kara duman kapladı.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının çevre iş yerlerine sıçradığı da belirtiliyor.

Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının çevre iş yerlerine sıçradığı da belirtiliyor.

İtfaiyenin müdahalesi sırasında Hurdacılar Sitesi esnafı, iş yerlerindeki değerli malzemelerini alandan uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay yerinden ilk görüntüler 👇

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı" ifadelerini kullandı.
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ise şunlar dendi: 👇

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ise şunlar dendi: 👇

'Hurdacılar Sanayi Sitesinde atıl lastiklerin yer aldığı açık alanda yangın hadisesi meydana gelmiş, çevredeki hafif metallerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın bölgedeki işyerlerine sirayet etmiştir. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş olup, söndürme çalışmaları havadan ve karadan tüm hızıyla devam etmektedir.'

İstanbul'da dün bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti 👇

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