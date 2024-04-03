Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Büyük Yangın: Gökyüzü Dumanla Kaplandı
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Büyük Yangın: Gökyüzü Dumanla Kaplandı
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Ankara'da bugün öğle saatlerinde Yeni Mahalle'deki Hurdacılar Sitesi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi.
Büyük yangın sonucu, gökyüzünü Ankara'nın birçok noktasından görülen kara duman kapladı.
Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının çevre iş yerlerine sıçradığı da belirtiliyor.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personel yangına müdahale ediyor. Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı" ifadelerini kullandı.
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ise şunlar dendi: 👇
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