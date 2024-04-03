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Beşiktaş'taki Gece Kulübünde Çıkan Yangından Sonra Mekanın İçi İlk Kez Görüntülendi

Beşiktaş'taki Gece Kulübünde Çıkan Yangından Sonra Mekanın İçi İlk Kez Görüntülendi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
03.04.2024 - 16:27

Geçtiğimiz gün Beşitaş'taki gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin ölmesine sebep olan yangının ardından mekanın içi ilk kez görüntülendi.

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Geçtiğimiz gün Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında yer alan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçtiğimiz gün Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında yer alan gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Binanın yöneticisi Şule Şakat bugün yaptığı açıklama şunları söyledi: "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış"

Binanın yöneticisi Şule Şakat bugün yaptığı açıklama şunları söyledi: "Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış"

Binanın tadilatı esnasında tüpün patlaması sonucu elyaf malzemenin de yanmasıyla büyüyen yangında mekanın içi ilk kez görüntülendi.

Binanın tadilatı esnasında tüpün patlaması sonucu elyaf malzemenin de yanmasıyla büyüyen yangında mekanın içi ilk kez görüntülendi.

Tadilat sırasında çoğu işçi olan 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Tadilat sırasında çoğu işçi olan 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangınla ilgili şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı.

Yangınla ilgili şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı.
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Bina yöneticisi Şakat, mekan sahibi ile ses ve gürültü için görüşmeler yapıldığını ve işçilerin ortalığı topladıktan sonra iftar için bir araya geldiğini açıkladı.

Bina yöneticisi Şakat, mekan sahibi ile ses ve gürültü için görüşmeler yapıldığını ve işçilerin ortalığı topladıktan sonra iftar için bir araya geldiğini açıkladı.

Şule Şakat ayrıca "15 gün önce belediyeye başvuru yapmıştık karot almalarını istedik ama mal sahibi izin vermediği için onu bile yapamadık' şeklinde konuştu.

Şule Şakat ayrıca "15 gün önce belediyeye başvuru yapmıştık karot almalarını istedik ama mal sahibi izin vermediği için onu bile yapamadık' şeklinde konuştu.
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