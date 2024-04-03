29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangında Yeni Ayrıntı: 'Orası Sinema Salonu Olarak Gözüküyor'
29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangında Yeni Ayrıntı: 'Orası Sinema Salonu Olarak Gözüküyor'
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Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı bir binanın zemin katında bulunan 'Masquerade Club' adlı gece kulübünde tadilat esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.
Yangınla ilgili ihmal iddiaları gündeme gelirken aralarında mekan sahipleri, Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
İhmal iddialarını güçlendiren yeni bir açıklama ise mekanın bulunduğu 16 katlı binanın yöneticisi Şule Şakat'tan geldi. Şakat açıklamasında 'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış' dedi.
'Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor'
Eskiden tv sütüdyosu olarak kullanılan yerin kulüp yapılmasına bina sakinleri olarak tepki gösterdiklerini belirten Şakat, 'İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar. Biz yapıldığı günden beri istemiyoruz, şikayette bulunduk. Eskiden ilk açıldığında tv stüdyosu olarak kullanılıyordu o zaman bir sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış' dedi.
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Mekan sahibi ile daha önce görüştüğünü belirten Şakat, işçilerin de iftar için toplandıklarını belirterek, 'Ses ve güvenlik açısından görüştük. Tadilat süresinde en başından beri sesin fazla olması ve binamızda gece kulübü istemedik. Aynı yerden girip çıkıyoruz. İftar için davet edilmişler. Tadilat vardı, ‘herkes gelsin ortalığı toparlar iftar yaparız’ demişler. 15 gün önce belediyeye başvuru yapmıştık karot almalarını istedik ama mal sahibi izin vermediği için onu bile yapamadık' diye konuştu.
Olay yeri görüntüsü ve yönetici Şule Şakat'ın açıklamaları 📹
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