29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Yangında Yeni Ayrıntı: 'Orası Sinema Salonu Olarak Gözüküyor'

Eskiden tv sütüdyosu olarak kullanılan yerin kulüp yapılmasına bina sakinleri olarak tepki gösterdiklerini belirten Şakat, 'İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar. Biz yapıldığı günden beri istemiyoruz, şikayette bulunduk. Eskiden ilk açıldığında tv stüdyosu olarak kullanılıyordu o zaman bir sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış' dedi.