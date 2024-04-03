WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp ve Instagram Ne Zaman Düzelir? İşte WhataApp'tan Yapılan Açıklama
WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp ve Instagram Ne Zaman Düzelir? İşte WhataApp'tan Yapılan Açıklama
Dünyanın en yaygın uygulamalarından biri olan WhataApp'ta bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcının iletişiminin durmasıyla birlikte, WhataApp'a ne olduğu merak edildi. Konuya ilişkin açıklama da geldi.
İşte, detaylar...
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Dünya çapında bir uygulama olan WhataApp, akşam saatlerinde bağlantı sorunuyla gündeme geldi. Kullanıcıların erişim sağlayamadığı WhataApp'ta sorunun ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.
WhataApp Ne Zaman Düzelecek?
WhataApp Çöktü mü?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.
İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Yaptığı O Açıklama 👇
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