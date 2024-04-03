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WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp ve Instagram Ne Zaman Düzelir? İşte WhataApp'tan Yapılan Açıklama

WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp ve Instagram Ne Zaman Düzelir? İşte WhataApp'tan Yapılan Açıklama

Facebook Instagram whatsapp
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.04.2024 - 22:46 Son Güncelleme: 03.04.2024 - 22:48

Dünyanın en yaygın uygulamalarından biri olan WhataApp'ta bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcının iletişiminin durmasıyla birlikte, WhataApp'a ne olduğu merak edildi. Konuya ilişkin açıklama da geldi. 

İşte, detaylar...

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Dünya çapında bir uygulama olan WhataApp, akşam saatlerinde bağlantı sorunuyla gündeme geldi. Kullanıcıların erişim sağlayamadığı WhataApp'ta sorunun ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.

Dünya çapında bir uygulama olan WhataApp, akşam saatlerinde bağlantı sorunuyla gündeme geldi. Kullanıcıların erişim sağlayamadığı WhataApp'ta sorunun ne zaman düzeleceği merak konusu oldu.

WhataApp Ne Zaman Düzelecek?

WhataApp Ne Zaman Düzelecek?

WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklama geldi. Açıklamada: 'Şu anda bazı insanların sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde herkes için işleri yüzde 100'e geri döndürmek için çalışıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

WhataApp Çöktü mü?

WhataApp Çöktü mü?

Kullanıcılara iletilen mesajla birlikte sorunun global olduğu, Facebook ve Instagram kaynaklı kesintiler yaşandığı ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

'Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir.'

İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Yaptığı O Açıklama 👇

İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın Yaptığı O Açıklama 👇
twitter.com
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