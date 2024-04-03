WhatsApp Çöktü mü? WhatsApp ve Instagram Ne Zaman Düzelir? İşte WhataApp'tan Yapılan Açıklama

WhatsApp'tan konuyla ilgili yapılan açıklama geldi. Açıklamada: 'Şu anda bazı insanların sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde herkes için işleri yüzde 100'e geri döndürmek için çalışıyoruz.' ifadelerine yer verildi.