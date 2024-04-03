Bilim İnsanlarının DNA Çalışmalarında Beklenmedik Sonuç! Cinsel Organı Olmayan 6 Ayaklı Fare Üretildi

Mallo, '__Resmi olarak dönüştürücü büyüme faktörü 'beta reseptörü' olarak adlandırılan protein, genlerin ifadesinde rol oynayarak, temel olarak hangilerinin nerede etkinleştirileceğine karar verilmesine yardımcı olur ve her hücrenin, mesela bir kan hücresi, kas dokusu veya sinir hücresi olması gerektiğine karar verir. Bu çalışmada biz, omuriliğin gelişimini nasıl etkilediğini görmek için fare embriyolarında gelişmenin ortalama yarısına gelindiğinde Tgfbr1'i etkisiz hale getirdik' dedi.

Mallo ve ekibi, 'Bu protein olmadan diğer genler harekete geçtiğinde hücrelere üreme organları yerine bacaklara dönüşmelerini söylüyor. Beklediğimiz bu değildi' diye konuştu.