Bilim İnsanlarının DNA Çalışmalarında Beklenmedik Sonuç! Cinsel Organı Olmayan 6 Ayaklı Fare Üretildi
Bilim İnsanlarının DNA Çalışmalarında Beklenmedik Sonuç! Cinsel Organı Olmayan 6 Ayaklı Fare Üretildi
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Portekiz'in Oeiras kentindeki Gulbenkian Bilim Enstitüsü'nde çalışma yürüten bir grup bilim insanı fare embriyolarında yapılan DNA değişikliklerinin etkilerini gözlemlerken beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.
Deneyde kullanılan fare embriyosunun altı bacak olduğu, cinsel organının olmadığı ve bazı iç organların ise dışarıda geliştiği gözlemlendi. ABC'de yer alan bilgiye göre, Embriyoların büyümesi sırasında belirli bir proteinin nasıl çalıştığını araştıran ekip, Tgfbr1 adı verilen bir reseptör proteini üzerine odaklandı.
Araştırmacılar, bu keşfin Tgfbr1 ve benzerlerinin kanser gibi diğer sistemlerdeki DNA'yı nasıl etkilediğini anlamalarına ve yeni kanser tedavileri geliştirmelerine yardımcı olabileceğini umuyorlar.
Deneyde kullanılan fare embriyosunun altı bacak olduğu, cinsel organının olmadığı ve bazı iç organların ise dışarıda geliştiği gözlemlendi. ABC'de yer alan bilgiye göre, Embriyoların büyümesi sırasında belirli bir proteinin nasıl çalıştığını araştıran ekip, Tgfbr1 adı verilen bir reseptör proteini üzerine odaklandı.
Mallo, '__Resmi olarak dönüştürücü büyüme faktörü 'beta reseptörü' olarak adlandırılan protein, genlerin ifadesinde rol oynayarak, temel olarak hangilerinin nerede etkinleştirileceğine karar verilmesine yardımcı olur ve her hücrenin, mesela bir kan hücresi, kas dokusu veya sinir hücresi olması gerektiğine karar verir. Bu çalışmada biz, omuriliğin gelişimini nasıl etkilediğini görmek için fare embriyolarında gelişmenin ortalama yarısına gelindiğinde Tgfbr1'i etkisiz hale getirdik' dedi.
Mallo ve ekibi, 'Bu protein olmadan diğer genler harekete geçtiğinde hücrelere üreme organları yerine bacaklara dönüşmelerini söylüyor. Beklediğimiz bu değildi' diye konuştu.
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