Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürünün Hilmi Türkmen Üzüntüsü: “Belediyeciliğin Felsefesini Değiştirdiniz”
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürünün Hilmi Türkmen Üzüntüsü: “Belediyeciliğin Felsefesini Değiştirdiniz”
Pazar günü yapılan yerel seçimlerden Cumhuriyet Halk Partisi, uzun yıllar AK Parti’nin yönettiği Üsküdar Belediyesi’ni kazanmayı başarmıştı. İlçenin milli eğitim müdür olan Durmuş Yılmaz’ın, kaybeden belediye başkanı Hilmi Türkmen’e yazdığı uzun mesaj tartışma yarattı.
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CHP’nin adayı Sinem Dedetaş, Üsküdar’da kullanılan oyların yüzde 49,9’unu alarak ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
AK Partili mevcut başkan Hilmi Türkmen ise yüzde 42,27’de kaldı.
Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdür olan Durmuş Yılmaz ise Hilmi Türkmen’e yazdığı mesajda kaybedilen seçime çok üzüldüğünü belirtti.
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Durmuş Yılmaz’ın, devlet görevlisi olarak yazdığı mesaj ise sosyal medyada da tartışma yarattı. 👇
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