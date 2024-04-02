Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesini Selma Dedetaş'a Devir Teslimi Yapmadan Belediye Kapandı mı?
Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesini Selma Dedetaş'a Devir Teslimi Yapmadan Belediye Kapandı mı?
Uzun yıllardır AK Parti sorumluluğunda olan Üsküdar Belediyesi, 31 Mart seçimleri ile birlikte CHP yönetimine geçti. Hem de ilk kez bir kadın belediye başkanı ile! Hikayesiyle bizi çok duygulandıran yeni Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, henüz görevi devir teslimi almadan önce belediyenin kapandığı yönünde iddialar meydana geldi!
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31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından ortaya çıkan sonuçlar beklenmedik olmuştu.
Bu ilçelerden bir tanesi de CHP belediye başkanı adayı olan Sinem Dedetaş'ın kazandığı Üsküdar oldu.
Sinem Dedetaş'ın 2019 seçimi öncesi AK Partili İBB yönetimiyle yaşadıkları ve hikayesi oldukça ilgi çekmişti.
%49,90 oy alarak Hilmi Türkmen'le arasına %7 puan kadar fark açan Sinem Dedetaş, sosyal medyada hikayesiyle herkese ilham olmuştu.
Hilmi Türkmen'in devir teslimi yapması gereken Üsküdar Belediyesi hakkında sosyal medyaya düşen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.
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Üsküdar Belediyesi'ne giden bir vatandaş ofisleri tek tek kayıt altına alarak, belediyede kimsenin olmadığını ve çalışan bulamadığını söyledi.
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