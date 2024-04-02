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Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesini Selma Dedetaş'a Devir Teslimi Yapmadan Belediye Kapandı mı?

Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesini Selma Dedetaş'a Devir Teslimi Yapmadan Belediye Kapandı mı?

GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 14:52

Uzun yıllardır AK Parti sorumluluğunda olan Üsküdar Belediyesi, 31 Mart seçimleri ile birlikte CHP yönetimine geçti. Hem de ilk kez bir kadın belediye başkanı ile! Hikayesiyle bizi çok duygulandıran yeni Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, henüz görevi devir teslimi almadan önce belediyenin kapandığı yönünde iddialar meydana geldi!

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31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından ortaya çıkan sonuçlar beklenmedik olmuştu.

31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından ortaya çıkan sonuçlar beklenmedik olmuştu.

1977'den beri Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez bir seçimi birinci olarak tamamladı. Ülke genelinde CHP %37,7 oy oranının sahibi olurken, AK Parti %36'nın altında kaldı. Daha önce sorumluluğu altında olan il ve ilçelerde kayıp yaşadı.

Bu ilçelerden bir tanesi de CHP belediye başkanı adayı olan Sinem Dedetaş'ın kazandığı Üsküdar oldu.

Bu ilçelerden bir tanesi de CHP belediye başkanı adayı olan Sinem Dedetaş'ın kazandığı Üsküdar oldu.

Üsküdar, uzun süredir AK Parti yönetimi altındaydı. Ancak bu seçimle CHP sorumluluğuna geçti. Recep Tayyip Erdoğan'ın da ikamet ettiği bilinen Üsküdar'ın yeni belediye başkanı, Hilmi Türkmen'in önüne geçeren Sinem Dedetaş oldu.

Sinem Dedetaş'ın 2019 seçimi öncesi AK Partili İBB yönetimiyle yaşadıkları ve hikayesi oldukça ilgi çekmişti.

Sinem Dedetaş'ın 2019 seçimi öncesi AK Partili İBB yönetimiyle yaşadıkları ve hikayesi oldukça ilgi çekmişti.

Haliç Tersanesi'nin AVM yapılmasına karşı çıkılınca tesise girişi yasaklanan Sinem Dedetaş, 2019 yılında Ekram İmamoğlu'nun belediye başkanı olmasının ardından Şehir Hatları'na Genel Müdür olarak atanmıştı.

Burada bahsetmiştik:

%49,90 oy alarak Hilmi Türkmen'le arasına %7 puan kadar fark açan Sinem Dedetaş, sosyal medyada hikayesiyle herkese ilham olmuştu.

%49,90 oy alarak Hilmi Türkmen'le arasına %7 puan kadar fark açan Sinem Dedetaş, sosyal medyada hikayesiyle herkese ilham olmuştu.

Diğer bir yandan Üsküdar Belediyesi'nin bugün el değiştirmiş olması gerekiyordu.

Hilmi Türkmen'in devir teslimi yapması gereken Üsküdar Belediyesi hakkında sosyal medyaya düşen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

Hilmi Türkmen'in devir teslimi yapması gereken Üsküdar Belediyesi hakkında sosyal medyaya düşen görüntüler herkesi şaşkına çevirdi.

Sinem Dedetaş henüz mazbatasını almadı. Üsküdar'da yaşanacak değişim merak edilirken, belediyede kayda alınan görüntüler 'ne oluyor?' diye sorgulattı.

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Üsküdar Belediyesi'ne giden bir vatandaş ofisleri tek tek kayıt altına alarak, belediyede kimsenin olmadığını ve çalışan bulamadığını söyledi.

Üsküdar Belediyesi'ne giden bir vatandaş ofisleri tek tek kayıt altına alarak, belediyede kimsenin olmadığını ve çalışan bulamadığını söyledi.

'Üsküdar Belediyesi'ni kapatmışlar ya. Bir tane adam yok müdürlüklerde. Ne memuru ne amiri kimse yok. Ne oluyi burada ya. Sadece temizlik görevlileri var onlara soruyorsun, 'abi herkes izinli' diyor.'

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