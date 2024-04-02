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Didem Soydan İBB Başkanlığını Kaybeden Murat Kurum'a "Senin Bıyığın Sağ Olsun" Diye Teşekkür Etti

Didem Soydan İBB Başkanlığını Kaybeden Murat Kurum'a "Senin Bıyığın Sağ Olsun" Diye Teşekkür Etti

Didem Soydan Murat Kurum
GNS
GNS - Onedio Editörü
02.04.2024 - 11:57

Yerel seçim sona erdi bildiğiniz gibi. Tüm siyasi partilerin ve seçmenlerin süreç boyunca hem mental, hem fiziksel olarak çok yorulduğu bir seçim daha geride kalırken, ünlü isimlerden siyasilere mesajlar gelmeye başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Murat Kurum'a teşekkür eden Didem Soydan oldu.

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Türkiye'nin gündeminden uzun süredir düşmeyen yerel seçim, 31 Mart gecesi sonuçlandı.

Türkiye'nin gündeminden uzun süredir düşmeyen yerel seçim, 31 Mart gecesi sonuçlandı.

Büyükşehir belediye ve belediye başkanlarının kim olacağı merak edilen yerel seçim için 31 Mart sabahı tüm ülke sandık başına gitti. 17:00'ın ardından oylar sayıma başlandı ve sonuçlar gece yarısını geçtikten sonra belli oldu.

Herkesin en merak ettiği sonuçlardan bir tanesi de CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un İBB başkanlık yarışıydı.

Herkesin en merak ettiği sonuçlardan bir tanesi de CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un İBB başkanlık yarışıydı.

Anket şirketlerinin aylardır üstüne çalıştığı, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçen rekabetin oldukça şiddetli olduğu yönünde haberler görüyorduk. Sonuç herkes tarafından oldukça merak ediliyordu.

31 Mart gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha Ekrem İmamoğlu oldu.

31 Mart gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha Ekrem İmamoğlu oldu.

Seçimi kazanan siyasi isimden 'Bu seçimde kimse kaybetmedi, 16 milyon İstanbullu kazandı.' ifadeleri gelmişti.

Seçime dair ünlülerden tebrik mesajları gelmeye devam ederken, Didem Soydan'dan sarkastik bir hamle geldi.

Seçime dair ünlülerden tebrik mesajları gelmeye devam ederken, Didem Soydan'dan sarkastik bir hamle geldi.

Diğer ünlü isimler gibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etmek yerine, Murat Kurum'un fotoğrafını paylaşıp ona teşekkür etti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Senin bıyığın gerçekten sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Senin bıyığın gerçekten sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

'Asıl teşekkür sana ve sen için hemfikir olanlara. Yani bu kadar mı karşı tarafa hizmet edersin ey yüce insan. Gönlümde apayrı bir yerde olacaksın ayrıca senin bıyığın gerçekten sağ olsun.'

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