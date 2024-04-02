Didem Soydan İBB Başkanlığını Kaybeden Murat Kurum'a "Senin Bıyığın Sağ Olsun" Diye Teşekkür Etti
Didem Soydan İBB Başkanlığını Kaybeden Murat Kurum'a "Senin Bıyığın Sağ Olsun" Diye Teşekkür Etti
Yerel seçim sona erdi bildiğiniz gibi. Tüm siyasi partilerin ve seçmenlerin süreç boyunca hem mental, hem fiziksel olarak çok yorulduğu bir seçim daha geride kalırken, ünlü isimlerden siyasilere mesajlar gelmeye başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Murat Kurum'a teşekkür eden Didem Soydan oldu.
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Türkiye'nin gündeminden uzun süredir düşmeyen yerel seçim, 31 Mart gecesi sonuçlandı.
Herkesin en merak ettiği sonuçlardan bir tanesi de CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un İBB başkanlık yarışıydı.
31 Mart gecesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir kez daha Ekrem İmamoğlu oldu.
Seçime dair ünlülerden tebrik mesajları gelmeye devam ederken, Didem Soydan'dan sarkastik bir hamle geldi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Senin bıyığın gerçekten sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
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