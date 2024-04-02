Didem Soydan İBB Başkanlığını Kaybeden Murat Kurum'a "Senin Bıyığın Sağ Olsun" Diye Teşekkür Etti

Yerel seçim sona erdi bildiğiniz gibi. Tüm siyasi partilerin ve seçmenlerin süreç boyunca hem mental, hem fiziksel olarak çok yorulduğu bir seçim daha geride kalırken, ünlü isimlerden siyasilere mesajlar gelmeye başladı. Bu isimlerden bir tanesi de Murat Kurum'a teşekkür eden Didem Soydan oldu.