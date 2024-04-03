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Ankara'da Bir Mekanda Buzlu Bademden Ballı Muza Her Şeyi Sipariş Eden Müşterilere Gelen Hesap "Fazla" Bulundu

Ankara'da Bir Mekanda Buzlu Bademden Ballı Muza Her Şeyi Sipariş Eden Müşterilere Gelen Hesap "Fazla" Bulundu

Ankara
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.04.2024 - 19:53

Son dönemde mekanlardaki hesaplara isyan etmekten sosyal medya kullanıcılarının dillerinde tüy bitti. Gelir gider durumu gözetildiğinde kimi mekanlara hak verilse de, kimileri bu durum karşısında isyan bayraklarını çekiyor. Son olarak Ankara'da bir mekanda buzlu bademine kadar her şeyin tüketildiği bir adisyon gündem oldu.

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Dışarda yemek yemek artık herkes için ateş pahası haline geldi.

Dışarda yemek yemek artık herkes için ateş pahası haline geldi.

Gününü dışarda geçirmek isteyen, tatlı bir günün sonunu yemek yiyerek kapatmak isteyen ya da gezdiği sırada karnı acıkan ve bir mekana giren kişiler, ne yiyeceklerinden çok ne kadar ödeyeceklerini düşünmeye başladı.

Gıda ve kira sektöründeki artışlar, mekanların menülerine de adeta darbe vurdu.

Gıda ve kira sektöründeki artışlar, mekanların menülerine de adeta darbe vurdu.

Kiraların büyük bir oranda yükselmesi ve gıda sektörünün her geçen gün daha pahalı bir hale gelmesi, restoranları da harekete geçirdi doğal olarak. Giderlerin artması, müşteriye menüde ek bir zam olarak geri döner hale geldi.

Bu durum da sosyal medyada adisyonların sık sık paylaşılmasının ve isyan bayraklarının yükselmesinin önünü açıyor.

Bu durum da sosyal medyada adisyonların sık sık paylaşılmasının ve isyan bayraklarının yükselmesinin önünü açıyor.

Ödedikleri hesapları paylaşan ve 'Ne yedim ki?' sorusunu beraberinde getirenler, görenleri hayret ettiriyor.

Ancak bu sefer durum biraz daha farklı... Çünkü bu fişin içinde çikolatalı çilek, buzlu badem, ballı mu gibi detaylar yer alıyor.

Ancak bu sefer durum biraz daha farklı... Çünkü bu fişin içinde çikolatalı çilek, buzlu badem, ballı mu gibi detaylar yer alıyor.

Diğer ürünlerin fiyatlarının bir hayli yüksek olması gözümüzden kaçmıyor elbette. Ancak 3,815 TL, bu kabarık liste için kimileri tarafından oldukça 'uygun' bulundu.

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Neyse ki kuver yok. 😂

Neyse ki kuver yok. 😂
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