Ankara'da Bir Mekanda Buzlu Bademden Ballı Muza Her Şeyi Sipariş Eden Müşterilere Gelen Hesap "Fazla" Bulundu

Son dönemde mekanlardaki hesaplara isyan etmekten sosyal medya kullanıcılarının dillerinde tüy bitti. Gelir gider durumu gözetildiğinde kimi mekanlara hak verilse de, kimileri bu durum karşısında isyan bayraklarını çekiyor. Son olarak Ankara'da bir mekanda buzlu bademine kadar her şeyin tüketildiği bir adisyon gündem oldu.