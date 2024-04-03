Ankara'da Bir Mekanda Buzlu Bademden Ballı Muza Her Şeyi Sipariş Eden Müşterilere Gelen Hesap "Fazla" Bulundu
Ankara'da Bir Mekanda Buzlu Bademden Ballı Muza Her Şeyi Sipariş Eden Müşterilere Gelen Hesap "Fazla" Bulundu
Son dönemde mekanlardaki hesaplara isyan etmekten sosyal medya kullanıcılarının dillerinde tüy bitti. Gelir gider durumu gözetildiğinde kimi mekanlara hak verilse de, kimileri bu durum karşısında isyan bayraklarını çekiyor. Son olarak Ankara'da bir mekanda buzlu bademine kadar her şeyin tüketildiği bir adisyon gündem oldu.
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Dışarda yemek yemek artık herkes için ateş pahası haline geldi.
Gıda ve kira sektöründeki artışlar, mekanların menülerine de adeta darbe vurdu.
Bu durum da sosyal medyada adisyonların sık sık paylaşılmasının ve isyan bayraklarının yükselmesinin önünü açıyor.
Ancak bu sefer durum biraz daha farklı... Çünkü bu fişin içinde çikolatalı çilek, buzlu badem, ballı mu gibi detaylar yer alıyor.
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Neyse ki kuver yok. 😂
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