Seçimler İçin İstanbul'a Gelen Ekonomist Fiyatlar Karşısında Şok Geçirdi
Seçimler İçin İstanbul'a Gelen Ekonomist Fiyatlar Karşısında Şok Geçirdi
Ünlü stratejist Timothy Ash, seçimler için geldiği Türkiye'de fiyatlardan şikayet etti.
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Ekonomist ve stratejist Timothy Ash, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ederken, görüşleriyle de öne çıkan bir isim.
Ash, özellikle bir önceki ekonomi yönetimi dönemindeki gelişmelerde sert eleştirileriyle de gündem oluyordu.
"İstanbul gezisinden en büyük çıkarım Türkiye'nin ucuz olmamasıdır. Çoğu şey için Londra fiyatları. Pek çok Türk'ün neden enflasyon ve hayat pahalılığı krizinden kurtulmak için çabaladığını, dolayısıyla seçim sonucunu görebiliyoruz."
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Üretim yapan bütün firmalar beşli çete ve pelikancılara ait olduğu için olduğundan yüksek fiyatlandırma ile milletin kanını emmek en güzel yaptıkları iştir .... Devamını Gör
Elin gavuru bile anlamış veryansın ediyor bu AKMAL lar hala anlayamadı...
alıstınız ucuza mala aynen dogru demıs ama bu kazanca bu malıyetler nası karsılanıyor demıs kıbarca