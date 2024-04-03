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Seçimler İçin İstanbul'a Gelen Ekonomist Fiyatlar Karşısında Şok Geçirdi

Seçimler İçin İstanbul'a Gelen Ekonomist Fiyatlar Karşısında Şok Geçirdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.04.2024 - 13:25

Ünlü stratejist Timothy Ash, seçimler için geldiği Türkiye'de fiyatlardan şikayet etti.

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Ekonomist ve stratejist Timothy Ash, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ederken, görüşleriyle de öne çıkan bir isim.

Ekonomist ve stratejist Timothy Ash, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ederken, görüşleriyle de öne çıkan bir isim.

Ash, özellikle bir önceki ekonomi yönetimi dönemindeki gelişmelerde sert eleştirileriyle de gündem oluyordu.

Ash, özellikle bir önceki ekonomi yönetimi dönemindeki gelişmelerde sert eleştirileriyle de gündem oluyordu.

Bu kez seçimler için Türkiye'ye gelen Ash, fiyatlardan şikayet etti.

"İstanbul gezisinden en büyük çıkarım Türkiye'nin ucuz olmamasıdır. Çoğu şey için Londra fiyatları. Pek çok Türk'ün neden enflasyon ve hayat pahalılığı krizinden kurtulmak için çabaladığını, dolayısıyla seçim sonucunu görebiliyoruz."

"İstanbul gezisinden en büyük çıkarım Türkiye'nin ucuz olmamasıdır. Çoğu şey için Londra fiyatları. Pek çok Türk'ün neden enflasyon ve hayat pahalılığı krizinden kurtulmak için çabaladığını, dolayısıyla seçim sonucunu görebiliyoruz."
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Friedrich Nietzsche

Üretim yapan bütün firmalar beşli çete ve pelikancılara ait olduğu için olduğundan yüksek fiyatlandırma ile milletin kanını emmek en güzel yaptıkları iştir .... Devamını Gör

Hasan Tahsin

Elin gavuru bile anlamış veryansın ediyor bu AKMAL lar hala anlayamadı...

KucukEniste

alıstınız ucuza mala aynen dogru demıs ama bu kazanca bu malıyetler nası karsılanıyor demıs kıbarca