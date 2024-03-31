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Finansal Köleden Hanıma Yakalanmadan Borsa'da Takılanlara Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Finansal Köleden Hanıma Yakalanmadan Borsa'da Takılanlara Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.03.2024 - 15:32

Seçimlerle dolu bir haftayı geride bırakırken, en büyük derdimiz ekonomi oldu. Bakalım kimler timeline'da Borsa'daki kaybı, fiyatlardaki değişimleri ve hayatı tespih yapmış sallıyormuş?

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Borsa ile başlayalım.

Şimdi köle derken?

Şimdi köle derken?
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Evde ekonomiyi kime emanet ettiğinizi bir daha düşünün.

Gamsız olmak iyidir.

Meteoroloji de böyle.

Meteoroloji de böyle.
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Akşam seansı mı bu?

100 görünümlü 18'lik portföy.

100 görünümlü 18'lik portföy.
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Her şeyi de öğrenmek gerekmiyor sanki.

Her şeyi de öğrenmek gerekmiyor sanki.
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Kürek de olsaydı iyiydi.

Hangi eldeydi bu?

Hangi eldeydi bu?
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Tüm ülke anlıyor sanki.

Tüm ülke anlıyor sanki.
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Gözümde canlanır koskoca mazi.

Gözümde canlanır koskoca mazi.
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Seçimde alışkanlık kalmasa bari... Haftaya görüşmek üzere.

Seçimde alışkanlık kalmasa bari... Haftaya görüşmek üzere.
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