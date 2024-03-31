Finansal Köleden Hanıma Yakalanmadan Borsa'da Takılanlara Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Finansal Köleden Hanıma Yakalanmadan Borsa'da Takılanlara Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Seçimlerle dolu bir haftayı geride bırakırken, en büyük derdimiz ekonomi oldu. Bakalım kimler timeline'da Borsa'daki kaybı, fiyatlardaki değişimleri ve hayatı tespih yapmış sallıyormuş?
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Borsa ile başlayalım.
Şimdi köle derken?
Evde ekonomiyi kime emanet ettiğinizi bir daha düşünün.
Gamsız olmak iyidir.
Meteoroloji de böyle.
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Akşam seansı mı bu?
100 görünümlü 18'lik portföy.
Her şeyi de öğrenmek gerekmiyor sanki.
Kürek de olsaydı iyiydi.
Hangi eldeydi bu?
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Tüm ülke anlıyor sanki.
Gözümde canlanır koskoca mazi.
Seçimde alışkanlık kalmasa bari... Haftaya görüşmek üzere.
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