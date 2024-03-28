Güney Kore'de Çocuk Başına 75 Bin Dolar Dağıtan Şirketler Gündem Olunca Türkiye'den Talibi Çok Oldu!

Hürriyet'in haberi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Giyim firması Ssangbangwool, çalışanlarına ilk iki çocuk için 22 bin 400 dolar öderken, üçüncü çocuğu yapana 30 bin dolar ikramiye vereceğini açıklamıştı.

İnşaat şirketi Booyoung Group da çocuk sahibi olan çalışanlarına çocuk başına 75 bin dolar ikramiye açıkladı. Şirket, 2021 yılından bu yana çalışanlarına çocuk için 5,25 milyon dolar ödeme yaptı.