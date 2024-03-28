Güney Kore'de Çocuk Başına 75 Bin Dolar Dağıtan Şirketler Gündem Olunca Türkiye'den Talibi Çok Oldu!
Güney Kore'de Çocuk Başına 75 Bin Dolar Dağıtan Şirketler Gündem Olunca Türkiye'den Talibi Çok Oldu!
Azalan doğum hızı nedeniyle Güney Kore'de şirketler, çalışanlarına çocuk sahibi olmaları için yüksek meblağlı teşvikler koyuyorlar. Yeni doğan çocuk başına 75 bin dolar veren bile var.
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Azalan doğum hızı nedeniyle özel şirketler çalışanlarını çocuk yapmaya teşvik ediyor.
Seul yönetimi de sakinlerine doğan çocuk başına aylık 750 dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı.
İnşaat şirketinin verdiği desteğe yapılan sosyal medya yorumlar da ilgi çekti.
Türkiye'den de talepte bulunanlar olurken,
Nüfus artışına yönelik yorumlar da görüldü.
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