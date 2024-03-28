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Güney Kore'de Çocuk Başına 75 Bin Dolar Dağıtan Şirketler Gündem Olunca Türkiye'den Talibi Çok Oldu!

Güney Kore'de Çocuk Başına 75 Bin Dolar Dağıtan Şirketler Gündem Olunca Türkiye'den Talibi Çok Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 16:32

Azalan doğum hızı nedeniyle Güney Kore'de şirketler, çalışanlarına çocuk sahibi olmaları için yüksek meblağlı teşvikler koyuyorlar. Yeni doğan çocuk başına 75 bin dolar veren bile var.

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Azalan doğum hızı nedeniyle özel şirketler çalışanlarını çocuk yapmaya teşvik ediyor.

Azalan doğum hızı nedeniyle özel şirketler çalışanlarını çocuk yapmaya teşvik ediyor.

Hürriyet'in haberi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Giyim firması Ssangbangwool, çalışanlarına ilk iki çocuk için 22 bin 400 dolar öderken, üçüncü çocuğu yapana 30 bin dolar ikramiye vereceğini açıklamıştı. 

İnşaat şirketi Booyoung Group da çocuk sahibi olan çalışanlarına çocuk başına 75 bin dolar ikramiye açıkladı. Şirket, 2021 yılından bu yana çalışanlarına çocuk için 5,25 milyon dolar ödeme yaptı.

Seul yönetimi de sakinlerine doğan çocuk başına aylık 750 dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Seul yönetimi de sakinlerine doğan çocuk başına aylık 750 dolar ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Güney Kore, nüfusu çok hızlı yaşlanırken, ülkede doğum hızı yüzde 0,78 oldu. Nüfusun korunması için bu oranın yüzde 2,1 olması gerekirken, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, şirketlerin çalışanlarına teşvik vermesi halinde, vergi indirimlerinden, sübvansiyonlardan yararlanmasını sağlayan bir kararnameyi yakın zamanda imzaladı.

İnşaat şirketinin verdiği desteğe yapılan sosyal medya yorumlar da ilgi çekti.

İnşaat şirketinin verdiği desteğe yapılan sosyal medya yorumlar da ilgi çekti.
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Türkiye'den de talepte bulunanlar olurken,

Türkiye'den de talepte bulunanlar olurken,
twitter.com

Nüfus artışına yönelik yorumlar da görüldü.

Nüfus artışına yönelik yorumlar da görüldü.
twitter.com
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Siz ne dersiniz işe yarar mı?

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