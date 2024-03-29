Enflasyonla Milyonların Zor Şartlarda Yaşadığı İstanbul, Dolar Milyarderlerinde Listede Üst Sırada Yer Aldı
Enflasyonla Milyonların Zor Şartlarda Yaşadığı İstanbul, Dolar Milyarderlerinde Listede Üst Sırada Yer Aldı
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Çin merkezli ekonomik araştırmalar şirketi Hurun, Küresel Zenginler Listesi'ni açıkladı.
Mark Zuckerberg 90 milyar dolar kazanırken, Elon Musk da 74 milyar dolar ekledi.
Milyarderler sıralamasında ülkeler bazında Hindistan öne çıktı.
New York, 7 yılın ardından liderliğini geri alırken, geçen yıl 1. sıraya yükselen Pekin 4. sıraya geriledi.
Verilerde Yeni Delhi ilk kez ilk 10'a girerken, İstanbul, Palm Beach, Mexico City ve Melbourne de ilk kez ilk 30 şehrin arasına katıldı.
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İstanbul ilk kez girdiği listede 26. sıradan yer alırken, Türkiye'deki 25 milyarderin 22'si İstanbul'da yaşıyor.
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