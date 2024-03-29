Enflasyonla Milyonların Zor Şartlarda Yaşadığı İstanbul, Dolar Milyarderlerinde Listede Üst Sırada Yer Aldı

Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, servetini şirketin değerlenmesiyle ikiye katladı ve 48 milyar dolar yükseltti.

Dünyanın en zenginleri listesinde yukarılarda olan Jeff Bezos ve Larry Page geçen yıl yaşadıkları kayıpları bu yıl geri alırken, Bezos geçen yıl kaybettiği 70 milyar doları 67 milyar dolar olarak, Page de geçen yıl kaybettiği 41 milyar doları 48 milyar dolar yerine koydu.