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Enflasyonla Milyonların Zor Şartlarda Yaşadığı İstanbul, Dolar Milyarderlerinde Listede Üst Sırada Yer Aldı

Enflasyonla Milyonların Zor Şartlarda Yaşadığı İstanbul, Dolar Milyarderlerinde Listede Üst Sırada Yer Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.03.2024 - 10:45

'Küresel Zenginler Listesi' verilerinde dünyada en çok dolar milyarderinin yaşadığı şehirlerde New York ve Londra her zamanki gibi liderliklerini korurken, İstanbul da bu yıl ilk kez zirveye oynadı.

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Çin merkezli ekonomik araştırmalar şirketi Hurun, Küresel Zenginler Listesi'ni açıkladı.

Çin merkezli ekonomik araştırmalar şirketi Hurun, Küresel Zenginler Listesi'ni açıkladı.

Listede dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısı 3279'a yükselirken, ABD'den listeye 1 yılda 109 kişi daha eklendi. Çin'de milyarder sayısı 155 azalırken, dünyada ilk sıradaki yerini korudu.

Habertürk'ten İrem Kuşoğlu'nun haberine göre, dünyada 1.933 kişinin serveti son 1 yılda artarken, en çok kazananlar pek değişmedi:

Mark Zuckerberg 90 milyar dolar kazanırken, Elon Musk da 74 milyar dolar ekledi.

Mark Zuckerberg 90 milyar dolar kazanırken, Elon Musk da 74 milyar dolar ekledi.

Nvidia kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, servetini şirketin değerlenmesiyle ikiye katladı ve 48 milyar dolar yükseltti. 

Dünyanın en zenginleri listesinde yukarılarda olan Jeff Bezos ve Larry Page geçen yıl yaşadıkları kayıpları bu yıl geri alırken, Bezos geçen yıl kaybettiği 70 milyar doları 67 milyar dolar olarak, Page de geçen yıl kaybettiği 41 milyar doları 48 milyar dolar yerine koydu.

Milyarderler sıralamasında ülkeler bazında Hindistan öne çıktı.

Milyarderler sıralamasında ülkeler bazında Hindistan öne çıktı.

ABD'den sonra en fazla milyarder artışı Hindistan'da olurken, Mumbai Pekin'in ilk kez geçerek Asya'nın en çok milyarderinin yaşadığı şehir oldu.

New York, 7 yılın ardından liderliğini geri alırken, geçen yıl 1. sıraya yükselen Pekin 4. sıraya geriledi.

New York, 7 yılın ardından liderliğini geri alırken, geçen yıl 1. sıraya yükselen Pekin 4. sıraya geriledi.

Ancak, Çin ve ABD, dünyada bilinen milyarderlerin yarısının yaşadığı yerler olmaya devam etti.

Verilerde Yeni Delhi ilk kez ilk 10'a girerken, İstanbul, Palm Beach, Mexico City ve Melbourne de ilk kez ilk 30 şehrin arasına katıldı.

Verilerde Yeni Delhi ilk kez ilk 10'a girerken, İstanbul, Palm Beach, Mexico City ve Melbourne de ilk kez ilk 30 şehrin arasına katıldı.

İstanbul aynı zamanda Avrupa'da da en zenginleri barındıran şehirlerde Londra, Moskova, Paris ve Milano ile listede ilk 5'e girdi.

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İstanbul ilk kez girdiği listede 26. sıradan yer alırken, Türkiye'deki 25 milyarderin 22'si İstanbul'da yaşıyor.

İstanbul ilk kez girdiği listede 26. sıradan yer alırken, Türkiye'deki 25 milyarderin 22'si İstanbul'da yaşıyor.
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