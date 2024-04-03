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Oğuzhan Uğur'dan Van Büyükşehir Belediyesi Seçimleri Hakkında Çok Konuşulacak Paylaşım

Oğuzhan Uğur'dan Van Büyükşehir Belediyesi Seçimleri Hakkında Çok Konuşulacak Paylaşım

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
03.04.2024 - 18:47

Sayılmayan oylar, itiraz edilen sandıklar, el değiştiren belediyeler her yerel seçim dönemi sonrasının rutin gündemidir. CHP'nin birinci parti çıktığı 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından en çok konuşulan olay ise YSK'nın rakibine yüksek oy farkı atan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkını alması oldu. Milliyetçi tavrı ile bilinen Oğuzhan Uğur'dan Van olayıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

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2016'da HDP eş başkanlarıyla birikte tutuklanan Abdullah Zeydan geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.

2016'da HDP eş başkanlarıyla birikte tutuklanan Abdullah Zeydan geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.

YSK'nın ilk başta adaylığına onay verdiği Zeydan seçimde farklı bir galibiyet aldı. Ancak sonrasında seçilme hakkının geri alınmasıyla makamı en yakın rakibine kaldı.

YSK'nın ilk başta adaylığına onay verdiği Zeydan seçimde farklı bir galibiyet aldı. Ancak sonrasında seçilme hakkının geri alınmasıyla makamı en yakın rakibine kaldı.

Oğuzhan Uğur da Van olayıyla ilgili bir paylaşıma imza attı.

Oğuzhan Uğur da Van olayıyla ilgili bir paylaşıma imza attı.

"Açıkçası ben düşmanımın silahlı olmasından çok, haklı olmasından korkarım.

"Açıkçası ben düşmanımın silahlı olmasından çok, haklı olmasından korkarım.

O kahpelik yapar, ben mertçe savaşırım. Düşmanım da olsa, eğer hakkını yersem, yaptığı bin haksızlığı yediğim tek hakla örtmeye çalışır diye korkarım. Düşmanıma silah vermelerinden korkmam mesela, hak vermelerinden korkarım. Benzeyemem düşmanıma… Kötülüğe kötülükle, haksızlığa haksızlıkla karşılık verirsem, önce vicdanım huzurunda ben suçlu çıkarım. Bana has değil, evveliyatımızın mirasıdır bu. Bizler fethettiği toprağa barış getiren, eşitlik getiren Ata’ların torunlarıyız. Bizler Çanakkale’de düşmana su veren, düşmüşe zulmetmeyen, ırza, harama el açmayan dedelerin torunlarıyız. Bizler işgalden kurtardığı İzmir’de, altına serilen Yunan bayrağına basmayan zarif Atatürk’ün evlatlarıyız. Hakkımızla savaşıp hakkımızı alanız. Tam da bu hissiyatla Van’da yaşanan olaylara bakıyorum… Tarihimize yakıştıramıyorum.

Pkk bir terör örgütüdür, yardım ve yataklık yapan da suçludur diyorsan, suçluya suçlu gibi davranacaksın, onunla yarışmayacaksın.

Halkın iradesini hiçe saymak haksızlıktır diyeceğim şimdi, suçluya oy veren halkı da suçlayacaksın.

Halkın iradesini hiçe saymak haksızlıktır diyeceğim şimdi, suçluya oy veren halkı da suçlayacaksın.

Üzgünüm ama, sevmiyorsa seni ben gibi, daha çok dinleyecek, daha çok anlayacak, sahiplenecek ve sevmesini sağlayacaksın. Sen babasın! Öyle davranacaksın. Her zaman söyledim ve her söylediğimde azar işittim ama yineleyeyim… Terörü havadan, karadan bombalayarak bitiremiyorsan, önce bölge halkına pkk’nın terörist olduğunu anlatacaksın. Bunu bölge insanını teröristle bir tutup, itip kakıp, hakkını gasp ederek yapamazsın.

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Pkk pusu kurar, arkadan bıçaklar, terör estirir. Haksızdır ve düşmandır.

Pkk pusu kurar, arkadan bıçaklar, terör estirir. Haksızdır ve düşmandır.

Ancak ceddimizden mirastır, düşmanla mertçe savaşılır. Yarışıyorsan kazanacaksın. Suçlayacaksan cezasını verecek, yarışmayacaksın. Terörle mücadeleyi halkın iradesini yok sayarak yapacaksanız… Çok üzgünüm ama, bin yanlışı olan düşmanı bir konuda da olsa haklı çıkartmış olacaksınız.'

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kambo cambo

Devlet, milyonlarca insanı terörist ilan ederek terörle mücadele edemez. En iyi terörle mücadele insanlara devleti sevdirmek, onları devlete bağlamak, devlet... Devamını Gör

Tuğba Belkıs Pelvan

yine füze yollamış adam. ama bunu bile beceremeyen siyasetçiler yüzünden ne hallerdeyiz 🤦🏻‍♀️

Zafer Yurt

cok güzel anlatmışsın düşünceni