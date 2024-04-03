Oğuzhan Uğur'dan Van Büyükşehir Belediyesi Seçimleri Hakkında Çok Konuşulacak Paylaşım

Üzgünüm ama, sevmiyorsa seni ben gibi, daha çok dinleyecek, daha çok anlayacak, sahiplenecek ve sevmesini sağlayacaksın. Sen babasın! Öyle davranacaksın. Her zaman söyledim ve her söylediğimde azar işittim ama yineleyeyim… Terörü havadan, karadan bombalayarak bitiremiyorsan, önce bölge halkına pkk’nın terörist olduğunu anlatacaksın. Bunu bölge insanını teröristle bir tutup, itip kakıp, hakkını gasp ederek yapamazsın.