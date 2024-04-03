Oğuzhan Uğur'dan Van Büyükşehir Belediyesi Seçimleri Hakkında Çok Konuşulacak Paylaşım
Oğuzhan Uğur'dan Van Büyükşehir Belediyesi Seçimleri Hakkında Çok Konuşulacak Paylaşım
Sayılmayan oylar, itiraz edilen sandıklar, el değiştiren belediyeler her yerel seçim dönemi sonrasının rutin gündemidir. CHP'nin birinci parti çıktığı 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından en çok konuşulan olay ise YSK'nın rakibine yüksek oy farkı atan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkını alması oldu. Milliyetçi tavrı ile bilinen Oğuzhan Uğur'dan Van olayıyla ilgili çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2016'da HDP eş başkanlarıyla birikte tutuklanan Abdullah Zeydan geçtiğimiz yıl tahliye edilmişti.
YSK'nın ilk başta adaylığına onay verdiği Zeydan seçimde farklı bir galibiyet aldı. Ancak sonrasında seçilme hakkının geri alınmasıyla makamı en yakın rakibine kaldı.
Oğuzhan Uğur da Van olayıyla ilgili bir paylaşıma imza attı.
"Açıkçası ben düşmanımın silahlı olmasından çok, haklı olmasından korkarım.
Halkın iradesini hiçe saymak haksızlıktır diyeceğim şimdi, suçluya oy veren halkı da suçlayacaksın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pkk pusu kurar, arkadan bıçaklar, terör estirir. Haksızdır ve düşmandır.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Devlet, milyonlarca insanı terörist ilan ederek terörle mücadele edemez. En iyi terörle mücadele insanlara devleti sevdirmek, onları devlete bağlamak, devlet... Devamını Gör
yine füze yollamış adam. ama bunu bile beceremeyen siyasetçiler yüzünden ne hallerdeyiz 🤦🏻♀️
cok güzel anlatmışsın düşünceni