Her Vatandaşa 30 Bin Lira Maaş Vaadeden Bağımsız Aday: Kendisine Oy Kullanamadı

'Ben bu seçime girerken mayo-bikinide devrim yapacağım diye geldim. Bu şehrin tüm insanları oyunu bana verecekti. Denizler kuruyana kadar gelirleri bitmeyecek bir sistemi kurup çıkacaktım. Mayo-bikinide boğulmayı sıfıra indiren bir sistem geliştirdim. Herkesin işi kendi evinde olacaktı, aylık 30'ar bin lira gelirleri olacaktı.'