Her Vatandaşa 30 Bin Lira Maaş Vaadeden Bağımsız Aday: Kendisine Oy Kullanamadı
Her Vatandaşa 30 Bin Lira Maaş Vaadeden Bağımsız Aday: Kendisine Oy Kullanamadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için bağımsız aday olan Yaşar Polat, oy pusulasında kendi resmi olmamasını protesto etmek için sandığa maske ile gidince gözaltına alındı. 186 kişinin oyunu alan Polat kendisi için oy kullanmazken, eşi de pusulada kendisini bulamadığı için kendi sandığında sıfır çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye geçtiğimiz pazar yerel seçimlerde sandık başına gitti. Türkiye genelinde birbirinden ilginç adaylar da belediye başkanı seçilmek için adaylığını koydu.
Show Ana Haber’de yer alan habere göre; mayo ve bikini üretici olan Yaşar Polat da en ilginç adaylardan biriydi.
Devrim yaratacağını düşündüğü bir proje geliştirdi ve seçimde bağımsız aday oldu. Polat, seçime girme sürecini ve iddiasını şöyle anlatıyordu.
Yaşar Polat yerel seçimden aylar önce Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe verdi ve oy pusulasına fotoğrafının basılmasını istedi. Ancak talebi reddedildi. Fotoğrafsız oy pusulasını protesto etmek için de sandığa kafasına geçirdiği beyaz atletle gitti.
Sandıkta görevli polis ekiplerinin yüzünü açarak seçim kabinine girmesini istediği Polat, teklifi kabul etmeyince kısa süreliğine gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaşar Polat seçimde 186 oy aldı, kendi sandığındaysa sıfır çekti. Kendisine oy veren 186 kişinin kim olduğunu bilmeyen Polat, eşinin oy pusulasında kendisini göremediği için oy veremediğini söyledi ve "Oy kullanma iradem gerçekleşmemiştir. Bunun gerçekleşmesini istiyorum" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda