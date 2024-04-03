AK Partili Hayati Yazıcı'dan Van'daki Başkanlık Krizine Tepki: "Bu Cinnet Hali"
AK Partili Hayati Yazıcı'dan Van'daki Başkanlık Krizine Tepki: "Bu Cinnet Hali"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Van’da yaşanan belediye başkanlığı krizini “cinnet hali” olarak tanımladı ve DEM Partili Abdullah Zeydan’ın başkanlığının onaylanmasını kutladı.
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DEM Parti’nin Van Büyükşehir Adayı Abdullah Zeydan, seçimlerde yüzde 55.8 oy oranına ulaşarak birinci aday olmuştu.
Ancak Zeydan’ın adaylığını onaylayan YSK İl Seçim Kurulu, DEM Partili adayın hakkındaki mahkumiyet kararı sebebiyle mazbatayı seçimde ikinci olan AK Parti’nin adayına vermek istemişti.
Kentte büyük tepki çeken olay sonrasında YSK, DEM Parti’nin itirazını kabul etmiş ve mazbatanın Abdullah Zeydan’a verileceğini açıklamıştı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ile Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, YSK’nın aldığı kararı olumlu bularak kutladı.
Van ilimizde belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK’nın verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum.”
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Hayati Yazıcı’nın paylaşımı 👇
Hayati Yazıcı sonrasında paylaşımı sildi 👇
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İyi polis - kötü polis
Cinnet halini ve kaos ortamını yaratan yine aynı zihniyet.
Cinnet değil hak arama