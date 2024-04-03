Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Van'da Mazbata DEM Parti Adayına Verildi

Van'da Mazbata DEM Parti Adayına Verildi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 18:49

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van'da yaptığı seçim itirazını kabul etti. Mazbata kentte yüzde 55.8 oyla seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakırhan paylaşımında 'Olması gereken oldu ve Van halkının iradesi hayat buldu. Hayırlı olsun' dedi.

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki'nin açıklamaları 📹

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

31 Mart yerel seçimleri sonrası Van'da yüzde 55.48 oyla seçilen DEM Partili Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesi sonrası başlayan olaylar büyüdü. 

Mazbatanın Zeydan'a verilmesini isteyen göstericiler, polisle çatıştı. 

Siyasetçilerden ve sanatçılardan alınan karara tepkiler gelirken siyasetçilerden oluşan bir heyette Van'a gitti. 

DEM Parti'nin kararın iptaline yönelik başvurusunu değerlendiren YSK, itirazı kabul ederek Van İl Seçim Kurulu seçim kararını kaldırdı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
106
34
17
14
7
3
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?