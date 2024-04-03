Van'da Mazbata DEM Parti Adayına Verildi
Van'da Mazbata DEM Parti Adayına Verildi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van'da yaptığı seçim itirazını kabul etti. Mazbata kentte yüzde 55.8 oyla seçilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verildi.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Ne olmuştu?
31 Mart yerel seçimleri sonrası Van'da yüzde 55.48 oyla seçilen DEM Partili Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesi sonrası başlayan olaylar büyüdü.
Mazbatanın Zeydan'a verilmesini isteyen göstericiler, polisle çatıştı.
Siyasetçilerden ve sanatçılardan alınan karara tepkiler gelirken siyasetçilerden oluşan bir heyette Van'a gitti.
DEM Parti'nin kararın iptaline yönelik başvurusunu değerlendiren YSK, itirazı kabul ederek Van İl Seçim Kurulu seçim kararını kaldırdı.
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