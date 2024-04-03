Mustafa Karataş'ın Canlı Yayında Kullandığı Doktorlara Yönelik Sözler Tepki Çekti 'Onlar Para İçin...'
Mustafa Karataş'ın Canlı Yayında Kullandığı Doktorlara Yönelik Sözler Tepki Çekti 'Onlar Para İçin...'
Ramazan ayına özel olarak Kanal 7 ekranlarında seyirci ile buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programın ilahiyatçı sunucusunun, doktorlar hakkında söylediği sözler sosyal medyada tepki topladı. 5 aylık hamile bir izleyicinin programa katılarak sorduğu sorunun ardından Karataş, 'Onlar para için neler söylerler, para için keserler...' diyerek herkesi şaşırttı.
İşte, detaylar...
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Kanal 7 ekranlarında Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları yapan Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.
İzleyicilerin canlı yayında sorduğu sorular, sık sık sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Fakat bu kez ilahiyatçı Mustafa Karataş'ın izleyicinin sorusunu yanıtlarken 'doktorlar' hakkında yaptığı açıklama sosyal medyada tepki çekti.
İsmini vermek istemeyen ve 5 aylık hamile olduğunu belirten bir izleyici doktorların, bebeğinin kalbinde delik olduğunu ve Down sendromlu olduğunu söylediklerini belirtti. Daha sonra çocuğuna hangi duaları okuyabileceğini sordu ve ekledi 'Verdiğim sadakalar onun kaderini değiştirir mi?'
Mustafa Karataş ise birincisi diyerek açıklama yapmaya başladı: 'Annenin can tehlikesi yoksa, her engelli çocuğun yaşam hakkı vardır.' Bu sözlerin ardından sonra soruyu soran izleyici 'Söylediler aldırın diye biz kabul etmedik' ifadelerini kullandı.
Karataş'ın bu 'aldırın' önerisine tepkisi ise bir hayli şaşırtıcıydı. Sosyal medya kullanıcılarından 'Bunlar nasıl çirkin sözler' tepkisi de gecikmedi.
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adam doğru söylemiş nesine şaşırdınız bu kadar? daha 2 ay önce kuzenime aynı teşhis konuldu. down sendromlu doğacak isterseniz aldırın dediler. 3 4 farklı do... Devamını Gör
Güya dindar müslüman ama çok genelleyici doktorların hakkına giren bir ifade kullanmış! İmamlar da camide zevk için fuhuş yapıyor desek nasıl olur mesela, ke... Devamını Gör
Yani tepki çekebilir fakat hocanın hangi tip doktorlardan bahsettiğini biliyoruz sanki