Kayseri Pınarbaşı’nda Seçimler İptal Edildi: Oy Sayımında Kavga Çıkmıştı

'Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu tarafından 03.04.2024 tarihinde verilen karar ile Pınarbaşı ilçesinde, halkımızın helal oyları ile kazandığımız seçim iptal edilmiştir. Adliyeye kalabalık bir grupla gelerek, ilçe seçim kurulu başkanını darp eden, tehdit eden, hakaretler eden ve partimize iftiralar atan Milliyetçi Hareket Partisi’nin itirazı, her ne hikmetse aynı ilçe seçim kurulu başkanının vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir. Pınarbaşı’dan Kayseri’ye ve tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Hak, hukuk, adalet anlayışımızla Pınarbaşı’yı halkın helal oylarını asla yalnız bırakmayacağız. Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edeceğiz'