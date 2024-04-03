Kayseri Pınarbaşı’nda Seçimler İptal Edildi: Oy Sayımında Kavga Çıkmıştı
Kayseri Pınarbaşı’nda Seçimler İptal Edildi: Oy Sayımında Kavga Çıkmıştı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirmişti.
MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer almıştı.
MHP, mühürsüz pusulalar iddiasıyla ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuştu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.
CHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim kurulunun aldığı karar tepki gösterildi.
Gazeteci İsmail Saymaz ise seçim gecesi oy sayımı sırasında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un karıştığı kavganın görüntülerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda