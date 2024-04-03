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Kayseri Pınarbaşı’nda Seçimler İptal Edildi: Oy Sayımında Kavga Çıkmıştı

Kayseri Pınarbaşı’nda Seçimler İptal Edildi: Oy Sayımında Kavga Çıkmıştı

Kayseri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 22:00

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan ve CHP’li adayın kazandığı belediye başkanlığı seçimi, MHP’nin itirazı sonrasında YSK tarafından iptal edildi. İlçede 2 Haziran’da yeniden seçim yapılacak. Gazeteci İsmail Saymaz, Pınarbaşı’nda seçim akşamı oy sayımı sırasında çekilen görüntüleri paylaştı.

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirmişti.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde CHP’li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirmişti.

MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer almıştı.

MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy alarak 2'nci sırada yer almıştı.

MHP, mühürsüz pusulalar iddiasıyla ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuştu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

MHP, mühürsüz pusulalar iddiasıyla ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuştu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

CHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim kurulunun aldığı karar tepki gösterildi.

CHP Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada, seçim kurulunun aldığı karar tepki gösterildi.

'Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu tarafından 03.04.2024 tarihinde verilen karar ile Pınarbaşı ilçesinde, halkımızın helal oyları ile kazandığımız seçim iptal edilmiştir. Adliyeye kalabalık bir grupla gelerek, ilçe seçim kurulu başkanını darp eden, tehdit eden, hakaretler eden ve partimize iftiralar atan Milliyetçi Hareket Partisi’nin itirazı, her ne hikmetse aynı ilçe seçim kurulu başkanının vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir. Pınarbaşı’dan Kayseri’ye ve tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Hak, hukuk, adalet anlayışımızla Pınarbaşı’yı halkın helal oylarını asla yalnız bırakmayacağız. Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edeceğiz'

Gazeteci İsmail Saymaz ise seçim gecesi oy sayımı sırasında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un karıştığı kavganın görüntülerini paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz ise seçim gecesi oy sayımı sırasında MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un karıştığı kavganın görüntülerini paylaştı.
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