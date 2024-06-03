3 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Asiye Acar'a röportaj veren Kaan Urgancıoğlu'nun babalığa dair açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti!
31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez görüntülenen Meral Akşener'in platine kaçan sarı saçları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Dilan ve Engin Polat davasından tüm gözlerin çevrildiği, zaman içinde de büyük bir kitleye ulaşan Özlem ve Tayyar Öz, dördüncü bebeklerinin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddialarına cevap niteliğinde bir video paylaştı!
Son dönemlerde sunucu kimliğiyle karşımıza çıkan Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho'nun 22 yıllık evliliğinin bittiği haberi gündeme bomba gibi düştü!
Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ünlü teknik direktör Jose Mourinho tüm dünyanın gündemine oturmuş durumda. Fenerbahçe'nin resmi hesabından paylaşılan Portekizli teknik adam hakkındaki bir gönderiye yorum yapan oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sözleri ise kısa sürede gündem oldu.
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Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına alan Müge Boz'un bir oğlu olmuştu. Güzel oyuncu Rika adını verdikleri bebekleriyle ilk kez pozlarını paylaşarak yüreğimizi eritti.
ELLE gecesine el ele giriş yapan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in poz verdikleri sırada büründüğü haller göze fena battı!
Bambaşka Sohbetler programını sunan Ceyda Düvenci'nin son konuklarından biri de usta sanatçı Seyyal Taner oldu. Düvenci'nin ağırladığı Seyyal Taner'e Barış Manço'nun kendisine aşık olup olmadığıyla ilgili sorduğu soru tepkisini çekti!
ELLE gecesinde beraber görüntülenen yeni çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, birbirlerinden gözlerini bir türlü alamadı! İkilinin aşk dolu hallerinin üstüne bir de Birce Akalay'dan buram buram aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı gelince ortalık ayağa kalktı!
Çiçeği burnunda anne Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer, yakın arkadaşları Aslı Enver'le Bodrum'a tatile gitti. Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; sempatik oyuncunun kızı Mina İpek ilk kez görüntülendi.
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