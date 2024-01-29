29 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Ocak'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Angelina Jolie, annesinin yıldönümünde onu anmayı ihmal etmedi. Ancak eski defterler de açılmadan edemedi...
2. Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu ile başrolleri paylaşan Melisa Aslı Pamuk, filmin galasına katılmamıştı. Gala saatlerinde yurt dışında define izlemeye giden Melisa Aslı Pamuk için İsmail Hacıoğlu imalı bir göndermede bulunmuştu. Galadan günler sonra Pamuk'tan beklenmeyen bir hamle geldi!
3. Survivor 2024'ün en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi de Sahra Işık. All Star'da performansıyla dikkat çeken Sahra Işık'ın elbette özel hayatı da merak konusu. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık'ın boşanma haberi gündeme bomba gibi oturmuştu. Eşi Survivor'da ter dökerken, Sabah'ın haberine göre İdris Aybirdi konu hakkında yeni bir açıklama yaptı.
4. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti hakkında yepyeni bir iddia öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe'nin eğitim hayatı için Londra'ya taşınmayı tercih etmiş.
5. Magazinde özel hayatıyla ilgili haberleri görmeye alışık olduğumuz ünlülerden bir tanesi de Murat Dalkılıç. Başarılı kariyeri ve dillerde gezen şarkılarıyla sevilen bir isim olan Dalkılıç, ticarete de atılmaya karar vermiş. Sabah'tan Gökhan Duman'ın haberine göre mekan açılışına arkadaşlarını davet eden Murat Dalkılıç, ödettiği hesapla dostlarını kırmış!
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6. Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, yeni filmi Amatör'ün çekimleri için Türkiye'ye geldi. CIA'da çalışan bir kriptografın hikayesini anlatan filmin bazı sahneleri Eminönü'nde çekildi.
7. Türkiye'nin Süperstar'ı Ajda Pekkan, yıllar geçse de magazinde ve müzik sektöründe adı keyifle anılmaya devam edilen isimlerden biri. 77 yaşındaki sanatçının son olarak katıldığı bir röportajda filtresini unutup öpücük atmasıyla gündeme geldi. Porselen yüz filtresi kullanan Pekkan, öpücük attığı sırada filtresinin kayışı dikkatlerden kaçmadı.
8. Şarkıcı Volkan Konak, geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yaptığı sert göndermeyle bomba etkisi yaratmıştı. Hakkında suç duyurusu başlatılan Volkan Konak yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekerken, "şarkıcılığı mı bırakıyor?" diye düşündürttü.
9. Bu yaz Sabancılara gelin olması beklenen Hande Erçel'in evliliği uğruna oyunculuk kariyerinden vazgeçeceği iddia edilmiş, üstüne Erçel'in sanata kendini adayacağı konuşulmuştu. Artan söylentiler ve ortaya atılan iddialar üzerine Hande Erçel'den açıklama gecikmedi.
10. Survivor'ın eski şampiyonlarından Avatar Atakan lakabıyla tanıdığımız Çağan Atakan Arslan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerine "mizah şöleni" yorumları yaptırdı. Evrim Keklik'le aralarında geçen rüya sohbetinin sonu "kalk kız çay koy" noktasına bağlandı.
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11. Ünlü şarkıcı Bengü, son dönemde erkek şarkıcıların yüzlerine yaptıkları botoks ve estetiklerin kendisine hatırlatılması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
12. Geçtiğimiz günlerde Justin Timberlake'in yeni şarkısı "Selfish"in çıkmasıyla Britney Spears hayranları intikam niyetine şarkıcının 2011 senesinde çıkarttığı aynı ismi taşıyan şarkısını tekrar listelerin başına taşımıştı. Britney Spears'ın bu duruma tepkisi gecikmedi.
13. Paris Moda Haftası'ndaki görünümleriyle herkesi kendine hayran bırakmayı başaran dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna modellere taş çıkartmaya devam ediyor! ASAP Rocky'nin konserinde eğlenen Rihanna herkesi güzelliğiyle büyüledi.
14. Oyunculuğu ve tarzıyla gündemimizden düşmeyen Hande Erçel, gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdığı günden beri "istenmeyen gelin" olduğu yönünde iddialar dolaşıyor. Arzu Sabancı ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı "çalınan her kapı açılmayabilir" paylaşımıyla oğluyla aşk yaşan Hande Erçel'e göndermede bulunduğu düşünüldü!
15. Zuhal Topal, eşi ve kızı ile birlikte tatil için gittiği Zanzibar Adası'ndaki keyifli anlarıyla dikkatleri üzerine topladı.
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16. Güzel oyuncu Dakota Johnson bir program için kameralar karşısına geçti, eskiden mankenlik yapan isim verdiği pozlarla herkesi mest etti!
17. Oyuncu Ceyda Ateş, hafızalarımıza kazınan Adını Feriha Koydum dizisindeki "Hande" karakterini yeniden yaşadı. Komedyen Kaan Sekban'ın da oynadığı bu mini skeç takipçilerinden tam not aldı.
18. Geçtiğimiz yıl yakın arkadaşlarının sevgilisine göz dikme konusunda 'düşman başına' dedirten açıklamalarda bulunan Melisa Döngel'i hatırlayanlarınız vardır... Şimdi de Ala Tokel'in "Yakın arkadaşınıza güvenmeyin" uyarısını duyunca akıllara Melisa Döngel ve Sefo ikilisi gelmedi değil!
19. Efsane gençlik dizisi Gossip Girl'in yakışıklı jönü Chuck Bass'i canlandıran Ed Westwick uzun süredir birlikte olduğu Amy Jackson'a evlenme teklifi etti!
20. Geçirdiği beyin kanamasının ardından acil ameliyata alınan 61 yaşındaki oyuncu Settar Tanrıöğen, dün bir ameliyat daha geçirdi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 1,5 saat süren yeni operasyonda usta oyuncunun beyninde oluşan sıvı alındı.
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21. Son zamanlarda müziğinden ziyade açıklamalarıyla magazinin ilgi odağı haline gelen Teoman, ilginç itiraflarına bir yenisini ekledi. "Ben aslında çok çalışkan biriyim" serzenişine komik yanıtlar da gecikmedi.
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