29 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Mart Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Mart Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ünlü YouTube yıldızı YourFellowArab'ın, Haiti'de çeteler tarafından kaçıldığı iddia edildi.
Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere hazırlık sürecinin yavaş yavaş sonuna gelindiği bu dönemde bazı yanıltıcı paylaşımlar da yapılabiliyor. Yanıltıcı paylaşımlara son olarak ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan da konu oldu.
LEGO Group, çocukların özgüvenlerini şekillendiren toplumsal alışkanlıkları incelemek üzere bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye dahil toplam 36 ülkede, 61 binden fazla ebeveynle yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya kondu. Özellikle anne babaların kullandıkları kelimelerin kız çocuklarının özgüvenini nasıl etkilediği gerçeği yüzümüze bir tokat gibi çarptı.
Pandemi sürecinde, online toplantılar herkes için kaçınılmaz bir durum haline geldi. Bu durum, birçok kişi ve kuruluşun iletişim kurma şeklini değiştirdi ve yeni bir normal haline geldi. Bu toplantılarda olmadık kazalar da yaşandı.
Harvard Üniversitesi, 2014 yılında Ruhun Kaderi adlı bir kitabın 'insan derisiyle' kaplandığını tespit etmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından Harvard Üniversitesi, insan derisiyle kaplanmış bu kitapla ilgili alınan kararı açıkladı.
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Bu pazar günü yapılacak seçim için geri sayım başladı. SONAR Araştırma, İstanbul için hazırladıkları son anketin sonuçlarını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında okumak isteyen öğrenciler için dikkat çeken yeni bir düzenlemeye gitti.
Kendi yazıp yönettiği Richard oyununun temsilinde sanatseverlerle buluşan Okan Bayülgen'in sığınmacılar hakkında yaptığı açıklamalar sosyal medyada tartışma yarattı.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyeleri 2 Nisan tarihinde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz saatlerde Tamer Karadağlı, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Antalya Devlet Tiyatrosu’nun ortaklaşa kullandığı Haşim İşcan Kültür Merkezi’ndeki bakımsızlıktan şikayet ederek ‘Belediye bunu görmüyor mu?” diye paylaşımda bulunmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Muhittin Böcek'ten Karadağlı'ya cevap geldi.
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Romantik bir ruha sahip olmak insanı olağanüstü eylemlere itebiliyor. Romantizm sayesinde, insanın içindeki tutkulu ruh ortaya çıkıyor ve bu ruh insana kendisini aşmayı ve sınırlarını zorlamayı öğretiyor. Romantizm ve yaratıcılık birleşin harika olaylar yaşanabiliyor.
Bir televizyon kanalına katılan CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu, seçim vaatlerini tek tek açıkladı.
Günümüzde kameralar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Fakat bundan sadece 10-20 yıl önce fotoğraf makineleri ve kameralar her birimiz için büyüleyici ürünlerdi. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle hayatımıza hızlı bir şekilde entegre olabilen bu ürünler günümüzde basit hale gelse de eski günlerde çekilmiş görüntüler her birimize hala sadece izlerken bile iyi hissettirebiliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilere müjdeli haber verdi. Bakan Uraloğlu, "Emeklilerimizin ekonomik, konforlu ve rahat şekilde seyahatlerini sağlamak üzere trenlerimizde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz" dedi.
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