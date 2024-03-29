İnsan Derisiyle Kaplanmıştı: Harvard Üniversitesi Tartışmalı Kitaba İlişkin Kararı Açıkladı
İnsan Derisiyle Kaplanmıştı: Harvard Üniversitesi Tartışmalı Kitaba İlişkin Kararı Açıkladı
Harvard Üniversitesi, 2014 yılında Ruhun Kaderi adlı bir kitabın 'insan derisiyle' kaplandığını tespit etmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından Harvard Üniversitesi, insan derisiyle kaplanmış bu kitapla ilgili alınan kararı açıkladı.
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1934 yılında Harvard Üniversitesi'ne verilen Ruhun Kaderi (Des Destinees de l’Ame) adlı kitabın insan derisiyle kaplandığı tespit edilmişti.
Kitabın kapağının deri olmasının ortaya çıkmasından tam 10 yıl sonra, Harvard Üniversitesi kitapla ilgili yeni bir karar aldı.
Harvard Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ayrıca kitabın kapağında derisi kullanılan kişiden 'etik dışı muamele' nedeniyle özür dilendi.
Harvard Üniversitesi Yönlendirme Komitesi, 2022 yılında insan cildinin çıkarılmasını tavsiye etmişti.
Kitaptaki cildin tam olarak kime ait olduğu bilinmese de, kitabın sahibi Fransız doktor Ludovic Bouland'ın çalıştığı hastanede hayatını kaybeden bir kadına ait olduğu biliniyor.
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