İnsan Derisiyle Kaplanmıştı: Harvard Üniversitesi Tartışmalı Kitaba İlişkin Kararı Açıkladı

1880'lerin ortalarında Arsène Houssaye tarafından kaleme alındığı bilinen Des Destinées de l’Ame (Ruhun Kaderleri) adlı bu kitap, ruh ve ölümden sonraki yaşamı konu ediniyor.

Kitabın, yazarı tarafından Fransız doktora verildiği tahmin ediliyor.

Her ne kadar Harvard Üniversitesi'nde bu formda bulunan tek kitap olsa da, dünyada insan cildiyle kaplandığı bilinen başka kitaplar da bulunuyor.