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İnsan Derisiyle Kaplanmıştı: Harvard Üniversitesi Tartışmalı Kitaba İlişkin Kararı Açıkladı

İnsan Derisiyle Kaplanmıştı: Harvard Üniversitesi Tartışmalı Kitaba İlişkin Kararı Açıkladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.03.2024 - 23:09 Son Güncelleme: 29.03.2024 - 23:11

Harvard Üniversitesi, 2014 yılında Ruhun Kaderi adlı bir kitabın 'insan derisiyle' kaplandığını tespit etmişti. Aradan geçen 10 yılın ardından Harvard Üniversitesi, insan derisiyle kaplanmış bu kitapla ilgili alınan kararı açıkladı.

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1934 yılında Harvard Üniversitesi'ne verilen Ruhun Kaderi (Des Destinees de l’Ame) adlı kitabın insan derisiyle kaplandığı tespit edilmişti.

1934 yılında Harvard Üniversitesi'ne verilen Ruhun Kaderi (Des Destinees de l’Ame) adlı kitabın insan derisiyle kaplandığı tespit edilmişti.

Fransız doktor Ludovic Bouland tarafından yazılan Ruhun Kaderi, 2014 yılında oldukça ilginç bir özelliğiyle gündeme gelmişti.

1934 yılında Harvard Üniversitesi kütüphanesine verilen kitap, aslında hasta bir kadının cildiyle kaplanmıştı.

Kitabın kapağının deri olmasının ortaya çıkmasından tam 10 yıl sonra, Harvard Üniversitesi kitapla ilgili yeni bir karar aldı.

Kitabın kapağının deri olmasının ortaya çıkmasından tam 10 yıl sonra, Harvard Üniversitesi kitapla ilgili yeni bir karar aldı.

Harvard Üniversitesi'nin aldığı karara göre, insan derisinden yapılan kitabın kapağı değiştirilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada, etik nedenlerin gerekçe gösterilmesi ise dikkat çekti.

Harvard Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ayrıca kitabın kapağında derisi kullanılan kişiden 'etik dışı muamele' nedeniyle özür dilendi.

Harvard Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ayrıca kitabın kapağında derisi kullanılan kişiden 'etik dışı muamele' nedeniyle özür dilendi.

Kitabın 2014 yılında insan derisiyle kaplandığının ortaya çıkmasının üzerine, tartışmalar alevlenmişti. Uzun süren tartışmaların sonucunda, kitap kapağının sökülmesine ve 'derisi kullanılan kadının itibarını korumak' amacıyla cilde uygun bir şekilde muamele edileceğine karar verildi.

Harvard Üniversitesi Yönlendirme Komitesi, 2022 yılında insan cildinin çıkarılmasını tavsiye etmişti.

Harvard Üniversitesi Yönlendirme Komitesi, 2022 yılında insan cildinin çıkarılmasını tavsiye etmişti.

2022 yılında verilen bu tavsiyeye rağmen, insan derisiyle kaplanmış bu kitap, dileyen herkes tarafından görülebiliyordu. Yeni alınan kararla birlikte, kütüphanede bulunan kitap artık kullanıcılar tarafından incelenmeyecek. 

Kitabın içeriğini incelemek isteyen kullanıcılar ise çevrimiçi kütüphane uygulaması üzerinden kitaba ulaşabilecek.

Kitaptaki cildin tam olarak kime ait olduğu bilinmese de, kitabın sahibi Fransız doktor Ludovic Bouland'ın çalıştığı hastanede hayatını kaybeden bir kadına ait olduğu biliniyor.

Kitaptaki cildin tam olarak kime ait olduğu bilinmese de, kitabın sahibi Fransız doktor Ludovic Bouland'ın çalıştığı hastanede hayatını kaybeden bir kadına ait olduğu biliniyor.

1880'lerin ortalarında Arsène Houssaye tarafından kaleme alındığı bilinen Des Destinées de l’Ame (Ruhun Kaderleri) adlı bu kitap, ruh ve ölümden sonraki yaşamı konu ediniyor.

Kitabın, yazarı tarafından Fransız doktora verildiği tahmin ediliyor. 

Her ne kadar Harvard Üniversitesi'nde bu formda bulunan tek kitap olsa da, dünyada insan cildiyle kaplandığı bilinen başka kitaplar da bulunuyor.

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