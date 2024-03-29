Engin Altan Düzyatan Kendisi Adına Yapılan Seçim Paylaşımını Yalanladı
Engin Altan Düzyatan Kendisi Adına Yapılan Seçim Paylaşımını Yalanladı
Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere hazırlık sürecinin yavaş yavaş sonuna gelindiği bu dönemde bazı yanıltıcı paylaşımlar da yapılabiliyor. Yanıltıcı paylaşımlara son olarak ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan da konu oldu.
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir zaman kaldı.
Özellikle 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.
Seçim çalışmalarının hızla devam ettiği bugünlerde, sosyal medyada ise sıklıkla paylaşımlar yapılıyor.
Son olarak Engin Altan Düzyatan adını kullanan bir sosyal medya hesabından seçimlere dair paylaşım yapıldı.
İlgili paylaşım aşağıdaki gibiydi;
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Ancak bu hesabın, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın şahsi hesabı olmadığı, parodi bir hesap olduğu ortaya çıktı.
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