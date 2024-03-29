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Engin Altan Düzyatan Kendisi Adına Yapılan Seçim Paylaşımını Yalanladı

Engin Altan Düzyatan Kendisi Adına Yapılan Seçim Paylaşımını Yalanladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.03.2024 - 17:01

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere hazırlık sürecinin yavaş yavaş sonuna gelindiği bu dönemde bazı yanıltıcı paylaşımlar da yapılabiliyor. Yanıltıcı paylaşımlara son olarak ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan da konu oldu.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir zaman kaldı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir zaman kaldı.

Adayların seçim çalışmalarını hızla sürdürdüğü bu süreçte, pek çok tanıtım çalışması yürütüldü. Sosyal medya paylaşımları, vatandaşlara hediyeler, seçim arabaları...

Özellikle 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Özellikle 16 milyon vatandaşımızın yaşadığı İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.

Büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, il genel meclisi ve muhtarlık için oy kullanacak olan vatandaşların seçimlerinin ne yönde olacağı merak konusu.

Seçim çalışmalarının hızla devam ettiği bugünlerde, sosyal medyada ise sıklıkla paylaşımlar yapılıyor.

Seçim çalışmalarının hızla devam ettiği bugünlerde, sosyal medyada ise sıklıkla paylaşımlar yapılıyor.

Adayların kendilerini tanıttığı sosyal medya paylaşımlarında, kimi zaman ise yanıltıcı ifadelere yer verilebiliyor.

Son olarak Engin Altan Düzyatan adını kullanan bir sosyal medya hesabından seçimlere dair paylaşım yapıldı.

Son olarak Engin Altan Düzyatan adını kullanan bir sosyal medya hesabından seçimlere dair paylaşım yapıldı.

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın adını kullanan bu hesap, İstanbul'da hangi adaya oy vereceğini paylaştı.

İlgili paylaşım aşağıdaki gibiydi;

İlgili paylaşım aşağıdaki gibiydi;
twitter.com
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Ancak bu hesabın, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın şahsi hesabı olmadığı, parodi bir hesap olduğu ortaya çıktı.

Ancak bu hesabın, ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın şahsi hesabı olmadığı, parodi bir hesap olduğu ortaya çıktı.

Ünlü isim, konuya ilişkin şahsi hesabından bir paylaşım yaptı. Hesabın kendisine ait olmadığını söyleyen Engin Altan Düzyatan, kendisine ait olan hesabı da doğrulamayı ihmal etmedi.

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twitter.com

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Ulan Engin, hesap sana ait olmasa da sen ve yalakagillerden ailen kesin kayınvaliden Hülya Koçyiğit'in yolundan gidip Kurum'a oy vereceksiniz. Dizilerinin mü... Devamını Gör