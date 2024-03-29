Engin Altan Düzyatan Kendisi Adına Yapılan Seçim Paylaşımını Yalanladı

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere hazırlık sürecinin yavaş yavaş sonuna gelindiği bu dönemde bazı yanıltıcı paylaşımlar da yapılabiliyor. Yanıltıcı paylaşımlara son olarak ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan da konu oldu.