CHP'nin Ümraniye Adayı Aykut Erdoğdu'dan Festival Açıklaması: 'İslam’dan Çocukların Soğumasını İstemiyorum'
CHP'nin Ümraniye Adayı Aykut Erdoğdu'dan Festival Açıklaması: 'İslam’dan Çocukların Soğumasını İstemiyorum'
Bir televizyon kanalına katılan CHP'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu, seçim vaatlerini tek tek açıkladı.
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Seçime 2 gün kala İstanbul'da seçim yarışı hız kazandı. Uzun yıllardır Ümraniye, AK Parti’nin açık ara önde olduğu ilçelerin başında geliyor.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti mevcut Belediye Başkanı İsmet Yıldırımı aday gösterirken, CHP’de sürpriz isim var: Eski Milletvekili Aykut Erdoğdu.
Ümraniye’de İYİ Parti Serkan Yalçın, DEM Parti Edip Alpata, Yeniden Refah Partisi Orçun Şekercioğlu, Saadet Partisi ise Yakup Kasımay ile yarışta olacak.
tv.100 Akşam Raporu programına katılan CHP'nin Ümraniye Adayı Aykut Erdoğdu, seçim vaatlerini açıkladı. Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtlayan Aykut Erdoğdu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Aykut Erdoğdu, Pınar Işık Ardor'un ''Siz Ümraniye’de bir festival yapmayı ister misiniz?” sorusunu yanıtladı. Aykut Erdoğdu, “Elbette isterim. Bu bir Rock festivali de olabilir, güzel Kur’an okuma yarışması da olabilir. İslam’dan çocukların soğumasını istemiyorum” diyerek yanıt verdi.
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