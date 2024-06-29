29 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 29 Haziran Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine kadar ilerleyen orman yangını her geçen dakika büyüyerek devam ediyor. Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi’ne kadar ulaşan alevler yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.
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Tasarlanma nedenini anlamakta güçlük çekeceğiniz birbirinden kusurlu tasarımlarla yeniden bir aradayız! Daha kötüsü olamaz dediğiniz noktada daha kötüsüyle karşılaşmaya hazır olun! Bakalım, 9gag'ten seçtiğimiz 15 tasarım arasında sizin favoriniz hangisi olacak!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış, maçın durmasına neden oldu. Hakem, yıldırım düşme riski sebebiyle oyuncuları önce yedek kulübesine ardından da soyunma odasına gönderdi. Yağışın durmasıyla oyun, kaldığı yerden devam etti. Bu sırada ise sosyal medyada akıllara Süper Lig'de yaşananlar geldi. İşte Twitter kullanıcılarının mizahi paylaşımları 👇
İlginç sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Merve Boluğur'un 'T.C. kızları ve ben asla akıllanmayız' temalı son paylaşımı ile yine olay oldu.
Büyük heyecan sahne olan EURO 2024'te performansını bir kenara bırakıp karizmasıyla öne çıkan en yakışıklı futbolcuyu seçiyoruz. Hadi ankete 🚀
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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ve Danimarka karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının bitimine dakikalar kala başlayan yoğun yağış ve yıldırım düşme riski sebebiyle oyun duraklatıldı.
Gayrimeşru çocuk davasının ardından aralarının nasıl olduğu merak edilen Hacı ve Nazlı Sabancı, şimdilerde tatilde. Nazlı Sabancı’nın Bodrum tatilinde taktığı takıların fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten!
https://onedio.com/haber/arzu-sabanci-nin-bir-tanecik-gelini-nazli-sabanci-nin-takilarinin-fiyati-agizlari-bir-karis-acik-birakacak-1231473
Yapay Zeka Buna da El Attı: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yapay Zekaya Bir İyi Bir de Kötü Karpuz Seçtirdi
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