Daha Kötüsünü Gördük: Almanya - Danimarka Maçına Yağmur Sebebiyle Duraklatılınca Akıllara Süper Lig Geldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış, maçın durmasına neden oldu. Hakem, yıldırım düşme riski sebebiyle oyuncuları önce yedek kulübesine ardından da soyunma odasına gönderdi. Yağışın durmasıyla oyun, kaldığı yerden devam etti. Bu sırada ise sosyal medyada akıllara Süper Lig'de yaşananlar geldi. İşte Twitter kullanıcılarının mizahi paylaşımları 👇