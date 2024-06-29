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Daha Kötüsünü Gördük: Almanya - Danimarka Maçına Yağmur Sebebiyle Duraklatılınca Akıllara Süper Lig Geldi

Daha Kötüsünü Gördük: Almanya - Danimarka Maçına Yağmur Sebebiyle Duraklatılınca Akıllara Süper Lig Geldi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.06.2024 - 00:00

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ile Danimarka arasında oynanan müsabakada şiddetli yağış, maçın durmasına neden oldu. Hakem, yıldırım düşme riski sebebiyle oyuncuları önce yedek kulübesine ardından da soyunma odasına gönderdi. Yağışın durmasıyla oyun, kaldığı yerden devam etti. Bu sırada ise sosyal medyada akıllara Süper Lig'de yaşananlar geldi. İşte Twitter kullanıcılarının mizahi paylaşımları 👇

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