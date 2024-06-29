Almanya - Danimarka Maçı Stadyuma Yıldırım Düşme Riski Sebebiyle Yarıda Kaldı!

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ve Danimarka karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının bitimine dakikalar kala başlayan yoğun yağış ve yıldırım düşme riski sebebiyle oyun duraklatıldı.