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Almanya - Danimarka Maçı Stadyuma Yıldırım Düşme Riski Sebebiyle Yarıda Kaldı!

Almanya - Danimarka Maçı Stadyuma Yıldırım Düşme Riski Sebebiyle Yarıda Kaldı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
29.06.2024 - 22:42

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Almanya ve Danimarka karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısının bitimine dakikalar kala başlayan yoğun yağış ve yıldırım düşme riski sebebiyle oyun duraklatıldı.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Almanya ile Danimarka mücadelesi yoğun yağmur ve dolu nedeniyle 35. dakikada durdu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Almanya ile Danimarka mücadelesi yoğun yağmur ve dolu nedeniyle 35. dakikada durdu.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.

Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.
cdnuploads.aa.com.tr

Maçın duraklatıldığı an 👇

Anlık Dortmund'daki yağış. 👇

Danimarka tribünleri de aşırı yağışı böyle değerlendirdi. 👇

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İki takım oyuncuları, yağışın sona ermesinin ardından sahaya geri döndü.

İki takım oyuncuları, yağışın sona ermesinin ardından sahaya geri döndü.
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Batuhan Mızrak

A haber ; Allah'ın işine karıştılar, felaketi yaşadılar

mamamia

Kıskançlıktan değilse bnde bişey bilmiyorum :D

paranoid

UEFA + FIFA = MAFIA