Almanya - Danimarka Maçı Stadyuma Yıldırım Düşme Riski Sebebiyle Yarıda Kaldı!
Almanya - Danimarka Maçı Stadyuma Yıldırım Düşme Riski Sebebiyle Yarıda Kaldı!
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Almanya ile Danimarka mücadelesi yoğun yağmur ve dolu nedeniyle 35. dakikada durdu.
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Bir süre yedek kulübelerinin önünde bekleyen hakem ekibi ve futbolcular, yağışın daha da şiddetlenmesi nedeniyle soyunma odasına gitti.
Maçın duraklatıldığı an 👇
Anlık Dortmund'daki yağış. 👇
Danimarka tribünleri de aşırı yağışı böyle değerlendirdi. 👇
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İki takım oyuncuları, yağışın sona ermesinin ardından sahaya geri döndü.
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A haber ; Allah'ın işine karıştılar, felaketi yaşadılar
Kıskançlıktan değilse bnde bişey bilmiyorum :D
UEFA + FIFA = MAFIA