27 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Grammy ödüllü ünlü DJ Khaled yaptığı iş birlikleri ve şarkılarıyla oldukça bilinen bir isim, geçtiğimiz saatlerde konser vereceği festival alanına giriş yapan ismin ayakkabıları kirlenmesin diye korumlarının sırtına çıkması dikkatlerden kaçmadı.
2. Ekim 2023'den beri birlikte görüntülenen taze bekar aşıklar Gigi Hadid ve Bradley Cooper çifti sıklıkla baş başa çıktıkları randevularında objektiflere yansıyorlar. En son sevgililer gününde kameralar arkadan da olsa yakalanan çiftin bu sefer yüzleri gülüyordu.
3. Hindistan'ın ve dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu üç gün sürecek düğününe hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda, Ambani'nin kızı evlenmiş ve düğünde Beyonce sahne almıştı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan düğüne dünyanın en ünlü isimleri katılacak, sahne alan kişi ise Rihanna olacak!
4. Şeyma Subaşı ile bir ayrıl bir barış aşk yaşadıktan sonra dünya evine giren Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo gündemin öne çıkan ismi oldu. Aşk konusunda hızına yetişilmeyen Meedo, Şeyma'yla boşandıktan sonra eski eşinin arkadaşıyla sevgili olmuştu. Ondan da ayrılığı söylenen Meedo bu sefer gönlünü Netflix'in güzel yıldızına kaptırmış!
5. Ziyagil üçlüsü, Behlül'süz alternatif bir dünyada yeniden karşımıza çıktı! Beren Saat, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem'den gelen son poz Aşk-ı Memnu fanlarını ayağa kaldırdı.
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6. Bir dönem pop müziğe damga vuran Sinan Akçıl kariyeri dışında özel yaşantısıyla epey gündem olan isimlerden biri. Yaşadığı aşklarla konuşulan Akçıl, eski sevgilisi Hadise ile ilgili atılan bir gönderiye yorum yaptı.
7. Ayaklı Gazete Ödülleri gecesinde "yılın en iyi kadın oyuncusu" ödülünü alan Afra Saraçoğlu, olaylı ayrıldığı Mert Yazıcıoğlu'yla pişti oldu. Hem Mert Ramazan Demir'in sorulduğu röportajda yaptığı mimikler, hem de gergin halleri sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
8. Alina Boz ve Umur Evirgen çifti, 2023 yılının en bomba çiftlerinden birisi oldu. Kısa sürede nikah masasına oturan çiftin aşkları dolu dizgin devam ediyor. Alina Boz, eşi Umut Evirgen'in doğum gününde ise birbirinden romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmedi.
9. Selena dizisiyle gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Sinem Kobal'a hepimiz hayranız! Daha önce erkek kardeşiyle paylaşım yapan Kobal'ın kardeşi hakkında dizinin hayranlarını şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Meğerse kardeşi de Selena dizisinde rol almış!
10. Son dönemin popüler rapçi isimlerinden Lvbel C5 çıkardığı son albümle milyonlarca dinleyiciye ulaşmayı başardı. Saban'ın haberine göre, yeni nesil rapçi, önceki gece muhabirlerin sorularını yanıtlarken en büyük hayallerinden birini açıkladı.
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11. Yaş almasına rağmen görünümünden bir şey kaybetmeyen, sık sık estetik müdahalelerle gündeme gelen ünlü DJ David Guetta son görünümüyle herkesi şaşırttı.
12. Bir süredir ilişki yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çiftinin Dubai'de nikah masasına oturduğu haberi gündeme bomba gibi düştü. Dördüncü kez evlenen Gündeş ve kendisinden 12 yaş küçük sevgilisinin nikahından yeni detaylar ortaya çıktı. Özdemir'in ihanet ettiği iddia edilen eski eşi Selin Kabaklı ise yine olay bir paylaşımla gündem oldu!
13. Bir zamanlar cuma akşamlarımızın vazgeçilmezi olan Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Mutlu haberi müjdeleyen Beyazıt Öztürk, üstüne tarih de verdi!
14. Bir dönemlerin en ünlü isimlerinden olan, televizyon ekranlarında müzik programlarının aranılan yüzü olan ve Oryantal Didem lakabıyla tanınan Didem Kınalı, Pembe Masa programının konuğu oldu. Kariyerinde bambaşka bir sayfa açan ve oryantali bırakan Didem Kınalı, "Para takılırken rahatsız oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.
15. Bir tarafta efsane dizi Gossip Girl'ün Serena van der Woodsen karakterini canlandıran Blake Lively'i, diğer tarafta ise gişe rekorları kıran Deadpool filminin başrolü Ryan Reynolds olunca ortaya inanılmaz bir uyum çıkıyor... Peki bu çiftin 12 yıldır süren sorunsuz evliliklerinin ardındaki sır ne?
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16. Tuhaflıklarıyla aklın sınırlarını zorlayan Kanye West, bu sefer de yemeyi en sevdiği şeyi paylaştı.
17. Türkiye'nin sevilen komedyenlerinin başında gelen Ata Demirer, bugüne kadar pek çok filmiyle gönüllerde taht kurdu. Uzun zamandır da sahne almayan oyuncunun 'Ata Demirer Gazinosu' isimli oyunu sahnelenmeye başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan komedyen son olarak kokoreç tezgahının başında yaptığı taklitle güldürmeyi başardı.
18. Tatlıtuğ çifti valizlerini toplayıp kendilerini büyük bir tatilin ortasına attılar bildiğiniz gibi. Başak Dizer sürekli eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaşarak bu süreçte bizi mest ediyor. Henüz sarı saçlarına yeterince methiye dizmediğimiz Kurt Efe ve babası Kıvanç Tatlıtuğ'dan biz önceki pozu sindiremeden yeni fotoğraf geldi! Kurt Efe bu yaşta bile babasından rol çalmaya başladı...
19. Aşk hayatıyla radarımızdan bir türlü çıkmayan ve sık sık merak duygumuzu tazelememizi sağlayan ünlü şovmen Cem Yılmaz yine yaptı yapacağını. Magazinde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın kapısına kadar çiçeklerle gittiği söylenirken, Cem Yılmaz'dan sadece ayaklarının olduğu bir fotoğraf geldi! Ayakkabılarının topuğu gözümüze giren yeni sevgilisinin kim olduğu ise merak seviyemizi bir kez daha arşa çıkarttı.
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