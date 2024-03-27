27 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. One Direction'ın eski üyesi, Pakistan asıllı şarkıcı Zayn Malik, Pazartesi günü Stationhead yayınında One Direction şarkılarını hala dinlediğini ve Miley Cyrus ile işbirliği yapmak istediğini söyledi. Hannah Montana izleyip, One Direction şarkıları dinlediğimiz zamanlara geri mi dönüyoruz yoksa?
2. Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır, pazar günü geçirdiği rahatsızlık sonrası hastanede entübe edilmişti. Uyutularak durumu izlenen usta sanatçı bugün uyandırıldı. İnanır'ın doktoru, "Bilinci açık, gülümseyerek cevap verdi" ifadelerini kullandı.
3. Kısmetse Olur programının olaylı yarışmacısı Cansel Çördük'ün son pozları olay oldu. Ünlü ismin değişimi görenleri hayrete düşürdü.
4. Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar rol alan Yüsra Geyik, şimdilerde Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu adlı yapım için beraber kamera karşısına geçtiği Ozan Güven hakkında itiraflarda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre, genç oyuncu yıllar önce Ozan Güven'le çekilen fotoğrafı ve aşk iddialarına dair ilk kez konuştu.
5. Sayısız kalp kırıklığından ve başarısız ilişki denemesinin ardından İngiliz aktör Callum Turner ile magazine yakalanan ve ilişikilerini gizlememe kararı alan Dua Lipa ilk defa sevgilisi hakkında konuştu.
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6. En son estetikli pozuyla gündeme oturan Selen Görgüzel, Müzik Evinde programına konuk oldu. Şarkı söylerken değiştirdiği sesi de mimikleri de dillere düştü!
7. Marjinalliğiyle meşhur Kalben, son sahnesinde aniden kendinden geçip kanguru misali zıpladığı anlarla gündem oldu! Kalben'in dans videosunun altına koşan sosyal medya kullanıcıları yaptıkları benzetmelerle büyük güldürdü!
8. Şahin Irmak'la yeni iki kişilik oyunu "Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız"ı konuşmak üzere İşin İçinden adlı YouTube programına konuk olan Melis İşiten konuk itirafıyla ağızları açık bıraktı!
9. 'Şampiyonlar Ligi' fenomenlerinden biri olan Eylül Öztürk ve eşi Kenan Öztürk ile Deniz Akkaya arasındaki sular durulmadı. Çiftin daha önce de swinger partileri düzenlediğini iddia eden Akkaya bu sefer Eylül ve Kenan Öztürk çiftine fena çıkıştı!
10. 76 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü konuşan isim Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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11. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Nusret isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.
12. Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Hong Kong tatilinin ardından şimdi de soluğu Dubai'de aldı. Başak Dizer, sosyal medyadan oğlu Kurt Efe ile ilk pozunu paylaştı bile! Başak Dizer'in paylaştığı konumdan ise, Tatlıtuğ ailesinin 'dünyanın 8. harikası' olarak adlandırılan yerde konaklayacaklarını öğrendik.
13. Canlandırdığı Dilber karakteriyle kariyerini arşa çıkaran Hazar Ergüçlü, reytingleri altüst eden İnci Taneleri dizisi hakkında yaptığı açıklamalarla öne çıktı. Muhabir Online kameralarına konuşan ünlü oyuncunun pavyon dansı kursları hakkındaki açıklamaları da yüzleri güldürdü.
14. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara dikkat çekici açıklamalarda bulundu. NTV Spor'un haberine göre, Icardi ile inişli çıkışlı bir evliliği olduğu konuşulan Wanda Nara, bu konuya da açıklık getirdi.
15. Türkiye, 31 Mart tarihinde yerel seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Adayların seçim çalışmalarını hızla yürüttüğü bugünlerde, vatandaşlara pek çok hediye de dağıtıldı. Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, İBB Başkan adayı Murat Kurum'un hediyesine verdiği tepkiyle gündem oldu.
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16. Şu sıralar gündemden bir gün bile düşmeyen şarkıcı Selena Gomez linçlere doymuyor bildiğiniz gibi. En son makyaj markasını sattığı söyletileri sonrası hayranlarından tepki gören isim bu sefer de reklam yüzü olunca birçok eleştiri aldı.
17. Ünlü oyuncu Sinem Kobal'ı, uzun bir süredir TV ekranlarında görmüyorduk. Kızıyla birlikte Ömer dizisi setinden fotoğraf paylaşan güzel oyuncu hayranlarını "ekranlara dönüyor mu?" diye düşündürdü.
18. Galalarda ve ödül trenlerinde giydiği het kıyafetle övgü yağmuruna tutulan Zendaya bu sefer sınıfta kaldı! Ünlü isim yeni saç rengi ve elbise tercihiyle sosyal medyada birçok kötü yorum aldı.
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