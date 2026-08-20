24-30 Ağustos: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar, evliliklerinin sona ermesini kutlamak için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta uyanır. Önceki geceye ilişkin anıları oldukça bulanık olan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca kendilerini beklenmedik bir soruşturmanın içinde bulur. Katilin kim olduğunu çözmeye çalışırken ilişkilerini bu noktaya getiren olaylarla da yüzleşirler.

Tarih: 24 Ağustos Pazartesi, 21.00 / 29 Ağustos Cumartesi, 21.00

Mekân: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı / Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

Tür: Komedi

Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

Süre: 160 dakika

Yaş sınırı: 12+

Aydınlıkevler

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun, dar gelirli insanların yokluğa ve hayatın sert koşullarına karşı verdiği mücadeleyi mizahla anlatıyor. Aydınlıkevler’in renkli dünyasında ailesini korumaya çalışan güçlü bir babaanne, kendisini mahalleden Amerika’ya uzanan sıra dışı bir mücadelenin merkezinde buluyor.

Tarih: 26 Ağustos Çarşamba, 21.00

Mekân: Maximum Uniq Açık Hava

Tür: Komedi

Oyuncular: Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Hazal Subaşı, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş

Süre: 130 dakika

Yaş sınırı: 8+

Bu Hikaye Senden Uzun Osman

Aylin Balboa’nın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, uzun yıllar birlikte olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Ayrılığın ardından Osman’a mektuplar yazmaya başlayan karakter, zamanla cevap beklemekten vazgeçiyor. Başlangıçta eski sevgiliye seslenen mektuplar, giderek bir kadının kendisiyle yüzleştiği ve yeniden ayağa kalktığı içsel bir yolculuğa dönüşüyor.

Tarih: 28 Ağustos Cuma, 20.30 / 29 Ağustos Cumartesi, 20.30

Mekân: Trump Sahne / Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Dram

Oyuncular: Şenay Gürler

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Cem Erdost İleri ile PortakalAltı Buluşmaları

Bir ağacın altında başlayan PortakalAltı projesi, türküleri, hikâyeleri ve samimi sohbetleri aynı sahnede buluşturuyor. Cem Erdost İleri ve konuklarının yer aldığı gecede önceden belirlenmiş bir konser düzeninin dışına çıkılarak doğaçlamalara da alan açılıyor.

Tarih: 25 Ağustos Salı, 21.00

Mekân: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Müzikli sohbet, interaktif gösteri

Katılımcılar: Cem Erdost İleri, Gürkan Uygun, Bülent Şakrak, Gökhan Yıkılkan, Özge Arslan

Yaş sınırı: 9+

Yoldan Çıkan Oyun

Amatör bir tiyatro topluluğu, klasik bir cinayet oyununu sahnelemek üzere büyük bir heyecanla perdeyi açıyor. Ancak dekorların çökmesi, aksesuarların kaybolması ve oyuncuların repliklerini unutmasıyla gösteri kısa sürede kontrolden çıkıyor. Ne yaşanırsa yaşansın oyunu tamamlamaya çalışan ekip, fiziksel komedi ile absürt mizahı bir araya getiriyor.

Tarih: 27 Ağustos Perşembe ve 28 Ağustos Cuma, 21.00

Mekân: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi

Tür: Komedi, yetişkin oyunu

Oyuncular: Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Özer Köse

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 13+

Aşk Listesi

Kenan’ın 50’nci yaş günü için yakın arkadaşı Oktay’ın hazırladığı sıra dışı hediye, ikisinin de hayatını değiştiriyor. Kenan’dan hayalindeki kadının sahip olması gereken 10 özelliği bir kâğıda yazması isteniyor. Liste tamamlandığında Melis’in karşısına çıkması, ideal eş fikrini ve kusursuz ilişki arayışını kahkaha dolu bir sorgulamaya dönüştürüyor.

Tarih: 27 Ağustos Perşembe, 21.00

Mekân: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı

Tür: Komedi

Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak, Yosi Mizrahi

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 16+

Annemiz Evde Yok

Rıza ve Ulvi, annelerinin ölüm haberinin ardından baba evinde bir araya gelir. Ulvi’nin cenaze kalkmadan evi kiraya vermesi yetmezmiş gibi Rıza’dan boşanmaya kararlı olan Ezgi de eve gelir. Evi görmek isteyen bir komiserin ortaya çıkmasıyla işler iyice karışırken iki kardeş, anneleri hakkında bildiklerinin sandıkları kadar doğru olmadığını fark eder.

Tarih: 29 Ağustos Cumartesi, 15.00

Mekân: Sahne Hane Üsküdar

Tür: Komedi

Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

Süre: 120 dakika

Yaş sınırı: 12+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten; onu terk eden kocasını, çalışma arkadaşlarını, heveslerini ve yıllardır içinde büyüyen öfkesini anlatıyor. Başlangıçta sıradan hatıralar gibi görünen parçalar birleştiğinde, Ayten’in hayatını değiştiren gecenin hikâyesi ortaya çıkıyor. Tek kişilik oyun, pavyonun görünmeyen dünyasına trajikomik ve sarsıcı bir pencereden bakıyor.

Tarih: 28 Ağustos Cuma, 20.30

Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

Tür: Komedi, trajedi, dram

Oyuncular: Pınar Güntürkün

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 15+

Mahşer-i Cümbüş

Modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircilerin verdiği yönlendirmelerle her gösteride tamamen yeni hikâyeler oluşturuyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalınmadığı için karakterler, olaylar ve diyaloglar sahnede şekilleniyor. İzleyicinin de oyunun parçası olduğu gösterinin hiçbir temsili bir diğerine benzemiyor.

Tarih: 29 Ağustos Cumartesi, 20.30

Mekân: Trump Sahne

Tür: Doğaçlama

Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan, İnanç Bükülen, Doğuhan Korkut, Özlem Türay

Süre: 90 dakika

Yaş sınırı: 12+

Haramiler

Musahipzade Celal’in üç farklı eserinden uyarlanan müzikal, Şeyhülislam akrabasının desteğiyle devletin en üst makamlarına kadar yükselen Kadı Yakup Efendi’nin saraya uzanan yolculuğunu anlatıyor. Çürümüş bürokrasi, halkın malına el koyan yöneticiler, cinci hocalar ve mağdur edilen insanlar üzerinden düzenin bozuklukları hicvediliyor. Yapım, sert toplumsal eleştirisini mizah ve müzikle birleştiriyor.