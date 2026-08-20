article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Sanat
24-30 Ağustos: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

24-30 Ağustos: İstanbul’da Bu Hafta Sahnelenecek Tiyatro Oyunları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 14:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da 24-30 Ağustos haftasında komediden drama, müzikalden doğaçlama gösterilerine kadar farklı türlerde 10 yapım sahnelenecek. Haftanın programında Demet Akbağ, Salih Bademci, Sevinç Erbulak, Şenay Gürler, Hakan Yılmaz ve Pınar Güntürkün gibi tanınmış isimler yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

24-30 Ağustos İstanbul Tiyatro ve Sahne Rehberi

24-30 Ağustos İstanbul Tiyatro ve Sahne Rehberi

Ölü’n Bizi Ayırana Dek

Boşanmaya karar veren Cansu ve Serdar, evliliklerinin sona ermesini kutlamak için düzenlenen partinin ardından aynı yatakta uyanır. Önceki geceye ilişkin anıları oldukça bulanık olan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca kendilerini beklenmedik bir soruşturmanın içinde bulur. Katilin kim olduğunu çözmeye çalışırken ilişkilerini bu noktaya getiren olaylarla da yüzleşirler.

  • Tarih: 24 Ağustos Pazartesi, 21.00 / 29 Ağustos Cumartesi, 21.00

  • Mekân: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı / Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu, Volkan Aktan

  • Süre: 160 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Aydınlıkevler

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı oyun, dar gelirli insanların yokluğa ve hayatın sert koşullarına karşı verdiği mücadeleyi mizahla anlatıyor. Aydınlıkevler’in renkli dünyasında ailesini korumaya çalışan güçlü bir babaanne, kendisini mahalleden Amerika’ya uzanan sıra dışı bir mücadelenin merkezinde buluyor.

  • Tarih: 26 Ağustos Çarşamba, 21.00

  • Mekân: Maximum Uniq Açık Hava

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak, Hazal Subaşı, Nebi Tolga Yılmaz, Sevda Baş, Caner Alkaya, Barkın Sarp, Ömer Güneş

  • Süre: 130 dakika

  • Yaş sınırı: 8+

Bu Hikaye Senden Uzun Osman

Aylin Balboa’nın aynı adlı eserinden uyarlanan oyun, uzun yıllar birlikte olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikâyesini anlatıyor. Ayrılığın ardından Osman’a mektuplar yazmaya başlayan karakter, zamanla cevap beklemekten vazgeçiyor. Başlangıçta eski sevgiliye seslenen mektuplar, giderek bir kadının kendisiyle yüzleştiği ve yeniden ayağa kalktığı içsel bir yolculuğa dönüşüyor.

  • Tarih: 28 Ağustos Cuma, 20.30 / 29 Ağustos Cumartesi, 20.30

  • Mekân: Trump Sahne / Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Şenay Gürler

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Cem Erdost İleri ile PortakalAltı Buluşmaları

Bir ağacın altında başlayan PortakalAltı projesi, türküleri, hikâyeleri ve samimi sohbetleri aynı sahnede buluşturuyor. Cem Erdost İleri ve konuklarının yer aldığı gecede önceden belirlenmiş bir konser düzeninin dışına çıkılarak doğaçlamalara da alan açılıyor.

  • Tarih: 25 Ağustos Salı, 21.00

  • Mekân: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı

  • Tür: Müzikli sohbet, interaktif gösteri

  • Katılımcılar: Cem Erdost İleri, Gürkan Uygun, Bülent Şakrak, Gökhan Yıkılkan, Özge Arslan

  • Yaş sınırı: 9+

Yoldan Çıkan Oyun

Amatör bir tiyatro topluluğu, klasik bir cinayet oyununu sahnelemek üzere büyük bir heyecanla perdeyi açıyor. Ancak dekorların çökmesi, aksesuarların kaybolması ve oyuncuların repliklerini unutmasıyla gösteri kısa sürede kontrolden çıkıyor. Ne yaşanırsa yaşansın oyunu tamamlamaya çalışan ekip, fiziksel komedi ile absürt mizahı bir araya getiriyor.

  • Tarih: 27 Ağustos Perşembe ve 28 Ağustos Cuma, 21.00

  • Mekân: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi

  • Tür: Komedi, yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk, Özer Köse

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Aşk Listesi

Kenan’ın 50’nci yaş günü için yakın arkadaşı Oktay’ın hazırladığı sıra dışı hediye, ikisinin de hayatını değiştiriyor. Kenan’dan hayalindeki kadının sahip olması gereken 10 özelliği bir kâğıda yazması isteniyor. Liste tamamlandığında Melis’in karşısına çıkması, ideal eş fikrini ve kusursuz ilişki arayışını kahkaha dolu bir sorgulamaya dönüştürüyor.

  • Tarih: 27 Ağustos Perşembe, 21.00

  • Mekân: Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak, Yosi Mizrahi

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Annemiz Evde Yok

Rıza ve Ulvi, annelerinin ölüm haberinin ardından baba evinde bir araya gelir. Ulvi’nin cenaze kalkmadan evi kiraya vermesi yetmezmiş gibi Rıza’dan boşanmaya kararlı olan Ezgi de eve gelir. Evi görmek isteyen bir komiserin ortaya çıkmasıyla işler iyice karışırken iki kardeş, anneleri hakkında bildiklerinin sandıkları kadar doğru olmadığını fark eder.

  • Tarih: 29 Ağustos Cumartesi, 15.00

  • Mekân: Sahne Hane Üsküdar

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Barış Çırak, Efe Serkan Boz, Gönül Kara Dizdar, Seyit Cebecioğlu, Ümit Cihan

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Herkes Kocama Benziyor

Bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten; onu terk eden kocasını, çalışma arkadaşlarını, heveslerini ve yıllardır içinde büyüyen öfkesini anlatıyor. Başlangıçta sıradan hatıralar gibi görünen parçalar birleştiğinde, Ayten’in hayatını değiştiren gecenin hikâyesi ortaya çıkıyor. Tek kişilik oyun, pavyonun görünmeyen dünyasına trajikomik ve sarsıcı bir pencereden bakıyor.

  • Tarih: 28 Ağustos Cuma, 20.30

  • Mekân: Moda Sahnesi Büyük Salon

  • Tür: Komedi, trajedi, dram

  • Oyuncular: Pınar Güntürkün

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

Mahşer-i Cümbüş

Modern doğaçlama tiyatronun Türkiye’deki öncü ekiplerinden Mahşer-i Cümbüş, seyircilerin verdiği yönlendirmelerle her gösteride tamamen yeni hikâyeler oluşturuyor. Önceden yazılmış bir metne bağlı kalınmadığı için karakterler, olaylar ve diyaloglar sahnede şekilleniyor. İzleyicinin de oyunun parçası olduğu gösterinin hiçbir temsili bir diğerine benzemiyor.

  • Tarih: 29 Ağustos Cumartesi, 20.30

  • Mekân: Trump Sahne

  • Tür: Doğaçlama

  • Oyuncular: Ayça Işıldar Ak, Burak Satıbol, Yiğit Arı, Güray Özcan, İnanç Bükülen, Doğuhan Korkut, Özlem Türay

  • Süre: 90 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Haramiler

Musahipzade Celal’in üç farklı eserinden uyarlanan müzikal, Şeyhülislam akrabasının desteğiyle devletin en üst makamlarına kadar yükselen Kadı Yakup Efendi’nin saraya uzanan yolculuğunu anlatıyor. Çürümüş bürokrasi, halkın malına el koyan yöneticiler, cinci hocalar ve mağdur edilen insanlar üzerinden düzenin bozuklukları hicvediliyor. Yapım, sert toplumsal eleştirisini mizah ve müzikle birleştiriyor.

  • Tarih: 25 Ağustos Salı, 21.00

  • Mekân: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi

  • Tür: Müzikal, yetişkin oyunu

  • Süre: 190 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın