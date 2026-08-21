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24 – 30 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

24 – 30 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 16:03
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Yaz tatilinin son haftasında da İstanbul, çocuklar ve aileler için neşeli ve hareket dolu sürprizler sunmaya devam ediyor! 24 - 30 Ağustos haftasında açık hava sahnelerinden sinema salonlarına, serinletici su parklarından yaratıcı atölyelere kadar her yaşa uygun dopdolu bir etkinlik takvimi sizi bekliyor. 

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla ne yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi çocuk filmleri var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? Bu hafta en eğlenceli oyun parkları ve açık hava rotaları nereler? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Yaz akşamlarında ve klimalı konforlu salonlarda çocukları bekleyen haftanın öne çıkan tiyatro oyunları ve müzikalleri:

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları & Müzikalleri:

  • 26 Ağustos: Çiftlik Macerası Tiyatro Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 28 Ağustos: Happy Pig's Öğreniyor – Sahne Hane Üsküdar

  • 29 Ağustos: Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 29 Ağustos: Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 30 Ağustos: Pinokyo Çocuk Oyunu – Hilltown Seyirlik Sahne

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları & Müzikalleri:

  • 28 Ağustos: Happy Pig's Öğreniyor – Torium Sahne

  • 29 Ağustos: Don Kişot ''Çocuk Tiyatrosu'' – DasDas İstinyePark

  • 30 Ağustos: Afacan Kardeşler Oyun Kuruyor – Torium Sahne

  • 30 Ağustos: Süper Kediler Müzikli Çocuk Tiyatrosu – Torium Sahne

  • 30 Ağustos: Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – Trump Sahne

  • 30 Ağustos: Pinokyo Tiyatro Oyunu – DasDas İstinyePark

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Ağustos ayının son haftasında beyaz perde, eğlenceli kahramanlar ve aksiyon dolu yeni maceralarla cıvıl cıvıl!

  • Tad'ın Sihirli Lambası (28 Ağustos)

Konu: Sakar ama sevimli kaşif Tad, eski bir lahiti yanlışlıkla açınca ortaya çıkan kadim bir laneti çözmek zorunda kalır. Dünyayı ve dostlarını kurtarmak için sihirli nesnelerin ve gizemli mumyaların izini sürdüğü neşeli bir serüven.

Tür: Animasyon, Macera, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Coyote Acme'ye Karşı (28 Ağustos)

Konu: Yıllardır Road Runner'ı yakalamak için kullandığı Acme ürünlerinin sürekli arızalanmasından bıkan Wile E. Coyote, dev şirkete karşı hukuk mücadelesi başlatır. Çocukları hem güldüren hem de zekice kurgusuyla eğlendiren heyecan dolu bir yapım.

Tür: Animasyon, Komedi, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Atatürk: Zaferin Şafağı (28 Ağustos)

Konu: Kurtuluş Mücadelesi'nin dönüm noktalarını ve bağımsızlık ruhunu çocukların anlaşabileceği sürükleyici bir sinematik dille aktaran, 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasına özel ilham verici bir tarihi yapım.

Tür: Biyografi, Tarih, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hâlâ Gösterimde Olanlar (Geçtiğimiz Haftadan Kaçıranlar İçin):

Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Cesur Denizciler: Okyanus Macerası, evcil dostlarımızın gizli dünyasını anlatan Evcil Kahramanlar ve tempolu yarış hikayesi Fırtına Ekip Yollarda bu hafta da sinema salonlarında izleyicilerini beklemeye devam ediyor.

24 – 30 Ağustos Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

24 – 30 Ağustos Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Ağustosun son sıcak günlerinde hem serin suların tadını çıkarabileceğiniz hem de canlılar dünyasını yakından tanıyabileceğiniz keyif dolu kaçış noktaları:

  • Eser Diamond Aquapark (Silivri): Dev dalga havuzları, dik virajlı su kaydırakları ve küçük çocuklara özel tasarlanmış fıskiyeli oyun havuzlarıyla yazın sıcağını unutup neşeyle serinleyebileceğiniz tam teşekküllü bir su cenneti.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Yeşil bir doğanın kalbinde lezzetli bir aile kahvaltısının ardından egzotik canlı türleriyle tanışabileceğiniz, macera ip parkurlarında adrenalin yaşayabileceğiniz kapsamlı bir yaşam alanı.

  • Selimpaşa Premier Vista Hotel'de Günübirlik Havuz (Silivri): Şehrin karmaşasından uzaklaşıp ailece şezlonglarda dinlenirken havuzun tadını çıkarmak isteyenler için sakin ve konforlu bir günübirlik serinleme durağı.

  • Kumburgaz Respiro Park Aquapark (Büyükçekmece): Rengarenk ve farklı hız seviyelerine sahip su kaydırakları, geniş yüzme alanları ve gün boyu süren enerjik atmosferiyle çocukların enerjilerini deşarj edebileceği harika bir park.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Okyanus tünellerinde sÜzÜlen köpekbalıklarından sevimli su samurlarına ve dev kral timsahlara kadar su altı aleminin gizemli atmosferine şahit olacağınız interaktif bir keşif noktası.

  • İstanbul Dolphinarium Yunus Gösteri Merkezi (Eyüpsultan): Yunusların, deniz aslanlarının ve balinaların akıl alıcı zekasını ve sevimli şovlarını izlerken çocukların yüzünü gülümseten büyüleyici bir gösteri dünyası.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Dans, müzik, geleneksel el sanatları ve yaratıcı drama... Çocukların el yeteneklerini ve sanatsal bakış açılarını zenginleştiren bu haftanın atölyeleri:

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Sesimi ve Müzik Yeteneğimi Keşfediyorum

Detay: Çocukların doğru şarkı söyleme teknikleriyle kendi ses tonlarını keşfettikleri; ritim, nefes, diksiyon ve heyecan kontrolünü oyunlarla öğrenip koro çalışmasını deneyimledikleri eğlenceli bir eğitim.

Yaş Grubu: 7-12 Yaş

Gün/Saat: 26 Ağustos Çarşamba (Saat 12.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Modern Dans Atölyesi: Rock'n Roll

Detay: Rock'n Roll tarzının hareketli adımlarını öğrenen çocuklar, müziğin coşkulu ritmi eşliğinde duruş, denge, koordinasyon ve öz güven kazanarak eğlenceli bir koreografi oluştururlar.

Yaş Grubu: 8-11 Yaş

Gün/Saat: 25 Ağustos Salı (Saat 15.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Cam Boncuk Atölyesi

Detay: Kültürel miras taşıyıcısı usta bir sanatçı rehberliğinde rengarenk cam çubukları ısıtıp şekillendiren çocuklar; bileklik, kolye veya çanta süsleri tasarlayarak sabır ve el-göz koordinasyonu kazanırlar.

Yaş Grubu: 9-12 Yaş

Gün/Saat: 27 Ağustos Perşembe (Saat 12.00 & 13.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Nesnelerin Gizli Hayatı

Detay: Sıradan gündelik eşyaların sahnede canlı birer karaktere dönüştüğü bu çalışmada; çocuklar drama, doğaçlama ve hareket yoluyla empati ve soyut düşünme becerilerini geliştirirler.

Yaş Grubu: Çocuk Grubu

Gün/Saat: 26 Ağustos Çarşamba (Saat 11.00)

Mekan: Kadıköy Atölye

Online (Çevrim İçi) Çocuk Atölyeleri:

  • Üç Eser Çok Hikaye Atölyesi

Detay: Usta ressam, heykeltıraş veya fotoğrafçıların seçilmiş eserlerini inceleyen çocuklar, sanatsal detaylardan yola çıkarak kendi hayal güçleriyle yepyeni hikayeler kurgular ve ifade becerilerini güçlendirirler.

Yaş Grubu: Çocuk Grubu

Gün/Saat: 27 Ağustos Perşembe (Saat 11.00 & 13.00)

Mekan: Online (Çevrim İçi)

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?

Bilimden tarihe, eğlenceden teknolojiye kadar çocukların merak duygusunu harekete geçirecek kültür ve etkinlik merkezleri:

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi (Zeytinburnu)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Dünyanın ilk tam panoramik müzesi olan bu özel mekan, 3 boyutlu görselleri ve ses efektleriyle ziyaretçileri doğrudan 1453 yılına götürüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde çocuklara tarih bilinci aşılamak için ideal.

Çocuklar İçin: Kubbedeki devasa resimler, top sesleri ve mehter marşları eşliğinde adeta zaman yolculuğuna çıkan çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Bu Hafta Neden Gitmeli? Çocukların kendi kararlarını aldığı dev bir çocuk şehri! İtfaiyeden hastaneye, pilotaj simülatörlerinden gizli ajan eğitimlerine kadar onlarca meslek istasyonu minikleri bekliyor.

Çocuklar İçin: Eğlenirken kendi KidZo paralarını kazanan ve harcayan çocuklar sorumluluk duygusunu ve meslekleri yaşayarak tecrübe ediyor.

  • Sakıp Sabancı Müzesi (Emirgan)

Bu Hafta Neden Gitmeli? Boğazın eşsiz manzarasına karşı konumlanan müze, çocuklara hem çağdaş sanatı tanıtan sergileri hem de geniş bahçesindeki asırlık ağaçlarıyla huzurlu bir kültür gezisi imkanı sunuyor.

Çocuklar İçin: Müze içerisindeki çocuk eğitim odaları ve interaktif dijital ekranlar sayesinde minik sanatseverler eserleri keyifle inceliyor.

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Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Gün batımına doğru esen serin rüzgar eşliğinde çimlerde yuvarlanabileceğiniz ve deniz havasını içinize çekebileceğiniz harika sahil alanları:

  • Fenerbahçe Parkı ve Sahili (Kadıköy): Tarihi deniz fenerinin hemen yanı başında, etrafı denizle çevrili bu yemyeşil adada asırlık ağaçların altında yürüyüş yapabilir, çocuklarla sahil kenarındaki banklarda dondurma keyfi yapabilirsiniz.

  • Emirgan Korusu (Sarıyer): İstanbul Boğazı'na tepeden bakan muhteşem manzarası, renkli ahşap köşkleri ve devasa çocuk oyun parklarıyla yaz akşamüstleri için biçilmiş kaftan.

  • Yıldız Parkı (Beşiktaş): Şehrin tam merkezinde ama gürültüden tamamen uzak bir masal ormanı! Göletlerdeki ördekleri besleyebilir, ahşap köprülerden geçip doğa yürüyüşü yaptıktan sonra çim alanlarda dinlenebilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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