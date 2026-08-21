24 – 30 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?
Yaz tatilinin son haftasında da İstanbul, çocuklar ve aileler için neşeli ve hareket dolu sürprizler sunmaya devam ediyor! 24 - 30 Ağustos haftasında açık hava sahnelerinden sinema salonlarına, serinletici su parklarından yaratıcı atölyelere kadar her yaşa uygun dopdolu bir etkinlik takvimi sizi bekliyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla ne yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi çocuk filmleri var? En öğretici atölyeler nerede düzenleniyor? Bu hafta en eğlenceli oyun parkları ve açık hava rotaları nereler? İşte bu haftanın çocuk etkinlikleri.
Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?
24 – 30 Ağustos Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?
Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlik Alanına Gitmeli?
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