24 – 30 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

İstanbul, ağustos ayını da müziğin coşkusuyla kapatıyor! Kadıköy'den Harbiye'ye, Kuruçeşme'den Parkorman'a şehrin dört bir yanındaki sahneler sevilen seslerle yankılanıyor. Bu hafta sahne coşkusu Sıla, Zuhal Olcay, Ersay Üner, Lil Zey, AYDEED ve Can Gox gibi müziğe yön veren güçlü isimlerle zirveye ulaşıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir, nerede dans edilir? Gelin, 24 – 30 Ağustos haftasının müzik rotasına birlikte göz atalım.

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