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24 – 30 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

24 – 30 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.08.2026 - 08:15
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İstanbul, ağustos ayını da müziğin coşkusuyla kapatıyor! Kadıköy'den Harbiye'ye, Kuruçeşme'den Parkorman'a şehrin dört bir yanındaki sahneler sevilen seslerle yankılanıyor. Bu hafta sahne coşkusu Sıla, Zuhal Olcay, Ersay Üner, Lil Zey, AYDEED ve Can Gox gibi müziğe yön veren güçlü isimlerle zirveye ulaşıyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir, nerede dans edilir? Gelin, 24 – 30 Ağustos haftasının müzik rotasına birlikte göz atalım.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?

  • AYDEED: 26 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de Dorock XL Kadıköy sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

  • Ersay Üner Konseri: 29 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de JJ Arena sahnesinde dillerden düşmeyen hitlerini seslendiriyor.

  • Sıla Konseri: 30 Ağustos Pazar saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde büyüleyici sesiyle açık havayı dolduruyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?

  • YAKUP: 26 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde rock tınılarıyla yerini alıyor.

  • TNK Konseri: 29 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde enerjik bir performans vaat ediyor.

  • Radical Noise + I Deny: 29 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde sert ritimlerle rock tutkunlarını bekliyor.

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?

  • DJ Emre Demirağ İle Türkçe Pop Gecesi: 26 Ağustos Çarşamba saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya mekanında.

  • Sama' Abdulhadi + Koray T + Junior (TR): 28 Ağustos Cuma saat 21.00'de Klein Phönix sahnesinde ritmi yükseltiyor.

  • DJ Berat Çakır İle Türkçe Pop Gecesi: 30 Ağustos Pazar saat 22.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya'da.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?
  • Lil Zey Konseri: 28 Ağustos Cuma saat 21.30'da Dorock XL Kadıköy sahnesinde iddialı tarzıyla rap severlerle buluşuyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Müzik Rotaları: Özgün Sesler

İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Müzik Rotaları: Özgün Sesler

Alternatif Pop ve Akustik Sahne

  • Zei: 27 Ağustos Perşembe saat 21.00'de Fil Sahne 'de müzikseverlerle buluşuyor.

  • Den Ze Konseri: 27 Ağustos Perşembe saat 21.30'da Blind İstanbul sahnesinde özgün yorumuyla yerini alıyor.

  • JAVADOFF - We Don't Say I Love You: 28 Ağustos Cuma saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro sahnesinde dinleyicilere zarif bir akşam sunuyor.

  • Kik5o 2026 Türkiye Turnesi 'RE:BORN: 29 Ağustos Cumartesi saat 18.00'de Babylon sahnesinde alternatif seslere kapı aralıyor.

Özgün Müzik ve Caz Rotaları

  • Ormanda Caz & Piknik - 6: 30 Ağustos Pazar saat 12.30'da Life Park doğasında Zuhal Olcay, Kerem Görsev Quartet, Alp Ersönmez 'Cereyanlı' ve Leman Ceylan Duo Porte eşliğinde muazzam bir caz pikniği vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Partiye Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Partiye Gidilir?
  • Veranda Street Party, Can Gox: 28 Ağustos Cuma saat 21.30'da Veranda Winter Garden - InterContinental İstanbul mekanında coşkulu bir sokak partisi sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?

  • Flashback 90'lar Türkçe Pop Gecesi: 28 Ağustos Cuma saat 22.00'de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde nostalji rüzgarları estiriyor.

  • D.I.S.C.O M.I.S.C.O 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 29 Ağustos Cumartesi saat 20.00'de Ayı Pub & Disko (Rıhtım) mekanında.

  • Doksanlar Diskosu: 29 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde bitmeyen dans ve nostalji sunuyor.

  • DJ Ali Taş ile 90'lar 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 29 Ağustos Cumartesi saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina sahnesinde.

  • Yaza Veda Partisi: 29 Ağustos Cumartesi saat 22.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde Türkçe pop hitleriyle yaza veda ettiriyor.

  • The Sister's 90's 2000's Pop Gecesi: 29 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da Blind İstanbul sahnesinde kesintisiz nostalji vadediyor.

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Etkinlikleri

İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Etkinlikleri
  • Karaoke Gecesi: 24 Ağustos Pazartesi saat 20.30'da Cafe Theatre Koşuyolu'nda mikrofonu eğlencesavere teslim ediyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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