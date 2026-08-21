24 – 30 Ağustos İstanbul Konser Takvimi: İstanbul'da Bu Haftanın En Eğlenceli Konserleri ve Partileri
İstanbul, ağustos ayını da müziğin coşkusuyla kapatıyor! Kadıköy'den Harbiye'ye, Kuruçeşme'den Parkorman'a şehrin dört bir yanındaki sahneler sevilen seslerle yankılanıyor. Bu hafta sahne coşkusu Sıla, Zuhal Olcay, Ersay Üner, Lil Zey, AYDEED ve Can Gox gibi müziğe yön veren güçlü isimlerle zirveye ulaşıyor.
Peki, bu hafta İstanbul'da hangi sanatçılar sahne alıyor? En eğlenceli parti nerede? Bu hafta nerede müzik dinlenir, nerede dans edilir? Gelin, 24 – 30 Ağustos haftasının müzik rotasına birlikte göz atalım.
Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ya da rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ve etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Pop Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rock Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Nerede DJ Performansı ve Dans Partisi Var?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Rap ve Hip-Hop Konserine Gidilir?
İstanbul'da Bu Haftanın Alternatif Müzik Rotaları: Özgün Sesler
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Partiye Gidilir?
İstanbul'da Bu Hafta Hangi Mekanda 90'lar ve Nostalji Partisi Var?
İstanbul'da Bu Haftanın Konsept Etkinlikleri
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın