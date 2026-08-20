24 – 30 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Ağustos ayının son haftasında da sahnelerdeki yüksek enerji hız kesmeden devam ediyor! 24 – 30 Ağustos 2026 haftasında müziğin ritmi Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de yine doruk noktasına ulaşıyor. Türk pop müziğinin güçlü sesleri Aşkın Nur Yengi, Simge Sağın, Zeynep Bastık ve Nükhet Duru'dan, usta yorumcular Feridun Düzağaç ve Fatih Erkoç'a, rap ve hip-hop sahnesinin popüler ismi Lvbel C5'e kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 24 – 30 Ağustos haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi.

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz.