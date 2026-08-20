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24 – 30 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

24 – 30 Ağustos Konser Takvimi: Bu Haftanın En Güzel Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir Konserleri

Konser müzik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 17:45
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Ağustos ayının son haftasında da sahnelerdeki yüksek enerji hız kesmeden devam ediyor! 24 – 30 Ağustos 2026 haftasında müziğin ritmi Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de yine doruk noktasına ulaşıyor. Türk pop müziğinin güçlü sesleri Aşkın Nur Yengi, Simge Sağın, Zeynep Bastık ve Nükhet Duru'dan, usta yorumcular Feridun Düzağaç ve Fatih Erkoç'a, rap ve hip-hop sahnesinin popüler ismi Lvbel C5'e kadar muazzam bir kadro bu hafta sahneleri dolduracak.

İşte 24 – 30 Ağustos haftasının en güncel konser ve etkinlik takvimi. 

Uyarı: Konserlerle ilgili güncel bilgilere, kapı açılış saatlerine, bilet fiyatlarına ve rezervasyon detaylarına ulaşmak için resmi bilet satış platformlarını ya da etkinlik mekanlarının sosyal medya hesaplarını kontrol edebilirsiniz. 

Ankara'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Başkent Ankara, ağustosun son haftasında unutulmaz açık hava konserleri, alternatif tınılar ve enerjik konsept partileriyle dolu bir program sunuyor:

Pop, Rock & Şarkı Yazar/Yorumcuları

  • Feridun Düzağaç: 25 Ağustos Salı 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde en sevilen zamansız şarkılarını hayranlarıyla buluşturuyor.

  • Aşkın Nur Yengi: 28 Ağustos Cuma 21.00'de Oran Açıkhava Sahnesi'nde Türk popunun klasikleriyle unutulmaz bir açık hava gecesi yaşatıyor.

  • Doğan Duru: 28 Ağustos Cuma 22.00'de Holly Stone Performance Hall Ankara sahnesinde güçlü sesi ve şarkılarıyla yerini alıyor.

  • Pazs: 30 Ağustos Pazar 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta sahne alıyor.

Alternatif, Caz & Akustik

  • Visual Harp: 26 Ağustos Çarşamba 20.00'de Hall EV.ankara'da arpın büyüleyici tınılarını dinleyicilerle buluşturuyor.

  • Yasin Topçu & Görkem Açıkalın: 26 Ağustos Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde.

  • Eee, Napıyoruz? (Emrah Hacıoğlu): 26 Ağustos Çarşamba 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime'da samimi sohbet ve müzik konseptiyle sahnede.

  • Mavi Solman: 27 Ağustos Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus)'ta.

  • Acoustic Dictionary Blues Night: 28 Ağustos Cuma 21.21'de Haymatlos Mekan'da caz ve blues tutkunlarını ağırlıyor.

Partiler & DJ Performansları

  • Meltem Hayırlı: 26 Ağustos Çarşamba 23.00'te Three Ankara sahnesinde tempolu bir gece sunuyor.

  • Touche: 27 Ağustos Perşembe 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde ritmi yükseltiyor.

  • Atarlı Giderli Türkçe Pop Partisi: 28 Ağustos Cuma 20.00'de JW Marriott Ankara - Açık Hava Bahçe'de yıldızlar altında nostaljik pop rüzgarı estiriyor.

  • 2000'ler Türkçe Pop Partisi: 28 Ağustos Cuma 21.00'de IF Performance Hall Tepe Prime sahnesinde dansa davet ediyor.

  • LAPS DISCO: Y2K RUNWAY: 28 Ağustos Cuma 21.00'de IF Performance Hall Ankara (Tunus) sahnesinde disko ateşi yakıyor.

  • Drink & Chill 3 Turko Clock: 29 Ağustos Cumartesi 20.00'de Wyndham Ankara'da.

  • Ah Geceler: 29 Ağustos Cumartesi 20.00'de JW Marriott Ankara'da unutulmaz bir parti deneyimi sunuyor.

  • DJ Hakan Ürkmez: 29 Ağustos Cumartesi 23.00'te Avalon Ankara'da eğlencenin temposunu zirveye çıkarıyor.

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

İzmir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Çeşme, Alaçatı, Urla ve İzmir merkez... Ege sahneleri ağustosun son haftasını dev starlar, Zafer Bayramı özel konserleri ve konsept partilerle kutluyor:

Pop, Klasik & Usta Yorumcular

  • A Capella TimbrFifths: 24 - 25 Ağustos tarihlerinde Aziz Vukolos Kilisesi'nde büyüleyici bir akapella dinletisi sunuyor.

  • Jazz Gecesi: 26 Ağustos Çarşamba 20.00'de Oğlakçıoğlu Park Hotel'de caz tınılarıyla şık bir akşam yaşatıyor.

  • CAZBEND: 26 Ağustos Çarşamba 20.30'da Dorian Sanat Akademi sahnesinde yerini alıyor.

  • Candles and Echoes - Kilise Etkinlikleri: 26 Ağustos Çarşamba 21.00'de Aziz Vukolos Kilisesi'nde mum ışığında masalsı bir müzik gecesi sunuyor.

  • Teyfik Rodos ile Tanju Okan Şarkıları: 27 Ağustos Perşembe 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de Tanju Okan'ın unutulmaz eserlerini yeniden yaşatıyor.

  • Ayta Sözeri Yemekli Gala Gecesi: 28 Ağustos Cuma 21.00'de Joy Sığacık'ta müzik ve lezzeti bir araya getiriyor.

  • Marc Realdy Baz: 28 Ağustos Cuma 21.15'te Urladam Ağaçlı Sahne'de dinleyicilerle buluşuyor.

  • Cem Özkan: 28 Ağustos Cuma 22.00'de İskele2 Meyhane Alaçatı sahnesinde eğlenceli şarkılarını seslendiriyor.

  • Simge Sağın: 28 Ağustos Cuma 22.45'te OM Paparazzi'de pop hitleriyle Çeşme'yi coşturuyor.

  • Arpın Nefesi & Sonat Bağcan: 29 Ağustos Cumartesi 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de ruhu dinlendiren bir müzik ziyafeti veriyor.

  • Zeynep Bastık: 29 Ağustos Cumartesi 22.45'te OM Paparazzi'de en sevilen hit şarkılarını söylüyor.

  • Fatih Erkoç Zafer Bayramı Konseri: 30 Ağustos Pazar 20.30'da Alaçatı Amfi Tiyatro'da senfonik konseptiyle Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıyor.

  • Nükhet Duru: 30 Ağustos Pazar 21.00'de Urladam Ağaçlı Sahne'de zamansız şarkılarıyla sahnede parlıyor.

Alternatif Rock, Rap & Hip-Hop

  • Ege Çubukcu: 29 Ağustos Cumartesi 21.30'da Urla Surf House'ta performans sergiliyor.

  • Necati ve Saykolar: 29 Ağustos Cumartesi 21.00'de SoldOut Performance Hall'da tempolu ve eğlenceli rock şovuna imza atıyor.

  • Lvbel C5: 30 Ağustos Pazar 16.30'da Kali Beach Alaçatı'da plajın enerjisini trap ritimleriyle yükseltiyor.

Konsept Geceler & DJ Şovları

  • HYPATIA BİLİM FEST'26: 26 - 29 Ağustos tarihlerinde Bueno Beach Club Foça'da festival ruhunu yaşatıyor.

  • Old School Hip-Hop: 26 Ağustos Çarşamba 17.00'de Dükkan İzmir'de nostaljik hip-hop ritimleriyle buluşturuyor.

  • Zeynep Yavuz: 26 Ağustos Çarşamba 20.00'te Gili Ege Perla'da canlı performansıyla gecenizi renklendiriyor.

  • R&B Sessions: 27 Ağustos Perşembe 17.00'de Dükkan İzmir'de.

  • House Night: 28 Ağustos Cuma 17.00'de Dükkan İzmir'de temposuz bırakmıyor.

  • Marina'da 80'ler & 90'lar: 28 Ağustos Cuma 20.30'da İzmir Marina'da Ege esintisi eşliğinde nostalji gecesi sunuyor.

  • Candles and Echoes: 28 Ağustos Cuma 21.00'de Nif Bağları'nda doğanın kucağında mum ışıkları eşliğinde dinleti sunuyor.

  • Arif Saçlı ile Kadınlar Matinesi: 30 Ağustos Pazar 18.00'de Summer Shine Club'da coşkulu bir matine gecesi yaşatıyor.

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa'da Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Bursa gecelerinde bu hafta sonu nostalji dolu konseptler sahnede yerini alıyor:

  • Ozan Yakın & Yusuf Şenli: 28 Ağustos Cuma 22.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

  • Duygu Kazan'la 90'lar Retrosu: 29 Ağustos Cumartesi 20.00'de Holly Stone Performance Hall Bursa'da 90'ların unutulmaz hitleriyle durmaksızın dans ettiriyor.

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Eskişehir'de Bu Hafta Hangi Konsere Gidilir?

Gençliğin ve ritmin şehri Eskişehir, ağustosun son hafta sonunda nostaljik partiler ve keyifli konseptlerle renkleniyor:

  • Etki.Nite 30+ | The Last Night of Summer: 29 Ağustos Cumartesi 18.30'da Tasigo Otel Eskişehir'de yazın son gecesine özel şık bir parti konsepti sunuyor.

  • Discman 90'lar & 2000'ler Türkçe Pop Gecesi: 29 Ağustos Cumartesi 22.00'de Holly Stone Performance Hall Eskişehir sahnesinde geçmişin en popüler Türkçe pop hitlerini sıralıyor.

  • Kahvaltı Konseri: Akustik Canlı Müzik Eşliğinde Serpme Kahvaltı: 30 Ağustos Pazar günü saat 10.45'te Gibi Cafe Sahne & Mutfak'ta güne canlı müzikli lezzetli bir başlangıç sunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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