23 Nisan Özel: Tarihi Birinci Meclis Binasında 23 Nisan 1920'deki İlk Oturum İlk Defa Yeniden Canlandırıldı!

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2071 yılındaki durumunu ve halkın o dönemdeki konumunu hayal ettikleri bir konuşma yaptı. Bu konuşma, tarihi Birinci Meclis binasında düzenlenen ve '23 Nisan 2071 Özel Oturumu' olarak adlandırılan bir diğer oturumda gerçekleşti.

Tekin, konuşmasına 'Burada konuşmak Meclis'te konuşmaktan daha zormuş.' ifadesiyle başladı ve 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, tarihi Meclis binasında çocuklarla birlikte sabahleyin 1920 yılındaki 23 Nisan oturumunu ve öğleden sonra ise 2071 yılındaki oturumu canlandırdıklarını anlattı. Bu etkinliğin iki ana hedefi olduğunu vurguladı.

Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genç nesilleri yetiştirme görevine dikkat çekti. Bu görevin, ülkenin kuruluş sürecinde karşılaşılan zorlukları, kurucuların gösterdiği fedakarlıkları, büyük yapılarla ve güçlerle verilen mücadeleyi ve atalarımızın vatanseverlik anlayışını, halka hizmet bilincini ve ülkenin korunması gerektiğinde nasıl davranılması gerektiğini öğretmek olduğunu ifade etti. Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdikleri ilk oturumun bu görevi yerine getirmek için düzenlendiğini belirtti.