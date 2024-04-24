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23 Nisan Özel: Tarihi Birinci Meclis Binasında 23 Nisan 1920'deki İlk Oturum İlk Defa Yeniden Canlandırıldı!

23 Nisan Özel: Tarihi Birinci Meclis Binasında 23 Nisan 1920'deki İlk Oturum İlk Defa Yeniden Canlandırıldı!

23 Nisan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.04.2024 - 21:42

Bu yıl ilk kez düzenlenen '23 Nisan Özel Oturumu'na 81 ilden 115 çocuk katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarihi Birinci Meclis binasında 23 Nisan 1920'deki ilk oturumu bu kez öğrencilerle birlikte yeniden canlandırıldı. MEB tarafından düzenlenen ilk oturumdan kareler de geldi. 

İşte, detaylar...

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılı, tüm ülkede büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılı, tüm ülkede büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen '23 Nisan Özel Oturumu' etkinliği, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 115 öğrenci, 23 Nisan 1920'deki tarihi ilk oturumu yeniden canlandırdı.

Öğrenciler, dönemin ruhunu yansıtan kıyafetlerle tarihi Birinci Meclis'te bir araya geldiler. Dualar eşliğinde, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'ni temsili olarak açtılar.

Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey'in en yaşlı üye sıfatıyla Meclis Başkanlığına seçilmesi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açılış konuşmasını temsili olarak yapmasıyla başlayan oturumda, 81 ilden gelen öğrenciler dönemin 115 milletvekilini canlandırdı. Meclis sıralarında o dönemin manevi atmosferini yaşayan öğrenciler, meclisin mütareke şartlarına rağmen demokrasiden taviz vermediğini bir kez daha hatırlattı.

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, tarihi Meclis binasında çocuklarla birlikte önce 1920 yılındaki 23 Nisan oturumunu sonra 2071 yılındaki oturum canlandırıldı.

23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, tarihi Meclis binasında çocuklarla birlikte önce 1920 yılındaki 23 Nisan oturumunu sonra 2071 yılındaki oturum canlandırıldı.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2071 yılındaki durumunu ve halkın o dönemdeki konumunu hayal ettikleri bir konuşma yaptı. Bu konuşma, tarihi Birinci Meclis binasında düzenlenen ve '23 Nisan 2071 Özel Oturumu' olarak adlandırılan bir diğer oturumda gerçekleşti.

Tekin, konuşmasına 'Burada konuşmak Meclis'te konuşmaktan daha zormuş.' ifadesiyle başladı ve 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, tarihi Meclis binasında çocuklarla birlikte sabahleyin 1920 yılındaki 23 Nisan oturumunu ve öğleden sonra ise 2071 yılındaki oturumu canlandırdıklarını anlattı. Bu etkinliğin iki ana hedefi olduğunu vurguladı.

Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın genç nesilleri yetiştirme görevine dikkat çekti. Bu görevin, ülkenin kuruluş sürecinde karşılaşılan zorlukları, kurucuların gösterdiği fedakarlıkları, büyük yapılarla ve güçlerle verilen mücadeleyi ve atalarımızın vatanseverlik anlayışını, halka hizmet bilincini ve ülkenin korunması gerektiğinde nasıl davranılması gerektiğini öğretmek olduğunu ifade etti. Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdikleri ilk oturumun bu görevi yerine getirmek için düzenlendiğini belirtti.

MEB Bakanı Yusuf Tekin konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ve Birinci Meclis binasının tarihini anlatarak, çocuklara tarihi bilgi ve değerler aktardı.

MEB Bakanı Yusuf Tekin konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ve Birinci Meclis binasının tarihini anlatarak, çocuklara tarihi bilgi ve değerler aktardı.

Tekin, çocukların yetiştirilmesi konusunda hem geçmişin değerlerini korumanın hem de geleceğin ihtiyaçlarına uygun donanımlı bireyler yetiştirmenin önemini vurguladı. 'Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem geçmişimizi unutturmamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımızın, bize emanet bırakılan bu vatana sahip çıkabilmeleri için en iyi şekilde yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz. Oturumumuzda, yaklaşık 50 yıl sonra milletvekili olacak, olmasa bile toplumun sorumluluk sahibi bir ferdi olacak arkadaşlarımızın ülke meselelerine, milletin sorunlarına duyarlı, saygılı bir şekilde yetişmesi ve çözüm üretebilmesini ele aldık.' dedi. 

Tekin, oturumda, geleceğin potansiyel liderlerinin, toplumun ve ülkenin sorunlarına duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yetişmelerinin önemini tartıştıklarını belirtti. Çocukların bugünkü ve gelecekteki önemli konular hakkındaki görüşlerini paylaştıklarını ve bu deneyimin onların yaşamlarında kalıcı bir etki bırakacağına inandığını ifade etti. Tekin, çocukların bu deneyim sayesinde ülkenin sorunlarına karşı daha duyarlı bir şekilde yetişeceklerini belirtti.

Zorlu bir kurtuluş mücadelesiydi: 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından açılan Birinci Meclis binasını, Ankara halkı evlerinden getirilen kiremitlerle tamir etti...

Zorlu bir kurtuluş mücadelesiydi: 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından açılan Birinci Meclis binasını, Ankara halkı evlerinden getirilen kiremitlerle tamir etti...

Tekin, 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından açılan Birinci Meclis binasının, Ankara halkının evlerinden getirilen kiremitlerle tamir edildiğini ve sıraların bir öğretmen okulundan getirildiğini belirtti. O dönemde, milletvekillerinin ölüm tehdidi altında olduğunu ve bu zor koşullar altında kurtuluş mücadelesi verdiklerini vurguladı. Tekin, 'İşte bu simülasyonu bunun için yaptık. Burada çalışanlar, burada o mücadeleyi yürüten kişiler olmasaydı eğer sizler burada olmazdınız, bizler burada olmazdık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimiz, bu vatanı bize onlar emanet ettiler. Ruhları şad, mekanları cennet olsun, Allah kendilerinden razı olsun.' dedi. 

Çocukların bu değerlere sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Tekin, 23 Nisan'ın bu nedenle önemli bir fırsat olduğunu hatırlattı. '23 Nisan'ı bunun için bir vesile kıldık. Sizin bu değerlere sahip çıkacak şekilde yetişmeniz için üstümüze düşenleri bildiğimizi, onun için çaba sarf ettiğimizi, bütün kamuoyunda tartışılan müfredat değişikliklerinden tutun, öğretmen arkadaşlarımızın bu anlamdaki çabalarına değin her şeyi işte bu değerlere sahip çıkasınız diye yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

İşte, tarihte bir ilk olan "23 Nisan Özel Oturumu"nda çocuk milletvekillerinin konuşmaları... 👇

İşte, tarihte bir ilk olan "23 Nisan Özel Oturumu"nda çocuk milletvekillerinin konuşmaları... 👇

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 151. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 23 Nisan 2071'de Osmaniye Milletvekili ve Meclis Başkanı Melisa Yalman'ın yönetiminde temsili bir özel oturum düzenlendi.

Bu özel oturum, Gazi Meclis'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu oturumda ise 10 farklı ilden gelen temsili çocuk milletvekilleri kürsüye çıkarak konuşmalarını gerçekleştirdi.

  • Temsili TBMM Başkanı Melisa Yalman, oturumun açılış konuşmasına, 'Türk milletinin Anadolu'yu vatan kılışının 1000. yılı ve yüce TBMM'nin 151. yıl dönümünde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.' ifadeleriyle başladı.

  • Hatay Milletvekili Faruk Alkan, konuşmasında Türk aile yapısı ve değerlerini ele aldı. Alkan, 21. yüzyılın başından bu yana dünya genelinde yaşanan aile kavramındaki çöküşe karşı Türkiye'nin nitelikli eğitim programları sayesinde bu döngüyü kırdığını ve 'güçlü aile, güçlü millet' hedefine ulaşabilmek adına devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte aile yapısını güçlendirmeye devam ettiğini belirtti.

  • Edirne Milletvekili Elif Naz Köstere, sürdürülebilir çevre ve sıfır atık çalışmaları üzerine bir konuşma yaptı. Köstere, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' sayesinde atık yönetiminin sürdürülebilir hale geldiğini ve bu sayede her yaştan insanın çevre koruma bilinci konusunda önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

  • İzmir Milletvekili Ensar Sevilen ise konuşmasında milli savunma alanındaki çalışmalardan bahsetti. 

  • Elazığ Milletvekili Özge Elitaş ise tarım sektörü ve çevre dostu uygulamalar üzerine konuştu. Elitaş, Türkiye Tarım İnovasyon Robotu ile tarımdaki yeniliklere değinerek, GÖKYURT isimli uzay üssünde su sorunlarının çözüldüğünü aktardı.

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Ülkemizde yaşanan gelişmeleri bu kez onlar dile getirdi 👇

Ülkemizde yaşanan gelişmeleri bu kez onlar dile getirdi 👇

  • Giresun Milletvekili Furkan Alp Çelebi, çocukluğunda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı gözlemleyerek uzay bilimine olan ilgisinin başladığını belirtirken 'Bugün Türkiye Uzay Ajansının Eski Başkanı olarak ülkemizin 2071 yılında bulunduğu konumdan oldukça memnunum.' dedi.

  • Çelebi, geçen zaman zarfında Türkiye'nin uzayda ilk kolonisini kurduğunu ve ülke ekonomisinin %13'ünün uzay tarımından elde edildiğini belirtti.

  • Kahramanmaraş Milletvekili Alper Pakyardım, uzay yolculuğu konusundaki konuşmasında,'İlk astronot Alper Gezeravcı emekli oldu, artık ben varım, ülkem adına uzak gezegenlere gidip araştırmalar yapacağım. Mars'ta kurulmuş olan Türk Araştırma Merkezi TÜRKAMAR'da yeni ortama dayanabilecek bitki ve hayvan çeşitleri üzerine denemeler yapacağım.' ifadelerini kullandı.

  • Sakarya Milletvekili Elif Şimşek, sağlık sektöründeki yeniliklerden bahsederken, Türkiye'de geliştirilen Alzheimer ve Parkinson ilaçlarının tüm dünya için umut olduğunu vurguladı. Şimşek, Türkiye'nin göz sağlığı merkezi olduğunu ve gözyaşı analizi ile hastalıkların tespit edilebildiğini aktardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

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