23 Nisan Özel: Tarihi Birinci Meclis Binasında 23 Nisan 1920'deki İlk Oturum İlk Defa Yeniden Canlandırıldı!
23 Nisan Özel: Tarihi Birinci Meclis Binasında 23 Nisan 1920'deki İlk Oturum İlk Defa Yeniden Canlandırıldı!
Bu yıl ilk kez düzenlenen '23 Nisan Özel Oturumu'na 81 ilden 115 çocuk katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarihi Birinci Meclis binasında 23 Nisan 1920'deki ilk oturumu bu kez öğrencilerle birlikte yeniden canlandırıldı. MEB tarafından düzenlenen ilk oturumdan kareler de geldi.
İşte, detaylar...
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yılı, tüm ülkede büyük bir coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde, tarihi Meclis binasında çocuklarla birlikte önce 1920 yılındaki 23 Nisan oturumunu sonra 2071 yılındaki oturum canlandırıldı.
MEB Bakanı Yusuf Tekin konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini ve Birinci Meclis binasının tarihini anlatarak, çocuklara tarihi bilgi ve değerler aktardı.
Zorlu bir kurtuluş mücadelesiydi: 23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından açılan Birinci Meclis binasını, Ankara halkı evlerinden getirilen kiremitlerle tamir etti...
İşte, tarihte bir ilk olan "23 Nisan Özel Oturumu"nda çocuk milletvekillerinin konuşmaları... 👇
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Ülkemizde yaşanan gelişmeleri bu kez onlar dile getirdi 👇
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!
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