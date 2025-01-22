22 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bolu Kartalkaya kayak merkezinde yer alan Grand Kartal otelinde 21 Ocak günü başlayan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a ulaştı. Olaya dair görüntüler ve detaylar gündemde kalmaya devam ederken ilk tepkiler sosyal medyada yükselmişti. Ünlü isimler de ihmaller karşısında öfke püskürmüştü. 21 Ocak günü oyuncu Giray Altınok da attığı tweetle yangın faciasına "Kahrolun ya..." diyerek tepki göstermişti. Yaptığı paylaşımı silen Altınok kısa sürede eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü isim kısa süre sonra X hesabını kapattı.
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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangın büyük bir felakete yol açarak 76 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yangın esnasında ortaya çıkan görüntüler tepkilerin giderek artmasına neden olurken ortaya çıkan detaylar şoke etmeye devam ediyor. Son olarak yangının çıktığı andan itibaren canla başla sahada görev yapan AFAD görevlilerinin otellere alınmadığı ortaya çıkmıştı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup otellerin AFAD ekiplerinden talep ettikleri ücrete ateş püskürürdü.
Kartalkaya'da yer alan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Çarşamba günü yaşanan yangın felaketinin ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Yaşanan faciaya ünlü isimlerden de kısa sürede eleştiriler yükselmiş Şahan Gökbakar, Oğuzhan Uğur, Cem Yılmaz gibi isimler sosyal medyadan ihmallere seslerini yükseltmişti. Bugün muhabirlere yaklanan Çağla Şıkel yaşanan felaketle iligili duygularını paylaşırken konuşmakta zorlandı. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Bolu, Kartalkaya'daki Grand Kartal otelde 21 Ocak günü sabaha karşı 3.30 sularında başlayan yangın 79 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Hala yangının sorumlusu ve net çıkış sebebinin belli olmaması tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep olurken, hayatını kaybedenler arasında Zuhal Topal'ın kızının arkadaşı ve ailesi de olduğu ortaya çıktı. Zuhal Topal, yaşadığımız kabusa isyan ederken, kızının arkadaşı ve ailesine de son kez veda etti.
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın 76 kişiyi hayattan kopardı. 12 katlı oteldeki yangının ardından pek çok 'ihmal' iddiası ortaya atıldı. "Otelde yangın merdiveni yoktu" iddiaları da bunlardan biri oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yalanlanan bu iddia sonrası yangın merdivenlerinin otelin içinde olduğu ortaya çıktı. Alevlerle kaplanan merdivenlerin kullanılamaması öngörüsüne tepkiler büyürken Yeşim Salkım da X hesabından çok sert paylaşımlarda bulundu.
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Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Bolu'da acı yangının çıktığı Grand Otel hakkındaki hikayesi ve sözleri X'te tepkilerin odağı oldu. Kısa sürede büyüyen linçleme konusunda sessiz kalmaya Caner Yıldırım çok konuşulacak cevaplar vererek sert çıktı!
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de dün gece saatlerinde çıkan yangın tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı olayla ilgili sayısız paylaşım yapıldı. Kimileri taziye mesajları ve tedbirsizlik iddialarına tepki yağdırırken arada şoke eden paylaşımlar da yapıldı. Bu isimlerden bir tanesi de sosyal medyanın ünlü influencerlarından Aslı Gürer oldu. Yangın sırasında Erciyes'te kayakta olan Gürer otel reklamı yaparken yazdıklarıyla da vicdan sorgulattı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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