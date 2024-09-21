21 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Biliyorsunuz ki düğün sezonu bitmek üzere. Bu yaz da her yaz olduğu gibi sayısız düğüne şahit olduk. Kimileri planlı kimileri acele evlendi. Kimileri de bebek beklerken gelinlik giydi! Biz de önce anne-baba sonra karı-koca olarak hamileyken nikah masasına oturan ünlü isimleri sizler için derledik!
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'i yıldönümlerinde romantik yemek yerine Fenerbahçe-Galatasaray derbisine götürmesi "Sek erkek" dedirtti!
Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki evlerinde nikah kıyan sosyetenin genç temsilcilerinden Sima Tarkan ve iş insanı Mark Başoğlu, düğün için İtalya'yı tercih etti. Sosyetenin adeta akın ettiği düğünün her detayı ise göz doldurdu. Gelin, Tarkan ve Başoğlu'nun düğünün detaylarını birlikte inceleyelim!
İzmir'de yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ünlü fenomen geçtiğimiz dakikalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile tahliye edildiğini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Metin Arolat, dün sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının dün gece şarkı söylediği anların görüntüleri ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
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Bir süredir Sabancı erkekleriyle birlikte olan ünlü güzellerden hangisi Sabancı gelini olabilir?
Hollywood'un en tanınmış isimlerinden biri olan Lindsay Lohan genç yaştaki başarılarının yanında güzelliğiyle sektöre adını kazımış isimlerden biri. Yıllar içindeki değişimiyle ve estetik müdahalelerle şimdilerde bambaşka birine dönüşen güzel ismin güzelliğine güzellik katması ise ilgi odaklarından biri oluyor. Gelin Hollywood'un efsane isimlerinden biri olan Lindsay Lohan'ın değişimi mercek altına alalım 👇
Pop müziğin global çaptaki imza isimlerinden Katy Perry, yaptığı tatlı jestle konser gecesine damga vurdu. Ünlü şarkıcı, konserine başlamadan önce hayranlarına kendi elleriyle pizza dağıttı. Sevenlerinin mutluluktan dört köşe olduğu o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Annelik deneyimini üçüncü kez yaşamaya hazırlanan ünlü şarkıcı Atiye'nin karnı burnunda dans ettiği anlar çok konuşulmuştu. Şarkıcının sahnede tercih ettiği mavi kostüme de benzetmeler bitmedi.
Magazin Burada'nın haberine göre, şimdilerde Hayat isimli filminin Oscar'a aday gösterilmesiyle gündeme gelen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, dışarıda kendisini yakalayan muhabirlere fena sinirlendi. Demirkubuz, Hayat filmi hakkında konuşmak istemeyince oradan uzaklaştı.
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