2023'te Gram Altın Yatırımı Yapıp Köşeyi Dönenlerin Dinlediği 15 Şarkı
2023'te Gram Altın Yatırımı Yapıp Köşeyi Dönenlerin Dinlediği 15 Şarkı
2023 yılında altın alanlar buraya! Keyfinize keyif katacak şarkı listemiz sizlerle. İyi dinlemelerrr.
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1. Rumeli Orhan Kemal - Para Bizde
2. Gamze Aksoy - Nerde Yedin Paraları
3. Cansever & Kobra Murat & Dj Yılmaz - Geliyor Geliyor
4. Kobra Murat - Kaliteliyiz Markayız Havalıyız
5. Dilan Polat - Enercii
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6. Murda - Pahalı
7. Elmas - Altınlarım Dizi Dizi
8. Kırklarelili Sercan & Kobra Murat - Yemekte Yaparım Salçayla
9. Ramiz - Para
10. UZI & Montiego - Para
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11. Ebru Polat & Ezgizem - Bro
12. Lisa - Money
13. Abba - Money, Money, Money
14. Jessie J - Price Tag ft. B.o.B
15. Cardi B - Money
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