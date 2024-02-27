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2023'te Gram Altın Yatırımı Yapıp Köşeyi Dönenlerin Dinlediği 15 Şarkı

etiket 2023'te Gram Altın Yatırımı Yapıp Köşeyi Dönenlerin Dinlediği 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 14:49

2023 yılında altın alanlar buraya! Keyfinize keyif katacak şarkı listemiz sizlerle. İyi dinlemelerrr.

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1. Rumeli Orhan Kemal - Para Bizde

2. Gamze Aksoy - Nerde Yedin Paraları

3. Cansever & Kobra Murat & Dj Yılmaz - Geliyor Geliyor

4. Kobra Murat - Kaliteliyiz Markayız Havalıyız

5. Dilan Polat - Enercii

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6. Murda - Pahalı

7. Elmas - Altınlarım Dizi Dizi

8. Kırklarelili Sercan & Kobra Murat - Yemekte Yaparım Salçayla

9. Ramiz - Para

10. UZI & Montiego - Para

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11. Ebru Polat & Ezgizem - Bro

12. Lisa - Money

13. Abba - Money, Money, Money

14. Jessie J - Price Tag ft. B.o.B

15. Cardi B - Money

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