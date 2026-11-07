Metal Dünyasının Gizemli Grubu Ghost, Nasıl Fenomene Dönüştü?

Ghost'un dünya çapında çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayan olaylardan biri de 2022 yılında yaşandı. Grubun 2019 yılında yayımladığı Mary on a Cross, TikTok'ta kullanılan yavaşlatılmış versiyonuyla beklenmedik şekilde viral oldu. Özellikle Stranger Things dizisindeki karakterler üzerinden hazırlanan hayran videolarında kullanılan şarkı, kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. İlginç olan, parçanın yayımlanmasının üzerinden yaklaşık üç yıl geçtikten sonra böyle büyük bir çıkış yakalamasıydı. Bu gelişme Ghost'un Spotify ve diğer dijital platformlardaki dinlenme sayılarını artırırken, daha önce grupla hiç karşılaşmamış genç dinleyicilerin de Ghost'u keşfetmesini sağladı. Böylece yıllardır gizemli karakterleri, teatral konserleri ve kendine özgü müziğiyle dikkat çeken grup, sosyal medyanın da etkisiyle metal dünyasının en büyük fenomenlerinden birine dönüştü.