90'ları Özleyenler İçin 10 Nostaljik Pop Şarkısı
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90'lar pop müziğin en iyi dönemi. 90'larda meşhur olup hâlâ çok sevilerek dinlenen birçok şarkı var. 90'lar pop müziğini özlediysen unutulmaz şarkıları sıraladık!
1. Tarkan - Şımarık
2. Çelik - Hercai
3. Yonca Evcimik - Bandıra Bandıra
4. Levent Yüksel - Med Cezir
5. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum
6. Sertab Erener - Sakin Ol
7. Mirkelam - Her Gece
8. Burak Kut - Yaşandı Bitti
9. Nazan Öncel - Gidelim Buralardan
10. Mustafa Sandal - Araba
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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