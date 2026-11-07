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90'ları Özleyenler İçin 10 Nostaljik Pop Şarkısı

etiket 90'ları Özleyenler İçin 10 Nostaljik Pop Şarkısı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
07.11.2026 - 16:01
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90'lar pop müziğin en iyi dönemi. 90'larda meşhur olup hâlâ çok sevilerek dinlenen birçok şarkı var. 90'lar pop müziğini özlediysen unutulmaz şarkıları sıraladık!

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1. Tarkan - Şımarık

90'ler demek zaten Tarkan'ın Şımarık şarkısı demek. Öpücük sesiyle hepimizin hafızasında yer eden şarkı tam 90'lar ruhuna uygun bir şarkı. Şarkı 90'larda da şimdi de çok popüler!

2. Çelik - Hercai

90'ların en sevilen şarkıların başında geliyor Hercai. Dönemin romantik pop şarkılarından biri olan Çelik'in Hercai'si o dönem aşk acısı çekenlerin sık dinlediği şarkılardandı. Melodisi ve duygusal sözleriyle 90'lar Türkçe popunun en iyileri arasında yer alıyor zaten.

3. Yonca Evcimik - Bandıra Bandıra

90'lardan bahsediyorsak Yonca Evcimik listeye eklemeden olmaz. 90'ların enerjisini anlatan bir şarkı arıyorsak bu elbette Yonca Evcimik'in Bandıra Bandıra şarkısı olur. Bandıra Bandıra, dinlerken kimsenin yerinde duramadığı şarkılardan biri.

4. Levent Yüksel - Med Cezir

Levent Yüksel de şarkılarıyla 90'lara damga vurdu. Özellikle Med Cezir şarkısının popülerliği 90'ları aştı. Med Cezir şarkısını Levent Yüksel'in güçlü sesinden dinleyince insanı ayrı etkileniyor zaten.

5. Aşkın Nur Yengi - Ay İnanmıyorum

90'larda büyük ilgi gören Aşkın Nur Yengi'nin Ay İnanmıyorum şarkısı hâlâ sevilen şarkılardan. Akılda kalıcı melodisi ve eğlenceli sözleriyle romantik pop türünün sevilenleri arasına girmeyi hızlıca başardı. Bir de Aşkın Nur Yengi'nin güçlü vokaliyle birleşince şarkı unutulmaz oldu!

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6. Sertab Erener - Sakin Ol

Sakin Ol, Sertab Erener'in en sevilen şarkılarından biri. Farklı tarzıyla dikkat çeken şarkı, klibiyle de 90'lara damga vurmayı başardı. Eğlenceli ve hareketli şarkı Sertab Erener'in en iyi şarkılarının başında geliyor.

7. Mirkelam - Her Gece

90'lardan bahsediyorsak Mirkelam da listede olmak zorunda. Her Gece şarkısı tam Mirkelam tarzında bir şarkı. 90'ların en sevilen şarkılarından olan Her Gece klibiyle de gündeme gelmeyi başarıyordu. Mirkelam'ın sesi ve anlamlı sözleriyle Her Gece 90'ların nostaljik şarkıları arasında.

8. Burak Kut - Yaşandı Bitti

Burak Kut demek 90'lar demek. Yaşandı Bitti şarkısı da dönemin pop müziğinde önemli bir yere sahip. O dönem Burak Kut'un enerjik tavrı ile şarkı herkesin dilinde olmayı başardı.

9. Nazan Öncel - Gidelim Buralardan

90'ların slow şarkı ihtiyacını, Nazan Öncel Gidelim Buralardan şarkısıyla tamamlıyor. Nazan Öncel'in karakteristik sesiyle şarkının seviyesi başka bir yere çıkıyor elbette. Duygusal şarkı hâlâ severek dinlenilenler arasında.

10. Mustafa Sandal - Araba

Mustafa Sandal'ın olmadığı bir 90'lar listesi düşünülemez elbette. Mustafa Sandal'ın Araba şarkısı 90'ların en meşhur şarkılarındandı. Günümüzde de sevilen şarkılardan olmaya devam ediyor zaten.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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