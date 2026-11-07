90'ları Özleyenler İçin 10 Nostaljik Pop Şarkısı

90'lardan bahsediyorsak Mirkelam da listede olmak zorunda. Her Gece şarkısı tam Mirkelam tarzında bir şarkı. 90'ların en sevilen şarkılarından olan Her Gece klibiyle de gündeme gelmeyi başarıyordu. Mirkelam'ın sesi ve anlamlı sözleriyle Her Gece 90'ların nostaljik şarkıları arasında.