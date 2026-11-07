Şarkı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?
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Dijital platformlar hayatımıza girdiğinden beri albüm kültüründen biraz uzaklaşıp tekli şarkılara odaklandık. Yine de sevdiğimiz sanatçıların diskografilerinin yeri her zaman ayrı. Senin için geçmişten bugüne en popüler yerli ve yabancı şarkıları seçtik. Görevin basit: Şarkının sanatçının hangi albümünde yer aldığını doğru tahmin etmek.
Hazırsan başlayalım!
Michael Jackson - Billie Jean
Hande Yener - Aşkın Ateşi
The Smiths - There Is a Light That Never Goes Out
Mabel Matiz - Gel
Coldplay - The Scientist
Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
Taylor Swift - Blank Space
Adele - Rolling in the Deep
Tarkan - Öp
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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