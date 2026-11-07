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Şarkı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?

etiket Şarkı - Albüm Eşleştirmesinde Kaç Doğru Yapacaksın?

Tuna Budak
Tuna Budak - Onedio Editörü
07.11.2026 - 17:01
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Dijital platformlar hayatımıza girdiğinden beri albüm kültüründen biraz uzaklaşıp tekli şarkılara odaklandık. Yine de sevdiğimiz sanatçıların diskografilerinin yeri her zaman ayrı. Senin için geçmişten bugüne en popüler yerli ve yabancı şarkıları seçtik. Görevin basit: Şarkının sanatçının hangi albümünde yer aldığını doğru tahmin etmek.

Hazırsan başlayalım!

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Michael Jackson - Billie Jean

Hande Yener - Aşkın Ateşi

The Smiths - There Is a Light That Never Goes Out

The Smiths - There Is a Light That Never Goes Out

Mabel Matiz - Gel

Mabel Matiz - Gel

Coldplay - The Scientist

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Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var

Taylor Swift - Blank Space

Adele - Rolling in the Deep

Tarkan - Öp

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Tuna Budak
Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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