İsmini Av Bıçağından Aldı: Kim Bu Sanatçı?
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Soyadını ünlü bir av bıçağından aldı.
Her albümünde bambaşka karakterlere bölündü.
Sinema perdesinde de unutulmaz roller üstlendi.
Müzik dünyasının dev isimleriyle ortaklıklar kurdu.
Gözlerindeki farklılığı kendi ikonik imajına dönüştürdü.
Kendi internet sağlayıcısını kurdu.
Berlin'den ilham aldı.
Ve ömrünün son günlerini devasa bir sanat eserine çevirdi.
Peki kim bu sanatçı?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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