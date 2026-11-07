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İsmini Av Bıçağından Aldı: Kim Bu Sanatçı?

etiket İsmini Av Bıçağından Aldı: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
07.11.2026 - 14:01
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Soyadını ünlü bir av bıçağından aldı.

Kariyerinin başlarında kendi aile soyadını kullanan sanatçı, başka bir popüler müzisyenle karıştırılınca sahne adını kökten değiştirdi. Onu efsaneleştirecek olan yeni soyadını, 18. yüzyıldan kalma meşhur bir av bıçağından ödünç aldı.

Her albümünde bambaşka karakterlere bölündü.

Sahneyi sıradan bir konser alanı olarak görmedi ve her dönemde kurgusal karakterlere dönüştü. Kostümleri, makyajları ve yarattığı alter ego'larıyla rock müziğe tiyatral bir derinlik kazandırdı.

Sinema perdesinde de unutulmaz roller üstlendi.

Sadece kulaklara değil, sinemaseverlerin gözlerine de hitap eden büyüleyici bir ekran varlığına sahipti. 1970'ler ve 80'lerde yer aldığı projelerde canlandırdığı sıra dışı rollerle sinemada da kalıcı izler bıraktı.

Müzik dünyasının dev isimleriyle ortaklıklar kurdu.

Rock sahnesinin diğer dâhileriyle kurduğu yaratıcı ortaklıklar tarihin akışını değiştirdi. Berlin yıllarında Iggy Pop'a müzikal yön çizerken, Queen grubuyla nesiller boyu dillerden düşmeyecek o devasa düeti kaydetti.

Gözlerindeki farklılığı kendi ikonik imajına dönüştürdü.

Gençlik yıllarında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu göz bebeklerinden biri kalıcı olarak değişti. Bu durumu bir dezavantaj olarak görmek yerine, kendi gizemli ve büyüleyici imajının en tanınan parçası haline getirdi.

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Kendi internet sağlayıcısını kurdu.

Teknolojideki gelişmeleri kendi dönemindeki pek çok kişiden çok daha önce fark etti. Kendi adını taşıyan internet servisiyle dinleyicilerine özel içerikler sunarak dijital dünyada öncülük yaptı.

Berlin'den ilham aldı.

Soğuk Savaş'ın izlerini taşıyan şehrin atmosferine çekilerek deneysel işlere imza attı. Geleneksel pop kalıplarını bir kenara bırakıp elektronik altyapılara ve karanlık melodilere yöneldi.

Ve ömrünün son günlerini devasa bir sanat eserine çevirdi.

Ağır bir hastalıkla mücadelesini sürdürürken, son albümünü ve veda ettiği o çarpıcı video klipleri titizlikle hazırladı. Vefatından hemen önce yayımladığı bu son iş, sanata olan tutkusunun en somut kanıtı oldu.

Peki kim bu sanatçı?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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