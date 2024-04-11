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2000'den 2023'e: Sene Sene Müzik Listelerinin Zirvesine Oturan Efsane Yerli Şarkıları Sizin İçin Derledik!

2000'den 2023'e: Sene Sene Müzik Listelerinin Zirvesine Oturan Efsane Yerli Şarkıları Sizin İçin Derledik!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.04.2024 - 10:17

Herkesin müzik zevki farklıdır fakat milletçe dilimize pelesenk olmuş, hepimizin kalbinde taht kurmuş bazı kült şarkılar var! Sizler için 2000'den 2023'e kadar sene sene müzik listelerinin zirvesine oturmuş ilk 10 şarkıyı derledik! 

Nostalji rüzgarına hazırsanız sizi şöyle alalım👇🤩

Kaynak: https://www.turkpopmuzik.net/kronoloji
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2000

2000

1. Ebru Gündeş - Dön Ne Olur

2. Serdar Ortaç - Bilsem ki

3. Bengü - Güller Yanıyor

4. Sezen Aksu - Sarı Odalar

5. Demet Akalın - Senin Anan Güzel mi?

6. Özcan Deniz - Aslan Gibi

7. Sibel Can - Bence Talih

8. Hakan Peker - Karam

9. Nalan - Sök Kalbimi

10. Kayahan - Gönül Sayfam

2001

2001

1. Tarkan - Hüp

2. Göksel - Depresyondayım 

3. Kenan Doğulu - Pamuk

4. Yaşar - Acıtmıyor Sevdan

5. Gökhan Özen - Tabir-i Caizse

6. Ebru Gündeş - Sensizim

7. Şebnem Ferah - Sigara

8. Yonca Lodi - Anlatma

9. Burcu Güneş - Tılsım

10. Athena - Macera

2002

2002

1. Funda Arar - Arapsaçı

2. Candan Erçetin - Gamsız Hayat

3. Gülben Ergen - Arka Sokaklar

4. Serdar Ortaç - Kabahat

5. Yıldız Tilbe - Haberi Olsun

6. Nil Karaibrahimgil - XL

7. Kayahan - Ne Oldu Can

8. Mustafa Sandal - Pazara Kadar

9. Gülşen - İhanet

10. Tarkan - Bir Oluruz Yolunda

2003

2003

1. Tarkan - Dudu

2. Sefarad - Osman Aga

3. Kenan Doğulu - Aklım Karıştı

4. Şebnem Ferah - Mayın Tarlası

5. Sezen Aksu - Farkındayım

6. Yıldız Tilbe - Çabuk Olalım Aşkım 

7. Nalan - Sana Sevgilim Ol mu Dedim

8. Candan Erçetin - Gamsız Hayat

9. Ajda Pekkan - Sen İste

10. Funda Arar - Sevda Yanığı

2004

2004

1. Nazan Öncel - Hay Hay

2. Rafet El Roman - Yalancı Şahidim

3. Mustafa Sandal - İsyankar

4. Gülşen - Of Of 

5. Serdar Ortaç - Beni Unut

6. Hande Yener - Kırmızı

7. Burcu Güneş - Sahilden

8. Yalın - Ellerine Sağlık

9. Levent Yüksel - Bu Aşkın Katili Sensin

10. Mirkelam - Aşkımsın

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2005

2005

1. İrem - Hayalet Sevgilim

2. İzel - Bir Dilek Tut Benim İçin

3. Hepsi - Yalan

4. Tan - Asla 

5. Bengü -Korkumdan Ağladım 

6. Manga - Bir Kadın Çizeceksin

7. Nilüfer - Karar Verdim

8. Kutsi - Sana Ne 

9. Tuğba Özerk - Lo Lo Lo

10. Sezen Aksu- Yanmışım Sönmüşüm Ben

2006

2006

1. Yalın - Keşke

2. Demet Akalın - Afedersin

3. Deniz Seki - Üzgünüm Aşkım

4. Murat Boz - Aşkı Bulamam Ben

5. MFÖ - Sarı Laleler

6. Çelik - Sevenler Anlar

7. Ferhat Göçer - Yastayım

8. Yalın - İstanbul Benden Büyük

9. Gökhan Kırdar - Üstüme Basıp Geçme 

10. İsmail YK - Bombabomba.com

2007

2007

1. Bengü - Unut Beni

2. Tarkan - Vay Anam Vay

3. Tan - Sözümü Tutamadım

4. Öykü & Berk - Evlerinin Önü Boyalı Direk

5. Emre Aydın - Belki Bir Gün Özlersin

6. Özcan Deniz - Nasip Değilmiş

7. Mustafa Sandal - Gönlünü Gün Edeni

8. Mor ve Ötesi - Ayıp Olmaz mı?

9. Yaşar - Ebruli

10. Kara - Kırk Yıl

2008

2008

1. Rafet El Roman - Aşk-ı Virane

2. Deniz Seki - Aptal

3. Serdar Ortaç - Heyecan

4. Ferhat Göçer - Biri Bana Gelsin

5. Murat Boz - Uçurum

6. Ajda Pekkan - Aynen Öyle

7. Bengü - Gezegen

8. Kutsi - Aşık Olmaya Yemin Ediyorum

9. Sezen Aksu - Yol Arkadaşım

10. Tan - Yıldızlar da Kayar

2009

2009

1. Mustafa Ceceli - Limon Çiçekleri

2. Murat Dalkılıç - Kasaba

3. Nil Karaibrahimgil - Seviyorum Sevmiyorum

4. Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - Giden Günlerim Oldu

5. Bengü - Kocaman Öpüyorum

6. Sıla - Sevişmeden Uyumayalım

7. Sertab Erener - Bu Böyle 

8. Bengü - İki Melek

9. Mustafa Ceceli - Hastalıkta Sağlıkta

10. Yalın - Ah Be Kardeşim

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2010

2010

1. Ozan Doğulu & Sıla - Alain Delon

2. Emre Aydın - Bu Yağmurlar

3. Ferhat Göçer - Üzüm

4. Tarkan - Öp

5. Ziynet Sali - Rüya 

6. Sıla - Acısa da Öldürmez

7. Sertab Erener - Rengarenk 

8. Emre Aydın - Hoşçakal

9. Zeynep Dizdar - Aşkın Büyüsü

10. Yalın - Ah Be Kardeşim

2011

2011

1. Funda Arar - Sen ve Ben

2. Atiye - Budur

3. Gökçe - Tuttu Fırlattı Kalbimi

4. Gülşen - Sözde Ayrılık

5. Sıla - Boş Yere

6. Burcu Güneş - Oflaya Oflaya

7. Gülben Ergen & Mustafa Sandal - Şıkır Şıkır

8. MFÖ - Hep Yaşın 19

9. Sezen Aksu - Unuttun mu Beni?

10. Özgün -  Sadece Arkadaşız

2012

2012

1. Gökhan Türkmen - Bitmesin 

2. Emre Aydın - Soğuk Odalar

3. Ozan Doğulu ft. Model - Dağılmak İstiyorum

4. Murat Dalkılıç - Bir Güzellik Yap

5. Tarkan ft. Ozan Çolakoğlu - Aşk Gitti Bizden

6. Mustafa Ceceli - Es

7. Gökçe - Ne Yapardım

8. Göksel - Uzaktan

9. Yalın - Kasma

10. Gülşen ft. Ozan Çolakoğlu - Seyre Dursun Aşk

2013

2013

1. Gülşen - Yatcaz Kalkcaz Oradayım 

2. Yalın - Olmasa da Olur

3. Gripin - Aşk Nereden Nereye

4. Bengü - Saygımdan

5. Mehmet Erdem - Herkes Aynı Hayatta

6. Sıla - Zor Sevdiğimden

7. Sertab Erener - İyileşiyorum

8. Murat Dalkılıç - Bir Hayli

9. Hande Yener - Ya Ya Ya Ya

10. Rafet El Roman & Ezo - Kalbine Sürgün

2014

2014

1. Gülşen ft. Murat Boz - İltimas

2. Sıla - Vaziyetler

3. Tarkan ft. İskender Paydaş - Hop De

4. Bengü - Sahici

5. Gökhan Türkmen - Çatı Katı

6. Hadise - Neredesin Aşkım

7. Deniz Seki - İyisin Tabi

8. Demet Akalın - İlahi Adalet

9. Tarkan ft. Nazan Öncel - Hadi O Zaman

10. Hande Yener - Alt Dudak

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2015

2015

1. Gülşen - Bangır Bangır

2. Mabel Matiz - Sarışın

3. Buray - İstersen

4. Gökhan Türkmen - Sen İstanbulsun

5. Simge - Miş Miş

6. Hadise - Yaz Günü

7. Edis - Benim Ol

8. Demet Akalın - Ders Olsun

9. Betül Demir - Sana N'olmuş

10. İrem Derici - Aşk Eşittir Biz

2016

2016

1. Aleyna Tilki ft. Emrah Karaduman - Cevapsız Çınlama 

2. Derya Uluğ - Okyanus

3. İrem Derici - Evlenmene Bak

4. Ece Seçkin - Adeyyo

5. Hande Yener - Mor

6. Murat Boz - Janti

7. İlyas Yalçıntaş - İçimdeki Duman

8. Ayla Çelik - Bağdat

9. Serdar Ortaç - Gıybet

10. Kolpa ft. Ece Seçkin - Hoş Geldin Ayrılığa

2017

2017

1. Buray - Aşk mı Lazım?

2. Derya Uluğ - Canavar

3. Sezen Aksu - İhanetten Geri Kalan 

4. Tarkan - Yolla

5. Hande Yener - Bakıcaz Artık

6. Edis - Çok Çok

7. Murat Dalkılıç ft. Oğuzhan Koç - Aşinayız

8. Tuğba Yurt - İnceden İnceden

9. Hadise - Sıfır Tolerans

10. Ferhat Göçer ft. Volga Tamöz - Günah

2018

2018

1. Mabel Matiz - Öyle Kolaysa

2. Aleyna Tilki ft. Emrah Karaduman - Yalnız Çiçek

3. Merve Özbey - Vuracak 

4. Derya Uluğ & Emrah Karaduman - Sürgün Aşkımız

5. Edis - Yalan

6. Ece Seçkin - Dibine Dibine

7. Simge - Ben Bazen

8. Hadise - Farkımız Var

9. Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk

10. İdo - Sen

1. Norm Ender - Mekanın Sahibi  

2.Reynmen - Ela 

3. MERO - Olabilir 

4. Feride Hilal Akın - Yok Yok 

5. Anıl Piyancı, Zeynep Bastık - Bırakman Doğru Mu 

6. Ezhel - Felaket  

7. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın 

8. BEGE, Nova Norda - Yeniden 

9. Ben Fero - Demet Akalın  

10. Aleyna Tilki - Nasılsın Aşkta?

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2020

2020

1. Murda, Ezhel - Bi Sonraki Hayatımda Gel 

2. Gazapizm - Unutulacak Dünler 

3. Zeynep Bastık - Uslanmıyor Bu 

4. Reynmen - Leila 

5. Murda, Ezhel - AYA 

6. Gazapizm -Sağı Solu Kes 

7. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Kazılı Kuyum 

8. Didomido, Eglo G - Nimet 

9. Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım 

10. İkiye On Kala - Kafamda Kentsel Dönüşümler

2021

2021

1. Sefo - Bilmem Mi?  

2. Madrigal - Seni Dert Etmeler 

3. UZI - Krvn 

4. Ezhel - Bul Beni  

5. Edis - Martılar  

6. İkilem - Bir Sebebi Var 

7. Ezel - Allahından Bul  

8. UZI - Makina 

9. Dünyadan Uzak - Sakiler 

10. Güneş - Dua

2022

2022

1. KÖFN - Bi’ Tek Ben Anlarım   

2. UZI - ARASAN DA   

3. cakal - İmdat   

4. Pinhani - Bilir O Beni  

5. Güneş - Suçlarımdan Biri  

6. Can Koç - Gökyüzünü Tutamam  

7.  Yüzyüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye  

8. Ezhel - Nerdesin  

9. Lvbel C5 - GELMEZSEN GELME  

10. Sefo - Affettim

1. Simge - Aşkın Olayım  

2. Semicenk, Reynmen - Yan Yana 

3. Lvbel C5, Güneş - NKBİ X Yapamam  

4. Blok3 - Affetmem 

5. Semicenk, Doğu Swag - Pişman Değilim 

6. Semicenk -  Sevecek Sandım 

7. Semicenk, Rast - Canın Sağolsun 

8. Mert Demir, Mabel Matiz - Antidepresan 

9. Blok3 - Vur 

10. Alizade, Bege - 24/7

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