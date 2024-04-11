2000'den 2023'e: Sene Sene Müzik Listelerinin Zirvesine Oturan Efsane Yerli Şarkıları Sizin İçin Derledik!

Herkesin müzik zevki farklıdır fakat milletçe dilimize pelesenk olmuş, hepimizin kalbinde taht kurmuş bazı kült şarkılar var! Sizler için 2000'den 2023'e kadar sene sene müzik listelerinin zirvesine oturmuş ilk 10 şarkıyı derledik!

Nostalji rüzgarına hazırsanız sizi şöyle alalım👇🤩