2 Yıl Önce Adana Demirspor’a Önerilmişti: Liverpool Hugo Ekitike İçin 90 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Son yıllarda forvetlerini yüksek bonservis bedeli ile satmasıyla dikkat çeken Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un son gözdesi ise Fransız golcü Hugo Ekitike oldu. İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 23 yaşındaki golcünün transferi için 90 milyon euroyu gözden çıkardı.
Öten yandan Hugo Ekitike’nin 2023 yılında kulübü PSG tarafından Adana Demirspor’a önerildiği ortaya çıktı.
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Almanya’nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt bir golcüsünü daha yüksek bonservisi bedeli ile göndermek üzere.
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Eintracht Frankfurt’un son yıldız gölcüsü ise Hugo Ekitike oldu.
2 yıl önce Adana Demirspor’a önerilmiş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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