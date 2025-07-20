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2 Yıl Önce Adana Demirspor’a Önerilmişti: Liverpool Hugo Ekitike İçin 90 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

2 Yıl Önce Adana Demirspor’a Önerilmişti: Liverpool Hugo Ekitike İçin 90 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 13:46

Son yıllarda forvetlerini yüksek bonservis bedeli ile satmasıyla dikkat çeken Alman ekibi Eintracht Frankfurt’un son gözdesi ise Fransız golcü Hugo Ekitike oldu. İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool, 23 yaşındaki golcünün transferi için 90 milyon euroyu gözden çıkardı.

Öten yandan Hugo Ekitike’nin 2023 yılında kulübü PSG tarafından Adana Demirspor’a önerildiği ortaya çıktı.

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Almanya’nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt bir golcüsünü daha yüksek bonservisi bedeli ile göndermek üzere.

Almanya’nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt bir golcüsünü daha yüksek bonservisi bedeli ile göndermek üzere.

Bundesliga ekibi, 2 sezon önce Randal Kolo Muani’yi 95 milyon euro karşısında PSG’ye göndermişti. Eintracht Frankfurt geçtiğimiz sezon ise Manchester City’ye transfer olan Omar Marmoush’tan 75 milyon euro bonservis geliri elde etmişti.

Eintracht Frankfurt’un son yıldız gölcüsü ise Hugo Ekitike oldu.

Eintracht Frankfurt’un son yıldız gölcüsü ise Hugo Ekitike oldu.

Geçen sezon Frankfurt formasıyla tüm kulvarlarda 48 maçta 22 gol atan Hugo Ekitike’nin Liverpool’un transfer listesinde olduğu ortaya çıktı.

Fransız forvetin bedelinin 90 milyon euroya kadar çıkabileceği ancak bonus maddelerinin içeriği konusunda kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

2 yıl önce Adana Demirspor’a önerilmiş.

2 yıl önce Adana Demirspor’a önerilmiş.

Liverpool transferi için serveti gözden çıkardığı Hugo Ekitike’nin 2 yıl önce Adana Demirspor’a önerildiği ancak transferin gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Hugo Ekitike o yıl kiralık olarak Eintracht Frankfurt’a transfer olmuş ve Alman ekibi golcü oyunun bonservisini yaklaşık 17 milyon euro karşılığında almıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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