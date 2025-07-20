Ali Koç’un Hakan Safi Açıklaması Taraftarları Heyecanlandırdı: Gyökeres mi, Hakan Çalhanoğlu mu, Leao mu?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un katıldığı bir etkinlikle yönetim kurulu üyesi Hakan Safi için yaptığı büyük transfer açıklaması Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.
Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrasında taraftarlar Fenerbahçe’nin büyük transferinin kim olacağını merak etmeye başladı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği'nin kutlamasında açıklamalarda bulundu.
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Ali Koç'un açıklamaları 👇
Ali Koç'un Hakan Safi sözleri sosyal medyada da gündem oldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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