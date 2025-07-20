Ali Koç’un Hakan Safi Açıklaması Taraftarları Heyecanlandırdı: Gyökeres mi, Hakan Çalhanoğlu mu, Leao mu?

'Medyanın geneli Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin yanlış olacağını söylüyor. Spor medyası Fenerbahçe ile ilgili objektif ve doğru yorum yapmayacağı için bu tablo Hakan Çalhanoğlu'nun çok acil transfer edilmesi gerektiğini gösteriyor. Sayın Hakan Safi'nin taraftara hediyesi o olsun.'