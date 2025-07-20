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Ali Koç’un Hakan Safi Açıklaması Taraftarları Heyecanlandırdı: Gyökeres mi, Hakan Çalhanoğlu mu, Leao mu?

Ali Koç’un Hakan Safi Açıklaması Taraftarları Heyecanlandırdı: Gyökeres mi, Hakan Çalhanoğlu mu, Leao mu?

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 10:55

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un katıldığı bir etkinlikle yönetim kurulu üyesi Hakan Safi için yaptığı büyük transfer açıklaması Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı.

Sosyal medyada gündem olan açıklamalar sonrasında taraftarlar Fenerbahçe’nin büyük transferinin kim olacağını merak etmeye başladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği'nin kutlamasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği'nin kutlamasında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç’un, 'Sayın Hakan Safi büyük bir transfer yapacağının sözünü verdi.' demesi Fenerbahçeli taraftar arasında heyecan yarattı.

Ali Koç'un açıklamaları 👇

Ali Koç'un Hakan Safi sözleri sosyal medyada da gündem oldu. 👇

Ali Koç'un Hakan Safi sözleri sosyal medyada da gündem oldu. 👇
twitter.com

'Hakan Safi 50 milyon euro ateşlesin, Ali Koç 20 milyon euro ateşlesin, Osimhen'in esamesi nasıl okunuyor.'

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twitter.com

'Hakan Safi sahne senin.'

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twitter.com

'Hakan Safi bize Leao al.'

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twitter.com

'Sizce Hakan Safi, Gyökeres mi yoksa Doku mu hediye eder?'

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twitter.com

'Medyanın geneli Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin yanlış olacağını söylüyor. Spor medyası Fenerbahçe ile ilgili objektif ve doğru yorum yapmayacağı için bu tablo Hakan Çalhanoğlu'nun çok acil transfer edilmesi gerektiğini gösteriyor. Sayın Hakan Safi'nin taraftara hediyesi o olsun.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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