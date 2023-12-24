2 Dakika Boyunca "Boş" Konuşan Eşini Dinleyen Beyefendi Doğru Eş Seçiminin Önemini Bir Kez Daha Gösterdi

TikTok't videoları sıklıkla karşımıza çıkan Rümeysa ve Ertuğrul Avcı çiftinin paylaşmış oldukları son videolardan biri, doğru eş seçiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tatlılıklarından komaya girdiğimiz çiftin bu halleri bir diğer yandan yeniden sevginin ne büyük bir rızık olduğunu suratımıza çarptı...
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Eğer TikTok kullanıyorsanız, Rümeysa ve Ertuğrul Avcı çifti karşınıza mutlaka çıkmıştır.
Mizah seviyesi yüksek bir çiftler aynı zamanda. 😂
Rümeysa eşi Ertuğrul'un tepkisini görmek için akşam eve geldiklerinde ona gününü anlatmaya başlıyor.
Hikayenin bir yere bağlanmadığını görünce eşinin yanına gidip "Sana bir şey oldu sandım. Üzüldüm, yıprandım." diyor. 😂
Eh tabii bu video bize bir kere daha doğru eş seçiminin önemini gösterdi ve sosyal medya coştu.
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İzleyen herkes biraz etkilendi sanki...
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Gerçekten dünya tatlısı bir çift, sakın maşallah demeden geçmeyin!
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