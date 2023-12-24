2 Dakika Boyunca "Boş" Konuşan Eşini Dinleyen Beyefendi Doğru Eş Seçiminin Önemini Bir Kez Daha Gösterdi

TikTok't videoları sıklıkla karşımıza çıkan Rümeysa ve Ertuğrul Avcı çiftinin paylaşmış oldukları son videolardan biri, doğru eş seçiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tatlılıklarından komaya girdiğimiz çiftin bu halleri bir diğer yandan yeniden sevginin ne büyük bir rızık olduğunu suratımıza çarptı...