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2 Dakika Boyunca "Boş" Konuşan Eşini Dinleyen Beyefendi Doğru Eş Seçiminin Önemini Bir Kez Daha Gösterdi

2 Dakika Boyunca "Boş" Konuşan Eşini Dinleyen Beyefendi Doğru Eş Seçiminin Önemini Bir Kez Daha Gösterdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.12.2023 - 15:52

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TikTok't videoları sıklıkla karşımıza çıkan Rümeysa ve Ertuğrul Avcı çiftinin paylaşmış oldukları son videolardan biri, doğru eş seçiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Tatlılıklarından komaya girdiğimiz çiftin bu halleri bir diğer yandan yeniden sevginin ne büyük bir rızık olduğunu suratımıza çarptı...

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Eğer TikTok kullanıyorsanız, Rümeysa ve Ertuğrul Avcı çifti karşınıza mutlaka çıkmıştır.

Eğer TikTok kullanıyorsanız, Rümeysa ve Ertuğrul Avcı çifti karşınıza mutlaka çıkmıştır.

Genelde akım videolarını kendilerine uyarlayarak çekiyorlar. Dünya tatlısı bir ikili olduğunu söylememe gerek yok, izleyenler zaten biliyordur. Videolardan bile buram buram bağırıyorlar birbirimizi seviyoruz diye.

Mizah seviyesi yüksek bir çiftler aynı zamanda. 😂

Mizah seviyesi yüksek bir çiftler aynı zamanda. 😂

Kedileri Yumi ile birlikte eğlenceli videolar çekiyorlar TikTok'ta. Kullanıcı adlarını merak edenler için '.raakman' yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Son videolarını gördükten sonra eminiz ki diğerlerini de izlemek isteyeceksiniz.

Rümeysa eşi Ertuğrul'un tepkisini görmek için akşam eve geldiklerinde ona gününü anlatmaya başlıyor.

Rümeysa eşi Ertuğrul'un tepkisini görmek için akşam eve geldiklerinde ona gününü anlatmaya başlıyor.

Ama tüm video boyunca söylediklerinin hiçbir yere bağlanmaması izlerken sizi bile biraz sinir edebilir. Fakat eşi Ertuğrul bey 1 buçuk dakikayı aşkın bir süre boyunca sesini dahi çıkartmadan gülerek dinliyor onu.

Hikayenin bir yere bağlanmadığını görünce eşinin yanına gidip "Sana bir şey oldu sandım. Üzüldüm, yıprandım." diyor. 😂

Hikayenin bir yere bağlanmadığını görünce eşinin yanına gidip "Sana bir şey oldu sandım. Üzüldüm, yıprandım." diyor. 😂

En tatlı kısmı ise her gününü artık böyle özetlemesini istemesi. Hasret kalmışız bizi dinleyen insanlara.

Eh tabii bu video bize bir kere daha doğru eş seçiminin önemini gösterdi ve sosyal medya coştu.

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İzleyen herkes biraz etkilendi sanki...

İzleyen herkes biraz etkilendi sanki...
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Gerçekten dünya tatlısı bir çift, sakın maşallah demeden geçmeyin!

Gerçekten dünya tatlısı bir çift, sakın maşallah demeden geçmeyin!

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