2 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
2 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ünlü şarkıcı Sertab Erener, sahipsiz sokak hayvanları yasası için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
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Bir garip konuşma tarzıyla her İngilizce diyaloğu gündem olan Kerem Bürsin, Golden Globe'da yine şov yaptı. Bürsin'in açıklamaları ise sosyal medyada gündem oldu.
Yarı zamanlı influencer Danla Bilic'den Instagram'a erişim engeli getirilmesini açık seçik eleştiri geldi.
Yıllar önce Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi için 'konduramadım' yorumunda bulunan Defne Samyeli, katıldığı bir programda bomba gibi itiraflarda bulundu.
Sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine bir tepki de İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan geldi.
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Instagram'a erişim engeli getirilmesine bir tepki de Yasemin Sakallıoğlu'ndan geldi. Ünlü ismin esprili paylaşımı görenleri kahkahaya boğdu.
Şarkılarında geçen belirli söz ve söylemlerinden dolayı yurt dışında ikamet eden ünlü rapçi Ezhel'den ülkemize bugün getirilen Instagram erişim engeliyle ilgili göndermeli bir paylaşım geldi.
Deli dolu tavırları, samimiyeti ve dilimize dolanan şarkılarıyla ünlenen İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz. Ünlü şarkıcı, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde Harbiye'de sahneye çıkan Gülşen'in sahne kombini de dansı da yine çok eleştirildi.
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