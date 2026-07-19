19 Temmuz Pazar Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Anlık arıza ve erişim kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre; 19 Temmuz Pazar günü, özellikle saat 10.42 itibarıyla Facebook ve Instagram erişiminde küresel ve yerel bazda raporlamaların tavan yaptığı gözlemlendi.

Konuya ilişkin olarak çatı şirket Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun sunucu kaynaklı geçici bir optimizasyon hatası veya bölgesel bir teknik aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.