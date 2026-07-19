19 Temmuz Pazar Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Facebook Ne Zaman Düzelecek?
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşanıyor. 19 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullanıcı, uygulamalara girişte ve ana sayfa akışlarında yavaşlama ile karşılaştı. Arama motorlarında ise 'Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?' soruları hızla trend listelerine girdi.
İşte 19 Temmuz sosyal medya erişim sorununa dair güncel detaylar...
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19 Temmuz 2026 Pazar Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
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Facebook Ne Zaman Düzelecek?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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