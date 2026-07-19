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19 Temmuz Pazar Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Facebook Ne Zaman Düzelecek?

19 Temmuz Pazar Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor? Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 13:02
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşanıyor. 19 Temmuz Pazar günü sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kullanıcı, uygulamalara girişte ve ana sayfa akışlarında yavaşlama ile karşılaştı. Arama motorlarında ise 'Facebook çöktü mü, neden açılmıyor?' soruları hızla trend listelerine girdi.

İşte 19 Temmuz sosyal medya erişim sorununa dair güncel detaylar...

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19 Temmuz 2026 Pazar Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

19 Temmuz 2026 Pazar Facebook Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Kullanıcıların bildirdiği raporlara göre, platformlarda şu an için en sık karşılaşılan sorunlar şunlar:

  • Ana Sayfa Yüklenmiyor: Akış yenileme hatası alınıyor.

  • Giriş Yapılamıyor: Hesaplarından çıkış yapılan bazı kullanıcılar yeniden giriş yaparken hata ekranıyla karşılaşıyor.

  • Gönderiler Açılmıyor: Fotoğraf, video ve hikayelerin yüklenmesinde ciddi bir yavaşlık veya tamamen açılmama durumu söz konusu.

Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Facebook Ne Zaman Düzelecek?

Anlık arıza ve erişim kesintilerini takip eden Downdetector verilerine göre; 19 Temmuz Pazar günü, özellikle saat 10.42 itibarıyla Facebook ve Instagram erişiminde küresel ve yerel bazda raporlamaların tavan yaptığı gözlemlendi.

Konuya ilişkin olarak çatı şirket Meta'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sorunun sunucu kaynaklı geçici bir optimizasyon hatası veya bölgesel bir teknik aksaklıktan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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