Instagram Çöktü mü? 19 Temmuz 2026 Pazar Instagram Ne Zaman Düzelir?

Yaşanan bu devasa kesintinin ardından gözler, her iki platformun da çatı şirketi olan Meta'ya çevrildi. Milyonlarca kullanıcı arızanın kaynağını ve çözüm süresini merak ederken, Meta şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Genellikle bu tür küresel sunucu (server) kaynaklı çökmelerde, teknik ekiplerin müdahalesi birkaç saat sürebiliyor. Arızanın siber bir saldırıdan mı yoksa veri tabanındaki teknik bir güncellemeden mi kaynaklandığı ise henüz netlik kazanmadı.