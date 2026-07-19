Instagram Çöktü mü? 19 Temmuz 2026 Pazar Instagram Ne Zaman Düzelir?
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Milyonlarca kullanıcının her gün aktif olarak kullandığı popüler sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'ta bugün büyük bir erişim sorunu yaşanıyor. 19 Temmuz 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapmak isteyenler akış sorunuyla karşılaştı. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelir?
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19 Temmuz 2026 Pazar Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
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Instagram Ne Zaman Düzelir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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