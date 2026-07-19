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Instagram Çöktü mü? 19 Temmuz 2026 Pazar Instagram Ne Zaman Düzelir?

Instagram Çöktü mü? 19 Temmuz 2026 Pazar Instagram Ne Zaman Düzelir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 12:49
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Milyonlarca kullanıcının her gün aktif olarak kullandığı popüler sosyal medya platformu Instagram ve Facebook'ta bugün büyük bir erişim sorunu yaşanıyor. 19 Temmuz 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren uygulamaya giriş yapmak isteyenler akış sorunuyla karşılaştı. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelir?

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19 Temmuz 2026 Pazar Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

19 Temmuz 2026 Pazar Instagram Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Türkiye'deki ve dünya genelindeki sosyal medya kullanıcıları, bu sabah itibarıyla hesaplarına erişmekte güçlük çekiyor. Yaşanan sorunlar arasında en dikkat çekici olanları şunlar:

  • Instagram'da ana sayfa güncellenemiyor ve kullanıcılar sürekli olarak 'akış yenilenemedi' uyarısıyla karşılaşıyor.

  • Facebook'ta ise kullanıcılar Messenger üzerinden gönderdikleri mesajların karşı tarafa iletilemediğini bildiriyor.

  • Hem mobil uygulamalarda hem de masaüstü (web) versiyonlarında giriş problemleri ve sunucu bağlantı hataları yaşanıyor.

Instagram Ne Zaman Düzelir?

Instagram Ne Zaman Düzelir?

Yaşanan bu devasa kesintinin ardından gözler, her iki platformun da çatı şirketi olan Meta'ya çevrildi. Milyonlarca kullanıcı arızanın kaynağını ve çözüm süresini merak ederken, Meta şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Genellikle bu tür küresel sunucu (server) kaynaklı çökmelerde, teknik ekiplerin müdahalesi birkaç saat sürebiliyor. Arızanın siber bir saldırıdan mı yoksa veri tabanındaki teknik bir güncellemeden mi kaynaklandığı ise henüz netlik kazanmadı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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